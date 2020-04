A röplabdázók is azt kérik, mindenki maradjon otthon!

A csapatok játékosai nagyon komolyan gondolják azt, hogy ebben az élethelyzetben a legfontosabb mindannyiunk számára az otthonmaradás. Ennek érdekében rövid videókkal hívják fel erre szurkolóik, barátaik, a közvélemény figyelmét.

– Már nagyon sok látható ellenféllel találkoztam eddigi pályafutásom során, ők általában hálóval vannak elválasztva tőlem. Most azonban egy új, láthatatlan ellenféllel kell küzdenünk, ami engem annyira idegesít, hogy legszívesebben nyitnék rá egy ászt, aztán még vagy huszonnégyet. Sajnos ezt nem tehetem, viszont otthon maradok, és ez az ász a kezemben. Maradj otthon te is! – fogalmazott az utánpótlás-válogatott Tomanóczy Bálint.

Dolmán Viktor utánpótlás­edző: – Aki ismer engem, az tudja, mit jelent számomra a sport, mit jelent, hogy gyerekekkel dolgozhatok, mekkora szeretetet kapok tőlük, az akadémiától. Sajnos nem pattog a labda a tornateremben, sem a sportcsarnokban, mert le kellett állnunk. Arra kérlek titeket, álljatok le ti is, maradjatok otthon, hogy legyen újra jövőnk!

Dulcz Bende Levente utánpótlás-válogatott: – Nagyon hiányzik a csapat, a pálya, a röplabda. Ezért arra kérlek, te is maradj otthon, hogy minél előbb túllegyünk ezen a nehéz időszakon.

Peredi Zoltán, az akadémia U15-ös csapata sportolójának szintén nagyon hiányoznak az edzések, a mérkőzések és a társak. – A pályán a feladatom, hogy a többieket helyzetbe hozzam, de ezt a vírust nem fogom abba hozni, mert itthon maradok. Maradj otthon te is! – szólt a felhívása.

Winter László Zétény arról beszélt, neki az edzői mindig azt tanították, harcoljon, küzdjön. Azonban a vírus elleni harcot csak úgy tudja megvívni, ha otthon marad. Ezért ugyanerre szólít fel mindenkit!

Balázs Bálint az alábbi kéréssel fordult mindenkihez: – Tudom, hogy visszatérünk még a röplabdapályára, azonban nem mindegy, mikor és milyen közönség elé. Azt szeretném, ha ekkor ott ülnél te, a testvérem, szüleim, nagyszüleim is a lelátón. Ahhoz, hogy ez minél előbb megvalósulhasson, csak otthon kell maradni!

Konzultálnak a feljutókról, kiesőkről

A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége múlt héten csütörtökön nyilvánította befejezetté a 2019/20-as szezon hazai bajnoki és kupasorozatait. A bajnokságokban nem osztanak ki helyezéseket. A nemzetközi kupaindulásról az érintett klubok bevonásával, az idei és a tavalyi bajnoki és kupaeredmények figyelembevételével döntenek. A kiesés és a feljutás kérdéskörét még az ezt követő konzultációk során fogják kialakítani. Nem akarják most eldönteni, hogy a jövő évi bajnokságban ki hol szerepeljen, hanem azoknak, akiknek van esélyük feljutni, ezt az esélyt továbbra is szeretnék megadni. A Dunaferr SE felnőttegyüttese nem jutott be a férfi Extra Ligába, a bajnokság felfüggesztésekor az NB I. Liga első helyén állt Tomanóczy Tibor csapata.