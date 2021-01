A női csapat nem számított a jelölésre

A mersini torna Európa-bajnokságon bronzérmet szerző Bácskay Csenge, Böczögő Dorina, Kovács Zsófia, Makovits Mirtill, Székely Zója alkotta felnőtt válogatott a Magyar Sportújságírók Év Sportolója választásán az egyéni sportágak csapatversenyeinek kategóriájában bekerült a legjobb háromba, és erre a csapat egyáltalán nem is számított.

Összességében kijelenthető, hogy az Eb-bronzéremnél is nagyobb meglepetést okozott a tagok körében a jelölés, erről Bácskay Csenge így nyilatkozott:

“Nagyon boldoggá tesz, hogy ezt az elismerést megkaptuk, hogy egyáltalán szavazni lehetett ránk, de egyáltalán nem számítottunk rá.”



A válogatott legrutinosabb tagja, Böczögő Dorina, sem számított ilyen elismerésre.

“Őszintén, én egyáltalán nem gondoltam erre, nagyon pozitív meglepetésként ért, azt hiszem, ezt az egész csapat nevében mondhatom.”

A csapatbronz mellett Kovács Zsófia két aranyérmet is szerzett a kontinensviadalon, aki ezzel a teljesítményével egyénileg is a legjobb háromba került.

“Meglepett, ugyanakkor hízelgő is ez az elismerés. Nem tudom, volt-e példa erre eddig, de az biztos, hogy nagyon boldog vagyok.”

Makovits Mirtill első felnőtt Eb-jén indult, akinek a bronzérem mellett a kontinensviadalon való részvétel és természetesen a jelölés is mérföldkő.

“Igazából nagyon jól sikerült az év második fele, nekem egyénileg is. Örülök a válogatott sikerének, és hogy én magam is hozzá tehettem ehhez. A jelölés természetesen nagy boldogság volt, már maga a tény, hogy lehetett ránk voksolni.”



A Postás SE kiválósága, Székely Zója az Eb-n felemáskorláton ezüstérmet szerzett a csapattal megnyert bronz mellé, így az egyéni kategóriában is lehetett rá szavazni. A válogatott tornász ott nem került a legjobbak közé, ám emiatt cseppet sem szomorkodik.

“Nagyon-nagyon meglepődtem. Egyrészt a saját jelölésemen, másfelől a csapatén. A második meglepetés akkor ért, amikor kiderült, hogy a csapat bejutott a legjobb háromba a voksoláson. Kíváncsian váron a végeredményt”

Az egyéni sportágak csapatversenyében a tornászok ellenfelei Babos Tímea és Kristina Mladenovic párosa lesz, akik teniszben jeleskednek, valamint a férfi Davis-kupa-válogatott, amely tavaly bejutott a sorozat tizennyolcas döntőjébe.

Az MSÚSZ 2021. január 11-én, hétfőn rendezi meg az M4 Sport – Az Év Sportolója Gála 2020 televíziós díjátadót, az adás 19.45 órától látható majd az M4 Sporton.

Vezető képünk archív.