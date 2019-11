A rendes játékidő nem hozott döntést a rangadón

A két csapat eddig egyszer találkozott a bajnokságban, a Fradi otthonában szeptember végén az Acélbikák 3–1-re nyertek.

Dunaújvárosi Acélbikák – FTC-Telekom 2–2 (1–0, 1–2, 0–0)

Dunaújvárosi Jégcsarnok, 1000 néző. Vezette: Soós, Kókai, Kövesi, Muzsik.

DAB: Hughson – Kovács B., Vuorijarvi, Azari, Dansereau, Mazurek – Baker, Lendák, Silló (1), Somogyi B. 2, Turcotte (1) – Dósa, Hruby, Németh P., Subotic, Tamás I. – Ráduly, Gebei G., Gulácsi, Pinczés O. Vezetőedző: Miroslav Ihnacak.

FTC: Arany – Rantanen, Tóth Gergely, Nagy G., Pavuk, Tóth Renátó – Karmeniemi, Pulli 1, Fitzgerald (1), Tóth A., Switzer (1)– Sarcia, Hegyi Á., Tóth Richárd, Roczanov, Farkas – Boros, Jászai 1, Tóth Gergő (1), Pozsár. Vezetőedző: Fodor Szabolcs.

A DAB a második cserében Somogyi Balázs nem mindennapos egyéni akciója után megszerezte a vezetést. A gól a Fradit ébresztette fel, hiszen az első harmadban többet birtokolta a korongot, mint a hazaiak, de az is igaz, hogy a DAB ellentámadásai veszélyesek voltak.

A második húsz percet a zöld-fehérek kezdték jobban, egy emberelőnyös helyzetet kihasználtak, és a 22. percben egyenlítettek, a 27. percben pedig már náluk volt az előny (1–2), de nem sokáig: egy perc sem telt el, amikor egy kapu előtti kavarodásban a dunaújvárosiak szemfülesebbek voltak, és egyenlítettek Somogyi révén, aki már két találatnál járt (2–2). A befejező játékrészben nem született gól, a hosszabbítás lapzártánk után ért véget.

Mozog a piac

Több csapat is úgy érzi az Ers­te Ligában, hogy erősítésre szorul, az elmúlt napokban megmozdult az átigazolási piac. A Csíkszereda és a Brassó is kanadai csatárt igazolt, igaz, korábban mindketten szerepeltek már az Erste Ligában, illetve magyar csapatban. Garrett Clarke Csíkba került, Jared Brown pedig a Brassót erősíti a jövőben. A Fehérvári Titánok az ECHL-ből igazolta le a védő Zane Schartzot. A szintén kanadai csatár Harrison Reed Újpesten folytatja pályafutását. Ő a német másodosztályból, a DEL2-ből érkezett, ahol korábban gólkirály is volt.