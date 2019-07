A romániai Európa-bajnokságra készülnek

Rozman István, a dunaújvárosi küzdősportgálák főszervezője, a dunaújvárosi Sukothai Team Thai Box SE és több más hazai küzdősportklub vezetője legutóbb Dunaújvárosban, a Városháza tér előtt rendezett gálát, a Nemzetek csatáját.

Mivel túl vagyunk az év felén, a szakemberrel a 2019-es esztendő eddig eredményeiről beszélgettünk.

– A legutóbbi dunaújvárosi gálán hét ország sportolói álltak a kötelek közé, már ezt is szép eredménynek tartom, de remek sikert is elértünk, hiszen a mindössze tizenhét éves Horváth Marcell WKF Pro am Európa-bajnoki címmérkőzést nyert K–1 -91 kilogrammban, a jövő nagy bajnoka lehet. De ezt elmondhatom Dobolán Attiláról is, aki most Budapesten új edzővel készül, a változás jó hatással van rá. Varga Tibor nevét sem szeretném kihagyni, ő is nagyon fiatal, tehetséges, legutóbb az ellenfelének mindössze másfél perc jutott, mert Tibor kiütötte. Rájuk alapozhatjuk a klub jövőjét.

– Ha most kellene mérleget készítenie az évről, hogyan összegezne?

– Végigversenyeztük szinte egész Európát, felemás sikerekkel. Volt, ahol nagyon jól szerepeltünk, volt, ahol kevésbé. Lezártuk az esztendő egy szakaszát, most teljes erővel az októberi, Romániában megrendezendő WKF kick-box, thai-box és K-1 amatőr Európa-bajnokságra készülünk.

– Mi lesz a nyár legfőbb feladata?

– Mint említettem, készülünk az Európa-bajnokságra. Én augusztus végéig Ugandában leszek, ahol versenyeket szervezek és figyelem a tehetségeket.