A rangadót kétszer kellett megnyerniük

Fordulatos, izgalmas és közönségszórakoztató mérkőzésen tudott nyerni a DFVE női vízilabda-együttese a BVSC elleni rangadón szombaton idegenben.

Ezt ne hagyja ki! Saját követői szedték szét a határon túliakról posztoló Márki-Zayt

A bajnokság hatodik fordulójában várt az első igazi erőfelmérő a dunaújvárosi együttesre: az évek óta nagy rivális BVSC az otthonában szerette volna továbbra is megőrizni hibátlan mérlegét.

BVSC-Zugló – DFVE 9–13 (4–3, 0–4, 3–2, 2–4)

BVSC: Kakas – Mészáros 2, Farkas 1, Leimeter 2, Polák, Alaksza N., Gémes 3. Csere: ­Pecz (kapus), Alaksza D., Fekete, Krénusz, Hnatyszyn, Kele 1, Dobos. Vezetőedző: Petrovics Mátyás.

DFVE: Mackzó – Gurisatti 5, Szilágyi, Mahieu 1, Szabó N. 1, Mucsy, Szellák 1. Csere: Buis (kapus), Horváth 2, Garda 3, Sajben N., Pál, Somogyvári, Sümegi. Vezetőedző: Mihók Attila.

Gól emberelőnyből: 3/8, ill. 6/12.

Gól ötméteresből: 1/1, ill. 0/1.

A kezdés a hazaiaknak sikerült jobban, hiszen 4–2-re elléptek az első negyedben, amiből egy gólt sikerült faragniuk a vendégeknek. A második nyolc perc aztán a dunaújvárosiakról szólt, akik remek játékkal fordítottak és tettek szert három találatnyi előnyre. A nagyszünet után Horváth tovább növelte a fórt (4–8), amit őrzött magabiztosan a csapat. Aztán a BVSC a negyed második felében hosszú gólcsendet megtörve betalált, végül hátrányát is megfelezte a játékrészben, 7–9. A záró etap elején Gurisatti és Szabó gyorsan tett róla, hogy visszaálljon a korábbi négygólos különbség, amivel már jól tudott sáfárkodni a DFVE, és megszerezte újabb győzelmét.

– Szerintem a legutóbbi mérkőzésünk, meg azt megelőző öt-hat is így alakult, mint most. A BVSC ellen, nyilván, mert egy rendkívül összerakott és felkészült csapatról van szó, legalább kétszer kell megnyernünk a találkozót, hogy a végén a három pontnak örülhessünk. A harmadik negyed második és a negyedik első fele értelmezhetetlen és kaotikus vízilabdát hozott, nyilvánvalóan azért, mert olyan szinten küzdött mindkét csapat, hogy belecsúsztak a kontrák. Azonban ez nem a szórakoztató része a játéknak, s nagy kérdés volt, ki jön ki jobban ebből az adok-kapok őrületből. Bíztam benne, ezek most mi leszünk, de ez a BVSC volt. Akkor utána újra rendezni kellett sorainkat, és azt hiszem, egy emlékezetes Gurisatti-csavargóllal dőlt el végül a meccs – értékelt Mihók Attila.

Megjegyezte, nagyszerű sportélmény egy ilyen találkozó, még akkor is, ha közben sokszor elgondolkodik, kell-e ez még neki.

Petrovics Mátyás szerint bármennyire is felkészültek a Dunaújvárosból, és ez az elején így is nézett ki, de ennyi hibával egy ilyen jó csapat ellen nem lehet győzni. Elismerte, teljesen megérdemelten nyert a DFVE.

– A második időkérésnél meg is kérdeztem a lányokat, mennyire szeretik egymást. Mondtam, ha nagyon, akkor egy-két passzt dobjanak már egymás kezébe. A harmadik negyedben volt egy feltámadásunk, de megint előjöttek a hibák. Lelkesek vagyunk, nyerni akarunk, nagyon sok energiát kivett, hogy üldöztük a Dunaújvárost. A Fradi és a mostani meccs is nagyon jó lecke volt az Euroliga előtt. Az FTC elleni bravúros pontszerzést sem ünnepeltük túl, de most sem temetjük magunkat – nyilatkozta.

A dunaújvárosi csapat idén már csak egy meccset játszik a bajnokságban, november 27-én a Ferencvárost fogadják televíziós találkozón.