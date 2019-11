A Nagykarácsony és az Előszállás is két helyet javított magabiztos sikerével

Az élmezőnyben nem okozott nagyobb felfordulást a Groupama megyei II. osztály déli csoportjának 12. fordulója. Maradt vezető pozícióban a Vajta, amelyet továbbra is két ponttal lemaradva üldöz Káloz és Baracs.

A középmezőnyben és a lista vége felé viszont öldöklő csata folyik a pontokért és a helyezésekért. A dobogóra azonban már nem érhet oda új csapat. A tabella utolsó két helyén Pusztaszabolcs-Iváncsa II-nek és Seregélyesnek szinte kilátástalan a pontszerzés a hátralévő mérkőzéseken.

A 12. forduló eredményei:

Seregélyes – Előszállás 0–4 (0–1)

Gólszerzők: Benczik, Reichardt (2), Bozsoki.

MPF Ráckeresztúr – VaJta 1–5 (1–2)

Gólszerzők: Borsos, illetve: Orsó, Szabó (2), Horváth, Tóth.

Adony – Aba Sárvíz 6–1 (4–0)

Gólszerzők: Szántó, Mészáros, Erdei, Vukajlovics (2), Bere illetve: Réti.

NagykarácsonY – DUFK 2–0 (1–0)

Gólszerzők: Simon, Kovács.

LMSK Cobra – Baracs 1–2 (1–0)

Gólszerzők: László, illetve: Nagy, Rezes.

Sárbogárd II – Iváncsa-Pusztaszabolcs II 3–1 (1–1)

Gólszerzők: Gráczer, Tóth, Molnár, illetve: Györök.

Szabadegyháza – Káloz 1–2 (0–2)

Gólszerzők: D’urso, Mayer (2).

Az LMSK Cobra Sport – Baracs találkozót Idei Szabolcs, a baracsiak vezetőedzője értékelte lapunknak.

– Nagyon nehézzé tettük magunknak az idegenbeli mérkőzést. Az első félidőben jobb helyzetkihasználás révén vezetést szereztek a vendéglátók. A szünet után egy bal oldali indítást követően szélre került a labda, amelyet Huber Balázs gurított vissza. Az érkező Nagy Erik pedig kirúgta a hosszú felsőt. Rá három percre újra Huber átadásából Rezes jutott góllövő pozícióba, aki szintén a felső sarok kilövésével szerzett gólt. Összességében sok kihasználatlan és elpuskázott helyzet után átvette Baracs a mérkőzés irányítását. Végül megérdemelten nyert a csapat.

Remek meccset hozott a DUFK nagykarácsonyi ven­dégjátéka. Esőáztatta nehéz pályán zajlott a mérkőzés, amelyen a vendégek kezdtek jobban, és be is szorították a hazaiakat az első tíz percben. A helyiek azonban sikerrel kivédekezték e támadásokat, fölvették a tempót, látványos kontrákkal jelezték, hogy nem mondtak le a gólszerzésről. Bár a folytatásban a DUFK egy kapufát is lőtt, a vezetést Simon János Ádám éles lövéséből mégis a Nagykarácsony szerezte meg, 1–0 a 19. percben.

A csapatok az első játékrészben látott kiváló tempóban folytatták a küzdelmet, amelyet beárnyékolt a kettős kiállítás. A gólszerző Simon, valamint az újvárosi Fekete értelmetlen kakaskodás után mehetett idő előtt zuhanyozni.

A folytatásban mindkét csapat veszélyeztetett. E nyílt csatából pedig a nagykarácsonyiak jöttek ki eredményesebben. Kovács Roland az 50. percben lőtt góljával beállította a végeredményt: 2–0.

Mergl István, a Nagykarácsony edzője: – Ezúttal is jó formát mutattunk. Végig bíztam a fiúkban, és nagyon örülök, hogy győztesen hagytuk el a pályát.

Pap István, a DUFK trénere: – Sajnos egy ilyen rossz talajú pályán nem lehet azt a folyamatos és gyors, rövidpasszos játékot hibák nélkül hozni, amit mi szeretnénk, ez inkább a hazaiak egyszerűbb taktikájának kedvezett.

Az aktuális tabella: 1. Vajta 33 pont, 2. Káloz 31 p., 3. Baracs 31 p., 4. Nagykarácsony 22 p., 5. Adony 21 p., 6. Szabadegyháza 20 p. 7. DUFK 19 p., 8. Sárbogárd II 15 p. 9. ­LMSK Cobra Sport 12 p., 10. Előszállás 10 p., 11. Aba Sárvíz 9 p., 12. MPF Ráckeresztúr 8 p., 13. Puszatszabolcs-Iváncsa II 7 p., 14. Seregélyes 5 p.