A Román Jégkorong Szövetség ismét zsarol

Mondhatnánk azt is, hogy áll a bál a jégkorongozók Erste Ligájában, de talán ez nem teljesen tényszerű. Azonban az biztos, hogy a Román Jégkorong Szövetség, mint ahogy korábban már többször is megtette, zsarolja a magyart.

Most csak tényeket közlünk, amit a jegkorongblog.hu gyűjtött össze. Kezdjük: Emilian Cernica brassói klubvezető azt hangoztatja, hogy ha a Corona Brassó nem lesz Erste ligás, akkor a Csíkszereda és a Gyergyó sem lesz.

„A román csapatoknak együtt kell részt venniük az Erste Ligában, erről döntött az RJSZ” – ezzel a felvezetéssel jelent meg interjú Emilian Cernicával, a legutóbbi idény vice-bajnokának vezetőjével a Mytex.ro hírportálon.

Mint ismert, a magyar bázisú bajnokság részéről a hét végén nyilvánosságra hozták a 2021/22-es szezon résztvevőinek tízes listáját, amelyen a Brassó nem szerepelt, ugyanis nem adta be határidőre a nevezését. Cernica a cikkben azt állítja, a dokumentumok beadásának határideje augusztus 1-je, és ezt a Brassó tartani fogja.

Eddig úgymond azért nem nevezett a Corona, mert várnia kellett az RJSZ engedélyére. A sportvezető többször is hangsúlyozta, hogy ha a Brassó nem lehet ott a mezőnyben a következő idényben, akkor a Csíkszereda és a Gyergyószentmiklós sem lesz ott.

Somogyi Attila, a magyar bázisú nemzetközi bajnokság ligamenedzsere másképp látja a dolgot.

– Az Erste Liga nevezési határideje a 2021/22-es szezonra vonatkozóan 2021. június 7. volt, ezt a dátumot a csapatokkal egyetértésben a 2021. április 21-én tartott online ligaülés alkalmával határoztuk meg. A nevezésre vonatkozó részletes tájékoztatást a liga valamennyi csapata – köztük a Corona Brassó is – megkapta 2021. június 1-jén. Emilian Cernica, Mihály Árpád általános igazgató és a klub központi e-mail címére is kiment a tájékoztató. Erdélyből a Gyergyói HK és a Csíkszereda is benyújtotta jelentkezését, a Brassótól azonban semmi sem érkezett. A nevezési határidő utolsó napján, június 7-én befutott egy levél a Román Jégkorong Szövetségtől, amelyben közölték, hogy az erdélyi csapatok nem nevezhetnek a közgyűlésük engedélye nélkül, és az addig beérkező nevezéseket tekintsük semmisnek.

Ezt követően a Gyergyó és Csíkszereda is írt egy-egy e-mailt, amelyben kérték, hogy nevezésüket csak abban az esetben tekintsük hivatalosnak, ha az RJSZ közgyűlése is hozzájárul ahhoz, tekintve, hogy egyébként szankciókkal fenyegetik őket.

Végül július 21-én az RJSZ megtartotta közgyűlését, ennek során azt a döntést hozták, hogy csak és kizárólag együtt engedik el a három erdélyi csapatot, és ha az egyik nevezését nem fogadja be a liga, akkor a másik kettő sem jöhet.

Információink szerint az RJSZ engedi a Csíkszereda és az Gyergyó indulását, de mint ahogy azt korábban egyszer már megtette, rászervezi az Erste Ligára a román bajnokságot. Ami annyit jelent, hogy a román bajnoki meccseket egy időben rendezik meg, az Erste Liga összecsapásaival. Például a Csíkszeredának ugyanazon a napon a Steaua Bukaresttel és Dunaújvárosi Acélbikákkal is meg kell mérkőznie…