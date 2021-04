A saját erényeik mellett a hideg fej vezethet sikerre

Szerdán 17.30 órától a bajnoki döntő második összecsapásán fogadja a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics csapata az UVSE-t. Mihók Attila csapata számára csakis a győzelem jelenti az újpesti bajnokavatás elnapolását. A lányok természetesen erre készülnek, tudják, miben kell javulniuk mára.

Az első találkozót 11–9-re veszítette el a dunaújvárosi alakulat úgy, hogy közel a meccs felét emberhátrányban töltötte, ráadásul Horváth Brigittát a 11. percben cserével végleg kiállították. Aztán Ziegler Diána is harmadik büntetése után idő előtt kiszállt a mérkőzésből.

A védekezés alapembere szerint győzelemre készültek szombaton, nyilván nem örülnek a vereségnek, de még semmi nincsen veszve.

– Ha nyertünk volna, akkor se érezhetnénk magunkat biztonságban. Nyilván, az Újpest mentálisan jobb helyzetben lehet azáltal, hogy behúzták az elsőt, de úgy gondolom, itt még semmi nincsen elveszve, ma lehetőségünk lesz egyenlíteni – mondta lapunknak az egyik fél két sikeréig tartó párharcról.

A kérdésre, hogy a DUE-Maarsk számára nincsen hibázási lehetőség, azt válaszolta, mindenkinek abból kell építkezni, hogy milyen meccseket nyertek meg az utóbbi időszakban a hazai és a nemzetközi porondon. Amikor szintén nem volt lehetőség a javításra.

– Sok téthelyzetben volt már ez a csapat, ha nevezhetjük úgy, hogy a terhet elviselje, és túl tudjon ezen lendülni. Igazából az lesz a kulcs, hogy úgy játsszunk, ahogy tudunk, és a helyzetek kihasználásánál is olyan koncentráltak legyünk, mint amit többször bemutattuk. Visszanézve a szombati és az egy héttel ezelőtti alapszakasz-találkozónkat az UVSE-vel, azt gondolom, nem voltunk élesek, nem úgy teljesítettünk, ahogyan magunktól elvártuk volna, akadtak hibák bőven. Ezen kell javítani, kivideóztuk, amit kellett, és csak annyi kell, hogy mindenki legjobb tudása szerint vízilabdázzon, és fejben is összerakjuk magunkat – tette hozzá.

Mihók Attila vezetőedző elmondta, annyi kiállítással, mint az első meccsen, nem lehet nyerni, hiszen ha a találkozó felét így tölti egy csapat, egyszerűen nem marad fizikai erő a támadásokra. Ziegler Dia megjegyezte, a bíráskodással természetesen nem kíván foglalkozni, nekik játékosoknak meg kell próbálni alkalmazkodni az adott helyzethez. – Nyilván, a védekezésből tudunk gólokat szerezni, de élni is kell elöl a lehetőségekkel, ha belőjük a saját helyzeteinket, és rájuk erőltetjük az akartunkat, akkor ők sem fognak elöl reményeim szerint nagyon durrogtatni – mondta.

Ziegler egyetértett, ő is úgy gondolja, az elmúlt években tettek érte annyit és fektettek bele rengeteg munkát, hogy a Magyar Kupa után a bajnoki döntőben is győzzenek az Újpest ellen, és tíz év után ismét elsőséget ünnepelhessenek.

– Sajnos elbuktunk egy meccset, de itt a következő lehetőség, hogy gyorsan javítsunk, ráadásul pár napon belül. Nyilván nem jó egy fináléban mérkőzést veszíteni, ám ha ennek tapasztalatai alapján sikerül egyenlíteni és fordítani a párharcban, akkor ez még mindig jókor jött. Persze, arra is figyelni kell, nehogy a forró szívünk túlságosan elvigyen minket egy túlzott lendülettel, szükség lesz a hideg fejre is. Remek együttessel játszunk, már számos kiváló rivális ellen is meg tudtuk ezt oldani. Ha tartjuk a taktikai elemeket és hozzuk a saját és csapatszintű erényeinket, akkor abból szerintem jól jöhetünk ki. Ugyan nézők nem lesznek, amihez már hozzászoktunk, de mégis az a közeg, ahol minden nap gyakorolunk, minket segíthet. Mert mi szombaton újra akarunk játszani, a harmadik mérkőzésen is!