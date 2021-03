A Róma után holnap este a Fradival meccsel női vízilabdacsapatunk

Az Euroligában már ott van a legjobb négy között a DUE–Maarks Graphics együttese. Az újvárosiakra e héten két bajnoki rang­adó is vár. Holnap este 19 órától a Ferencvárost fogadják a Fabó Éva Sportuszodában.

Tizenhat év után ismét ott van a kontinens legjobb négy csapata között a Dunaújváros. A sikerrel megvívott Euroliga-negyeddöntő után Magyari Alda hálóőrrel és a budapesti visszavágón három gólt szerző Garda Krisztinával beszélgettünk.

Magyari Alda: – Nagyon vártam ezt a mérkőzést, hiszen a találkozó előtti edzéseken csak a Rómára fókuszáltunk. Fontos volt, hogy Gridus (Garda Krisztina – a szerk.) egy fantasztikus gólt szerzett az első támadásból, majd nekem is sikerült az első védés, mindez megadta a meccs alaphangulatát.

Akkor végigfutott bennem, hogy itt, ma az olaszok nem lőhetnek gólt… Ezzel a mentalitással készültem, és a csapat is kiválóan védekezett, hiszen a negyedik negyed közepéig sikerült három gólon tartani a Rómát. Mihók Attila vezetőedző annyit kért tőlem a mérkőzés előtt, hogy bármi történjen is, ne törjek össze, legyek stabil támasza a csapatnak. Ezért dolgoztunk az egész találkozón, a hajrában pedig eldöntöttem, hatot lőttek, ám több nincs… – mondta el lapunknak Magyari Alda, aki alig múlt négyéves, amikor a Dunaújváros legutóbb bekerült a kontinens legjobb négy csapata közé.

– Élmények sokaságát hozta számomra ez az idény. Most először szerepelhetek az Euroligában, és a válogatottban is egyre többször számítanak rám. Szeretnék élni e lehetőségekkel. A Magyar Kupa-győzelemnek is nagyon örültem, ám most újabb feladatok várnak ránk. A bajnokságban még veretlenek vagyunk, és e pozíciónkat szeretnénk megtartani. Ezen a héten két rangadó is vár ránk, a BVSC-vel és a Ferencvárossal is meccselünk. A cél mindkét találkozón a győzelem.

Garda Krisztina három góljával az újvárosiak legeredményesebb játékosa volt a negyeddöntő visszavágóján:

– A védekezésünk ezúttal remekül működött. Sikerült egy remek erőkből álló Rómát három gólon tartani az utolsó negyed közepéig. Önfeláldozó blokkok, szervezett védekezés, kiemelkedő kapusteljesítmény. Azt gondolom, ha egy csapatnak rendben van a védekezése, akkor már könnyebb a támadásokat is építeni. Az emberelőnyöket is ötletesen és eredményesen játszottuk meg. Megérdemelten jutottunk a legjobb négy közé. Sűrű ez az év, hiszen a klubnál és a válogatottban jól kell teljesíteni. De nem elégedhetünk meg ennyivel, hiszen most jön a bajnokság és az Euroliga fináléja is, mindkét sorozatban szeretnénk az élen végezni. Ha mindez összejön, akkor jöhet a válogatott, hiszen ott leszünk a tokiói olimpián. Szóval az idény legfontosabb szakasza még most kezdődik számunkra – tette hozzá a Dunaújváros és a válogatott alapembere.

Holnap este 19 órakor a Ferencváros együttesét fogadja a Fabó Éva Sportuszodában a DUE-Maarks Graphics.

Mucsy Mandula a klub honlapjának így nyilatkozott: – Bejutottunk az Euroliga final four-ba! Gyönyörű játékkal, mondhatni simán levertük a Róma csapatát. Nagyon sokat készültünk a meccsre, hiszen az előző találkozó döntetlennel zárult. Muszáj volt nyerni! Nem sokat tudunk most pihenni, szerdán már a Fradival, szombaton pedig a ­BVSC-vel mérkőzünk meg. Ez a két meccs nagyon nehéz lesz, és fontos, hogy győzelemmel zárjunk. A következő héten majd a felnőtt- és az universiade-válogatottak készülnek együtt és Világliga-meccseket is játszani fogunk. Nagyon kíváncsian várom a következő két hetet! Hajrá DFVE!

A remek erőkből álló Ferencváros jelenleg a negyedik helyen áll a bajnoki tabellán.

A felek tavaly november közepén a bajnokság 7. fordulójában egy rendkívül izgalmas meccset játszottak. Az újvárosiak Szilágyi Dorottya utolsó pillanatokban szerzett góljával végül döntetlenre mentették a csatát (11–11). Azon a találkozón a Fradi részéről Tóth Csabai Dóra négy, amíg Garda öt gólig jutott. A két magyar topcsapat találkozója ezúttal is fordulatosnak ígérkezik. A Fradi kipihenten indulhat Dunaújvárosba, amíg a hazaiaknak további motivációt jelent a történelmi Euroliga-siker.

A bajnokság állása

1. DUE-Maarsk 14 13 1 0 246-90 40 2. UVSE 14 13 0 1 262-120 39 3. BVSC 15 13 0 2 232-112 39 4. Ferencváros 15 11 1 3 243-113 34 5. Szeged 14 6 0 8 156-182 18 6. III. Ker. TVE 15 5 1 9 164-202 16 7. Szentes 15 4 2 9 156-221 14 8. Eger 14 3 1 10 135-194 10 9. Tatabánya 15 2 0 13 79-212 6 10. Bp. Honvéd 15 0 0 15 97-324 0