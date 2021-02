A római vakáció tétje: tizenhat év után esély a négyes döntőre

Rómán át vezet az útja kontinensünk négy legjobb együttese közé a DUE Maarks Graphics női vízilabdacsapatának, amely szerdán este 18 órától Lifebrain SIS Roma vendégeként száll medencében az Euroliga negyeddöntőjének első felvonásában.

Közhely, de azért érdemes rögzíteni, az Euroliga e szakaszában már minden apró momentum számít. Ráadásul az olasz vízilabda a nemzetközi pólóélet sportdiplomáciai frontján is hagyományosan hatékony formát mutat, így nem éppen egy könnyed római vakáció vár Mihók Attila tanítványaira. Mint arról a DH hasábjain korábban beszámoltunk, az újvárosiak a kvalifikációs kör Veronában rendezett csoportjából kerültek a legjobb nyolc közé. A sorsdöntő találkozón a görög NC Vouliagmeni sztár­alakulatát búcsúztatva (11–9) a további küzdelmektől. Az első olasz meló után három hazai bajnoki forduló szerepelt az újvárosi hölgyek feladatlistáján. Sorrendben: a Tatabányát 12–2-re, a III. kerületi TVE-t 17–6-ra, amíg a mögöttünk hagyott szombaton Egerben 14–6-ra győztek Gurisattiék.

A magabiztos három siker alapja a precíz és fegyelmezett védőmunka és az ebből történő gyors és hatékony támadásvezetés volt. Az újvárosi gólok nagy százalékban a lefordulásokból születtek. E fegyver remélhetően bevethető lesz holnap a Róma ellen is.

Az örök város csapata hazai környezetben verekedte be magát az Euroliga legjobb nyolc együttese közé. Csoportjából három győzelemmel, egy döntetlennel, összesen 10 ponttal lépett tovább. A vert mezőnyben ott volt a magyar élcsapat BVSC is. A vasutasok hiába vezettek két negyed után 4–2-re, a házigazdáknak végül összejött a fordítás (10–9). Az olasz bajnokság B csoportjában szereplő SIS Roma a jelenleg a második helyet foglalja el a tabellán. A hétvégén rangadót játszottak a magyar klubcsapatok egyik örökös nemzetközi ellenfelével a GS Orizzonte Cataniával, és idegenben 9–6-ra kikaptak. Marco Capanna vezette Róma egyik legjobbja az olasz nemzeti bajnokságban eddig Pizocci Domittila, aki 19 gólnál jár. A csapatkapitányi posztot is betöltő játékos a már említett BVSC elleni kvalifikációs meccsen két gólt szerzett. A szerda esti házigazda góltermelésében komoly szerepet szokott vállalni Giustini Sofia és Avegno Silvia is.

A dunaújvárosi csapat kedd hajnalban, kisbuszokkal indult útnak Rómába. A keret minden játékosa, valamint a szakmai és a kísérő személyzet is koronavírusteszten esett át. Az eredmény minden személy esetében negatív lett.

– Vár még tesztelés ránk Rómában is, ám remélhetően ezzel nem lesz gond és teljes csapattal állunk ki egy számunkra kulcsfontosságú mérkőzésen. Utánaszámultunk, 16 éve nem voltunk ott az Euro­liga, az egykori Bajnokok Ligája legjobb négy csapata között. Most erre esélyünk nyílik, és mindezzel élni is szeretnénk. A Rómáról tudjuk, hogy egy jól játszó, masszív, okosan összerakott csapat. Figyelmeztető jel, hogy az Euroliga selejtezőcsoportjában le tudta győzni a bombaerős Olympiakos gárdáját, és döntetlent játszott a korábbi olasz bajnok Padova együttesével is – mondta el lapunk megkeresésére Mihók Attila, a dunaújvárosiak szakvezetője, akit arról is kérdeztünk, milyen eredménnyel lenne elégedett a március 13-án esedékes visszavágó előtt.

– A Rómával már a közelmúltban is játszottunk. A tipikus olasz vízilabda jegyeit képviseli. Borzalmas egy-egyekre, az első játékrészben nagy iramra számíthatunk. A második félidőben pedig a csapatoknál még meglévő maradék energia dönt majd arról, mi is lesz a végeredmény. Mi ezt nem egy kétfordulós összecsapásnak látjuk, jelenleg csak az első mérkőzésre koncentrálunk és célunk a győzelem. A csapat képes arra, hogy Rómában is sikert érjen el, bár ehhez a maximumhoz közeli teljesítményre lesz szükség – tette hozzá Mihók Attila. Az Euroliga további párosításai: Kinef Kirishi (RUS) – Dynamo Uralochka (RUS), Astralpool Sabadell (ESP) – Olympiacos Piraeus (GRE), CE Mediterrani (ESP) – UVSE-Hunguest Hotels. Azaz a legnagyobb négyben mindenképpen lesz egy orosz csapat, de akár két magyar együttessel is folytatódhatnak majd az elődöntők.