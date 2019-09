A mosolygós beállós tele van bizonyítási vággyal

Huszonegy éves montenegrói lány, aki a podgoricai kézilabdaiskolában tanulta meg a sportág alapjait.

Azután a török ligában, Iz­mirben légióskodott. Most pedig elhatározta, hogy a Dunaújvárosi Kohászban folytatja sportpályafutását. Bennünket természetesen Itana Cavlovic döntésének a miértje érdekelt.

Dunaújváros Itanát nem régen igazolta le a DKKA, és nagy reményeket fűz a mon­tenegrói beálló teljesítményéhez.

– Örömmel jöttem Dunaújvárosba, mert itt csakis a kézilabdával kell foglalkoznom. A törököknél a sportolás mellett másutt is kellett dolgoznom. Arról is tudni kell, hogy az eddigi csapataimnál egyáltalán nem ütötte meg a kellő szintet a játék minősége. A magyar bajnokságban, és így itt Dunaújvárosban is a nívó jóval magasabb. A játék gyors, kemény, színvonalas, a játékosok és az edzők képzettek, remek munkát végeznek.

– Az alapozást is már a Kohásznál végezte, és három bajnoki mérkőzésen is szerepelt beállóként. Itana, mennyire változott meg ez alatt a rövid idő alatt, a dunaújvárosi játék révén?

– Éppen azért, mert remek szakembereknél gyakorolok, játszom, mentálisan és természetesen a gyakorlatban is sokat fejlődtem. A játék elemei közül főképp a védekezés a legfontosabb számomra. Örülök, hogy így gondolkodnak a csapat szakvezetői is. De természetesen a gólszerzés is nagyon fontos. Bízom abban, hogy hamarosan majd nő a góljaim száma. A három bajnoki mérkőzésen nagyon jól éreztem magam. Láttam élesben, tétmeccsen, játék közben, hogy a Kohász nagyon jó csapat, és itt valóban sokat fejlődhetek. Szeretnék bizonyítani önmagamnak, a klubvezetésnek és a szurkolóknak egyaránt.

Ismerkedés a várossal