A Mezőfalva és a Baracs is tíz emberrel nyert a tavaszi rajton

Hétvégén rendezték meg a labdarúgó megyei másod­osztály déli csoportjának első tavaszi fordulóját. Vajta hozta a listavezetőhöz méltó teljesítményt, nyolcat vágott az Abának. A harmadik helyen álló Káloz viszont ikszelt a tizedik LMSK-val. A körzetünkhöz tartozó együttesek közül a Baracs idegenben, a Mezőfalva otthon remekelt. Az Előszállás kihívóként a nagyvenyimi pályán fogadta a Szabadegyházát, és Masinka Csaba fiai is győzelmet ünnepelhettek. A hétvégi pontvesztesek közé ezúttal az Adony és a Nagykarácsony került.

A forduló rangadóját Mezőfalván rendezték, ahol a Fejér megyei kupában két sikeres fordulót maga mögött tudó, így tétmeccsekkel a hátuk mögött álló Adony volt a vendég.

Mezőfalva – Adony 4–2 (3–1)

Mezőfalva: Vereb – Sági J. (Somogyi 84.), Balázs (Horváth Zs. 87.), Sümegi, Török, Balogh (Horváth P. 92.), Tonka, Papp, id. Sági J., Ásványi (Kiss 89.), Németh (Sági R. 79.). Edző: Bakos József.

Adony: Hamar – Budai, Fábián, Varga (Szűcs 9.), Erdei, Kőkuti (Broschek 56.), Hegedűs, Nebucz, Varga (Balázs 80.), Tatár (Villás 65.).

Hamar vezetést szerzett a vendégcsapat. A 13. percben a jobb szélről átívelt labdára Fábián Martin érkezett jó ütemben, és a hazai kapus mellett, laposan a hosszúba lőtt. Bő tíz perc múlva erős mezőfalvi támadásokat követően Németh huszonkét méteres távoli bombája akadt meg az adonyi hálóban. Az egyenlítő góllal újra nyitottá vált a mérkőzés, egészen a harmincnegyedik percig, mikor a korábbi gólszerző, Németh a jobb oldalról keresztíveléssel Balázst hozta remek helyzetbe. A védőket lefutó mezőfalvi csatár egészen a kapuig vitte a labdát, majd magabiztosan belőtte, 2–1.

A szünet előtt az Adonynak is voltak lehetőségei, de Mezőfalva ügyesen semlegesített. A 35. percben Németh másodszor is feliratkozhatott a gólszerzőlistára. A szünetet követően, az ötvenkettedik percben a mezőfalvi id. Sági József két sárgát is összeszedett, így Szabó játékvezető az öltözőbe küldte. Innentől tíz emberrel folytatta a Mezőfalva, de a játék képét elnézve azonban úgy látszott, inkább a vendégeket zavarta meg a kiállítás ténye, mert cseppet sem tudták kihasználni az emberelőnyt. Ráadásul a hazaiak egyre-másra dolgozták ki a jobbnál jobb helyzeteket, Balázs lábában két gól is maradt. A hetvenharmadik percben ifj. Sági József megtorolta az apját ért sérelmet, az adonyi kapusról felpattanót vágta a léc alá. A rendes játék­időben az Adonynak még volt egy villanása, de Szabó nem adta meg a gólt, a partjelző lest intett. A hosszabbítás is izgalmasra sikerült, mivel a három percből igazából négy lett, és az utolsóban az adonyiak még szereztek egy gólt.

A találkozó végén így értékelt Bakos János: – Nehéz mérkőzésre számítottunk, de hoztuk a formánkat. Amit az edzőmérkőzéseken gyakoroltunk, az nagyjából tükröződött a pályán látottakban. A második félidőben hiába állították ki Sági Józsit, egyáltalán nem látszódott meg a csapaton, ha valaki látja, azt hihette volna az iramból és a játék képéből, hogy tizenegyen vagyunk. A következő ellenfelünk idegenben a harmadik helyezett Káloz lesz. Ott sem futunk pályára feltartott kézzel. A játék lehet rosszabb, de a hozzáállás egészen biztosan nem változik.

Előszállás – Szabadegyháza 3–1 (1–0)

Előszállás: Nagy – Harasztia, Kovalovszky, Nyári, Béres, Czifra, Bognár (Horváth 67.), Kercza, Szalai (Czári 64.), Bozsoki (Garbacz 85.), Reichardt (Pulai 81.).

Gólszerző: Bozsoki (12.), Czifra (70.), Harasztia (93.), illetve Kovács (50.).

A hazai edző, Masinka Csaba értékelése: – Már az első félidőben uraltuk a játékot, de azért kimaradt pár ziccer. A szünetet követően kontrából egyenlített a Szabadegyháza, de ezután is a miénk volt a terep. Végül még két góllal megtoldva, megérdemelten nyertünk.

Seregélyes – Baracs 2–3 (2–2)

Baracs: Vaszócsik – Hepp, Rezes (Sebestyén 81.), Deli, Balogh, Nagy (Bartók S. 55.), Éliás, Mészáros, Badi, Huber, Kőkuti.

Kiállítva: Mészáros (84.).

Gólszerző: Benczik (25., 44.), illetve Deli (27., 85.), Rezes (34.).

Idei Szabolcsnak, a Baracs edzőjének a véleménye: – Idény eleji formát mutatott a csapat. Az első játékrészben 2–1-nél le kellett volna zárnunk a mérkőzést. A kihagyott helyzetek, valamint a kiállítás ellenére idegenből is hazavihettük a három bajnoki pontot.

Polgárdi – Nagykarácsony 4–0 (2–0)

Nagykarácsony: Turi – Fülöp, Kovács, Magyari, Brogyányi (Jeney 58.), Kovács, Gazsó (Rácz 58.), Huszár (Simon 63.), Felföldi (Wadolowski 63.), Mohácsi, Kiss (Szabó 58.). Edző: Mergl István.

Gólszerző: Nyakas (20.), Horgos (33., 47., 62.).

További eredmények: Aba Sárvíz – Vajta 0–8, LMSK Cobra Sport – Káloz 2–2.

A bajnokság állása