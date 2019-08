A rácalmási Horváth Benedek a négyessel ötödik helyet szerzett a romániai világbajnokságon

A magyar kajak-kenu válogatott remekül szerepelt Pitestiben az ifjúsági és U 23-as világbajnokságon. Nemzeti csapatunk tagja volt a rác­almási Horváth Benedek is, aki tegnap a C-4 500 méteren egy ötödik hellyel zárta az eseményt.

– Pénteken az 1000 és szombaton az 500 méteres futamokban a várakozásnak maximálisan megfelelve, illetve sokszor azon is felül teljesített a csapat, 200 méteren szerepeltünk kissé gyengébben, de Lucz Anna azért a szombati napunkat is széppé tette – értékelt a szövetség honlapjának Makrai Csaba, az utánpótlás szövetségi kapitánya. – Női kajakban ki kell emelnem Kőhalmi Emesét, aki három aranyérmet nyert az olimpiai távon, egyesben ráadásul valami elképesztő fölénnyel. A férfikajakosoknál meg kell említeni Redl Andrást, aki lemásolva Kós Benedek tavalyi teljesítményét, 500 méteren, és 1000 méteren is győzött K-1-ben, de nagyon tetszett Németh Viktor és Koleszár Mátyás produkciója is az U 23-as mezőnyben. Női kenuban Gönczöl Laurát és Opav­szky Rékát illeti nagy dicséret, hiszen a lányok még serdülők, ennek ellenére olimpiai távon szereztek ezüstérmet C-2 500 méteren, de a férfikenusok is értek el értékes helyezéseket, mondhatjuk, hogy ők is kitettek magukért. Tehát az egész csapattal elégedettek lehetünk, maximálisan elismerés jár a gyerekeknek és az őket felkészítő edzőknek is.”

A világbajnokság előtt Makrai Csaba azt nyilatkozta, ha az egy évvel ezelőtti tíz aranyérmet – ami kimagasló eredmény a magyar kajak-kenuban – megközelítik, akkor már elégedett lesz.

Csak annyi: tíz első hely volt ezúttal is.