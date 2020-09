A mostani helyezésüknél sokkal több van bennük

Az NB III Közép csoportjának nyolcadik fordulójában szombaton 16.30 órakor a Paksi FC második számú együttesét fogadja a Dunaújváros PASE labdarúgócsapata.

A vasárnapi Magyarország – Oroszország válogatott összecsapás miatt a megszokott vasárnap helyett egy nappal korábban rendezik a harmadosztály aktuális fordulóját.

A DPASE gárdája három vereséggel kezdte az őszt, amit két sikerrel megvívott találkozó követett, az utóbbi két fordulóban azonban ismét vesztesen hagyta el a játékteret a gárda. Az így megszerzett hat ponttal jelenleg a csoport tabellájának a tizenötödik helyén áll az együttes. Ez azért veszélyes pozíció, mert a harmadosztály idei versenykiírása szerint a kiesés a következő csapatokat érinti: „A 2020/2021. évi NB III-as osztályú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó-bajnokság három csoportjának a legrosszabb 15. helyezettje, valamint 16–20. helyezett csapata kiesik a 2021/2022. évi megyei-budapesti I. osztályú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó-bajnokságokba.”

Természetesen a mostani helyezésnél sokkal több van a csapatban, hiszen legutóbb a dobogós Ferencváros II otthonában is teljesen egyenrangú ellenfelek voltak, és még a fővárosiak edzője is elismerte, hogy a döntetlen reálisabb végeredmény lett volna a találkozón. A Kozármisleny elleni hazai összecsapáson is hatalmas mezőnyfölényben játszottak Lőrincz Emil tanítványai, azonban a góllövéssel akkor is hadilábon álltak. A paksiak második számú együttese nem tűnik legyőzhetetlen ellenfélnek, hiszen az eddigi hét fordulóban csupán öt pontot szereztek. Legyőzték a sereghajtó Majosi SE csapatát, és döntetlent játszottak a Kozármisleny otthonában, valamint hazai környezetben a Fradi II ellen. Kikaptak viszont Kecskeméten, Újpesten és Monoron. Legutóbb pedig Pakson az FC Dabas ellen. Nagy kérdés, hogy a Dunaújváros Stadionban kik kapnak szerepet a vendégek csapatában, hiszen a válogatott kötelezettsége miatt szünetel az első osztályú pontvadászat.

A forduló további párosítása a következő: Budapest Honvéd-MFA II – Körösladányi MSK, Szekszárdi UFC – Kecskeméti TE, Hódmezővásárhelyi FC – ESMTK, Vác FC – Dabas-Gyón FC, Iváncsa KSE – Taksony SE, Rákosmente FC – HR-Rent Kozármisleny, Szegedi VSE – Ferencvárosi TC II, FC Dabas – Újpest FC II, Monor – Majosi SE.

A bajnokság állása

1. Iváncsa 7 7 0 0 4-15 21

2. Dabas 7 5 2 0 13-3 17

3. FTC II 7 5 1 1 12-3 16

4. Kecskemét 7 5 0 2 23-6 15

5. H.mezővásárhely 7 4 0 3 14-16 12

6. Kozármisleny 7 3 3 1 14-10 12

7. Kőrösladány 7 3 2 2 18-10 11

8. Monor 7 3 2 2 8-9 11

9. ESMTK 6 3 1 2 9-7 10

10. Taksony 7 2 3 2 16-11 9

11. Újpest FC II 7 2 2 3 9-13 8

12. Vác 7 2 2 3 9-15 8

13. Honvéd-MFA II 5 2 1 2 7-9 7

14. Rákosmente 7 2 1 4 8-14 7

15. DPASE 7 2 0 5 9-11 6

16. Szekszárd 7 2 0 5 7-11 6

17. Dabas-Gyón 6 2 0 4 5-9 6

18. Paksi FC II 7 1 2 4 7-13 5

19. Szegedi VSE 7 1 0 6 5-18 3

20. Majosi SE 7 0 2 5 5-25 2