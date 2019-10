A Mosonmagyaróvár visszavágásra készül

A két kézilabdacsapat, a Mosonmagyaróvár és a Dunaújvárosi Kohász KA megegyezett egymással, hogy a Magyar Kupa-mérkőzést előbb, október 22-én játsszák le, mint az október 30-i hivatalos játéknap.

Ma tehát idegenben próbálkozik a Kohász az Óvár otthonában újabb bravúrt végrehajtani. Mint emlékezetes, kiváló játékkal a dunaújvárosi csapat 27–20-ra nyert a Mosonmagyaróvár ellen idehaza bajnoki találkozón nem is olyan rég.

Az eredményből látszik, hogy kevés gólnál tartotta az óvári együttest a Kohász azon a mérkőzésen. Nyilván György László a mai találkozó előtti felkészülésen is ráerősített a bajnokin látott sikeres megoldásokra, a Kohász eredményes játékára. Tudni kell, hogy a kupában a továbbjutás egy mérkőzésen dől el.

A dunaújvárosi csapat mestere természetesen az első, Mosonmagyaróvár elleni játékból indult ki. – Az akkor látott tanulságokat szeretnénk levonni, a hibákon javítani, és a pozitív megoldásokat pedig megismételni. Ez a találkozó merőben más lesz, mint a bajnoki találkozó volt. Sőt, azt is mondhatom, hogy otthon a Mosonmagyaróvár esélyesebb nálunk, de mi sem vagyunk esélytelenek. Két, egyenrangú csapat fog megint megküzdeni egymással. Tudjuk, hogy mire számíthatunk. Megtapasztaltuk ellenfelünk nyitott védekezését, a rendkívül kemény, agresszív stílusukat, de még ennél is fontosabb, mi is tudjuk, hogy mit akarunk a játékban. A védekezésünk néhány héttel ezelőtt sikeres volt, és erre tesszük ismét a hangsúlyt. A bajnokin mutatott hozzáállást, sportformát kell minél hosszabb ideig megtartani a mérkőzésen. Fontos az elszántságunk, a sikeres hozzáállásunk, a jó felfogásunk. A két sérültünk gyógyul. Szinte már teljesen felépült Triscsuk Krisztina és Ferenczy Fruzsina. Mihály Petra nem játszik, mert a junior válogatott edzőtáborában gyakorol – nyilatkozta György László dunaújvárosi szakvezető.