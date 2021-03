A Santa Claus Cup marad, Minárik és Babic távozik

A jégkorongutánpótlás-bajnokságban, az U16-os korosztályban a Dunaújvárosi Acélbikák az 5–8. helyért játszhatnak.

Az U16-osok talán a legerősebb korosztálya a dunaújvárosi utánpótlásnak. Az alapszakaszban csoportjukban az Ifjabb Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia és Debreceni HK mögött a harmadik helyen végeztek, a középszakaszt az ötödik helyen zárták, és várhatott rájuk a negyeddöntő. Itt a MAC Budapesttel kerültek össze, a Kis­stadionban 7–3-ra, Dunaújvárosban pedig 4–2-re kapott ki a DAB, és nem jutott be a legjobb négy közé. Az 5–8. helyért a Debrecennel, a DVTK Jegesmedvékkel és a Sportország SC-vel vívnak meg. A bajnokságban harminchét csapat indult.

Ezt a korosztályt is érintő hír, hogy két kiváló edző is távozik a szezon végén Dunaújvárosból, és mindketten Érdre. David Minárik az U16-os csapat edzője, és Vladimír Babic is Érden folytatja szakmai munkáját. Nagy veszteség ez, mert Minárik nemcsak az U16-osok, hanem az U14-esek szakmai munkáját is irányította, emellett minden korosztálynak tartott egyéni képzést.

Babic régi motoros Dunaújvárosban, de az utóbbi időben nem kapott olyan feladatot, amit szeretett volna. A topolcsányi tréner megkeresésünkre elmondta, Érden olyan munkát kap, amit Dunaújvárosban is szeretett volna végezni, ezért örömmel fogadta el a Pest megyeiek szerződésajánlatát.

Babic esetében meg kell említeni, hogy ő a főszervezője a Santa Claus Cup elnevezésű utánpótlástornának, amely Európa egyik legjelentősebb korosztályos eseményévé nőtte ki magát az évek során. (Tizenhárom tornát rendeztek meg eddig, amelyen tizenöt ország nyolcvannégy egyesülete vett részt összesen háromszázharminckilenc csapattal.)

Felmerült a kérdés, hogy mi lesz a Santa Claus sorsa: ezzel kapcsolatban elmondta Babic, mindig nagyon korrekt kapcsolatot tartottak Azari Zsolttal, a DAB vezetőjével, és abban maradtak, a Santa Claus marad Dunaújvárosban.