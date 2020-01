A pazar klubszezon után most a válogatottal érne újra csúcsra

Miután nem kis fejtörés után Bíró Attila szövetségi kapitány (lásd lenti írásunkat) szerdán kihirdette a vasárnap kezdődő budapesti Európa-bajnokságon szereplő női vízilabda-válogatott névsorát, nem nagyon lehetett boldogabb játékost találni a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics csapatkapitányánál, Garda Krisztinánál, aki Gurisatti Grétával és Vályi Vandával képviselheti a klub színeit.

Garda tagja volt a 2016-ban Európa-bajnok együttesnek, ám azóta több nagy eseményről, közte a szintén hazai 2017-es vb-ről is lemaradt, azaz az ő neve a kimaradóknál hangzott el. Azonban a DUE-Maarsk csapatával futott parádés őszi szezon – hibátlanul vezetik a bajnokságot, megnyerték a Magyar Kupát és bejutottak az Euroli­ga negyeddöntőjébe is – alapján okkal bizakodhatott most.

– Persze, nagyon boldog vagyok a döntés után, a magyarországi eseményeken szurkolóként éltem meg, milyen hangulatban játszhatott a csapat, ennyi ember előtt ritkán vízilabdázik az ember, és most ez végre megadatik nekem is. Egy sportolónak nem kell ennél nagyobb motiváció. Valóban remek szezonon vagyunk túl, egészen jól ment nekem is a játék, ami a csapattársaim nélkül persze nem sikerült volna így, de biztosra sosem lehet menni, mert nem tudjuk mi jár a kapitány fejében.

A sikerélményekkel felvértezve a válogatottnál is végig nagyon jól éreztem magam, és azért úgy voltam vele, ha most sem sikerül bekerülnöm, akkor mikor…?

Garda Krisztina számára az önbizalom építése, a pozitív élmények gyűjtése a nyári Universiade megnyerésével kezdődött, ide a vb-keret szűkítése után került át, mint kimaradó. – Bár nem ugyanaz a két sorozat, de az volt az elvárás magammal szemben, nekem húzóembernek kell lenni, a maximumot szerettem volna kihozni ebből a versenyből. Sikerült, s mondhatjuk azt is, ekkor átszakadt egy gát – tette hozzá.

– 2016-ban megnyerték az Eb-t, most újra a csapatban van, ráadásul sokkal több rutinnal felvértezve. Gondolom, a nehéz szituációkban, ha esetleg a többieknek nem megy, így az egyik játékos lesz, akitől fineszes megoldást, gólt várnak.

– Az az élmény mindig szóba jön, de abból a csapatból már csak öten vagyunk itt, a többiek kicserélődtek. Azonban hiába fiatalabbak nálunk, ők is rendelkeznek nem kis nemzetközi rutinnal. Azaz nem csak epizódszereplők, képesek lehetnek meccseket eldönteni. Azért ha „ég a ház”, elsősorban még mindig Keszitől (Keszthelyi Rita, a szerk.) várja mindenki a csodát, hogy átlendíti a csapatot a holtponton. Ám ebben a válogatottban erre bárki képes lehet, akár én is. Mindig elvárás volt felém, hogy támadásban is többet tegyek a játékhoz, most jutott el oda az önbizalmam, hogy bátran vállakozok. Amennyiben úgy alakul, akkor hatszor kapura fogok lőni, és abból legalább háromnak be kell akadnia, mert érdemben segíteni így tudok. Egyébként nagyon bizakodó vagyok, jósolni nem akarok, de csak pozitív érzéseim vannak, tudom, mi a csapatunk célja.

– Budapesten csak egy olimpiai kvóta talál gazdára, ezzel mennyire foglalkoznak? Bár a célkitűzéssel, azaz a győzelemmel alapesetben ez együtt jár.

– Az aranyérem a legegyszerűbb, akkor két legyet ütünk egy csapásra. Amennyiben a spanyolok bejutnak a fináléba, akkor elég „csak” az ezüst is, de ki az, aki veszíteni akar egy döntőben? Azt gondolom, ahogyan négy éve, az Európa-bajnokságot könnyebb megnyerni, mint a kvalifikációs tornáról kijutni. Ugyanis ott az összes csapat élni akar az utolsó esélyével. Azonban ezek még mind nagyon távoli dolgok, akár a kontinenstorna vége is, szépen haladjunk lépésről lépésre a céljaink elérése felé. Ugyan az oroszokra készülünk, de az első két mérkőzés is fontos lesz, hogy felvegyük a ritmust, belakjuk a Duna Arénát. A fináléval sem szabad foglalkozni, hiszen a csoportban kell olyan eredményt elérni, hogy a negyeddöntőben, ami nagyon nagyon fontos lesz, hiszen ott nem lehet hibázni, könnyebb csapatot kapjunk. Nyilván nem mindegy, hogy a franciák vagy a hollandok jönnek szembe ekkor.

– Vasárnap rajt, gondolom már nagyon várják.

– Mindenki így van vele, de azért még addig kemény edzések is várnak ránk. Nyilván egy vízilabdázó játszani szeret, nem pedig kondizni, vagy éppen úszni. Nem lesz egyszerű menet, de mi másért induljunk neki ennek az Európa-bajnokságnak, mint a dobogó tetejére jutni. A világ­liga csoportmeccsek, a dunaújvárosi tornagyőzelem nem tehet és nem is tesz elbizakodottá minket, hiszen nem ezekre hegyezték ki csúcsformájukat a válogatottak. Az önbizalmunknak nyilván jók voltak az itt elért győzelmek, de senkit nem érdekel, ezeken mik voltak a statisztikák. Majd most, élesben kell nyerni a fő csoportriválisok, az oroszok, a görögök ellen, itt dől el, valóban miként is állunk velük szemben. Rajtuk túllépve vegyük sorban az akadályokat, hogy aztán hatalmas örömet tudjunk szerezni magunknak, Dunaújvárosnak és az egész nemzetnek. Említettük 2016-ot, szeretném, ha újra átélhetnénk, mit jelent a dobogó tetejére lépni, onnan nyílik a legcsodálatosabb kilátás, amit nem lehet elégszer átélni.