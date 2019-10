A Nagyvenyim elvitte a Mezőfalvától a rangadón a pontokat

Eseménydús fordulón vannak túl a labdarúgó Horfer Serleg megyei III. osztály déli csoportjának együttesei.

A forduló legtöbb gólját, hat találatot a Kisapostag Duna lőtte a Kulcsnak. Ezzel az eredménnyel a Duna mentiek egy pozícióval előrébb, a dobogó közeli negyedik helyre sorolhattak.

A tabella állása továbbra is felemás állapotot mutat, hiszen közel a fél mezőny le van maradva egy-egy mérkőzéssel. A Vajta II óriási csatát vívott az élen álló Sárszentágotával, előbbiek 4–1-ről hozták vissza a meccset döntetlenre a kilencvenedik perc végére. Ezzel párhuzamosan a pontosztozkodás mellett döntött a Mezőszilas–Lajoskomárom II és a Dég–Nagylók páros is.

A hetedik „kanyar” talán legnagyobb érdeklődéssel várt mérkőzésén a Nagyvenyim–Mezőfalva összecsapáson nem kis hazai siker született. A házigazdák ha nem is szép második félidős játékkal, de tartani tudták a megye I-ből visszasorozott és új csapattal felálló Mezőfalvát.

Nagyvenyim – Mezőfalva 3–1 (3–1)

Nagyvenyim: Gregorich – Rozsos, Szabó G. (Csizmadia), Varga, Nunkovics (Vajai), Bíró, Batha, Freud, Gászler F., Ürmös. Gaszler L. (Hirtling).

Mezőfalva: Antal – Balogh I., Balázs, Török, Horváth (Szili), Bakos (Németh L.), Dági, Hujbert (Kertész), Mekota, Tonka, Somogyi (Horváth Zs.).

Horváth Csaba hazai legényei egy percig sem játszottak feltartott kézzel nagynevű ellenfelükkel szemben, sőt, már a 16. percben vezetést szereztek egy vitatott tizenegyes révén. Válaszul a 21. percben a mezőfalvi Mekota szépített. A 25. perben azonban a nagyvenyimi Batha tovább növelte a hazai előnyt, majd egy átíveléssel az első gól szerzője, Nunkovics még egyszer betalált a mezőfalvi kapuba. Ezzel be is állította a mérkőzés végeredményét. A találkozó lefújásáig hiába dolgozott ki több helyzetet is a mezőfalvi csapat, nem tudta góllal befejezni az akciókat. A Nagyvenyim pedig, ha nem is szép játékkal, de ügyesen őrizte a megszerzett előnyt.

A meccs végén Horváth Csaba nagyvenyimi edző és csapata nagyon örült a három pontnak. Elmondta, célmérkőzést játszottak. – Erőnlétben, technikában jobban képzett csapatot sikerült megverni, amihez a tizenegyesen kívül a két szerencsés gól is hozzájárult. A második félidőben visszább húzódott a Nagyvenyim, és kontrákkal próbálta zavarba hozni ellenfelét. A védekezésen volt a hangsúly, veszélyes lett volna egy nyílt, kitámadós játék – tette hozzá a lefújást követően. A mezőfalvi oldalról Bakos János edző gyenge teljesítményként értékelte csapata játékát. Különösebb mentegetőzés nélkül mondta, van néha ilyen. A második etapban be kellett volna rúgni a helyzeteket.

A Nagyvenyim tehát okos és eredményes döntést hozott a második félidőre, ami megérdemelt három pontot hozott a csapatnak.

Kulcs – Kisapostag Duna 1–6 (0–4)

Kulcs: Lengyel (Kolmankó) – Bíró (Horváth L.), Cserkuti, Szeitz, Godó, Ócsai, Völcsei, Balla, Mácsfalvi, Erdélyi (Cseresnye), Fehér.

Kisapostag Duna: Hegedűs – Szántó, Kiss T. (Szőcs), Dénes (Major), Fülöp, Pék, Fürj ( Kis-Fucsala), Varjas (Szabó), Törjék, Csima, Volf.

Gólszerző: Balla (73.), illetve Fürj (16., 43., 80.), Varjas (21.), Kiss (29.), Kis-Fucsala (88.).

További eredmények: Sárszentágota–Vajta II 4–4, Mezőszilas–Lajoskomárom 1–1, Dég–Nagylók 1–1, Alap–Cece 2–1.

A bajnokság állása: 1. Sárszentágota 14 pont/7 mérkőzés, 2. Dég 14/7, 3. Nagyve­nyim 13/6, 4. Kisapostag 13/7, 5. Alap 12/7, 6. Vajta II 11/6, 7. Mezőfalva 7/5, 8. Lajoskomárom II 7/6, 9. Rácalmás 6/5, 10. Cece 6/6, 11. Nagylók 5/7, 12. Mezőszilas 4/5, 13. Kulcs 1/6.