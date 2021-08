A megyei kupasorozattal rajtolt a csapatoknak az új fociszezon

Vajta, Mezőfalva, Baracs és Adony is továbbjutott a Fe­jér Megyei Kupában. A vasárnapi első fordulóban a bajnokságok helyezéseinek erőviszonyai tükröződtek az eredményekben.

A bajnokok közül csak a Nagyvenyim búcsúzott a kupától, igaz frissen felkerülve a másodosztályba, az előző szezonban negyedik Adonytól kapott ki.

Nagykarácsony – Baracs 1–3 (1–1)

Nagykarácsony: Turi – Berta, Rácz (Geráth 80.), Kovács R. (Wadolowski 73,), Simon (Jeney 46.), Mohácsi, Rezes, Kőkuti, Szabó, Felföldi, Éliás.

Baracs: Vaszócsik (Hruby 82.) – Hepp, Wolf, Szurma (Tömöri 60.), Takács (Nagy Da. 70.), Balázs (Killer 43.), Badi, Prókai, Huber, Nagy Dá. (Idei 86.), Kiss.

Gólszerző: Mohácsi (87.), ill. Huber (6.), Nagy D. (60., 66.).

Már az első félidő elején büntetőhöz jutottak a vendégek, amit Huber magabiztosan értékesített. A szünetig mindkét csapatnak voltak helyzetei, a pihenőt követően már egyértelműbb baracsi fölény mutatkozott.

A lefújást követően Mergl István nagykarácsonyi edző elmondta, távozó nem volt a csapatból, az új idényre Rezes Jánossal, Éliás Zsolttal, Kőkuti Tamással és Berta Jánossal bővültek. Baracsi oldalon Idei Szabolcs elégedettséggel nyugtázta a látottakat. Mint mondta, fiatalokkal próbálják betölteni a távozók helyét, és Salamon Miklós veszi majd át az irányítást edzői poszton.

Előszállás – Vajta 2–4 (2–0)

Előszállás: Nagy – Kovalov­sky, Balogh, Béres, Czifra, Bognár (Csuka 71.), Mekota, Horváth, Kovács, Bozsoki (Farkas 88.), Romhányi (Reichardt 67.).

Vajta: Tóth – Fehér (Markó 89.), Szalai (Rezicska 46.), Tóth, Vámosi, Orsós (Klazer 61.), Majláth, Mágocs, Horváth, Szabó (Nagy 46.), Hegedűs.

G.: Czifra (29. 39.), ill. Mágocs (71., 95.), Rezicska (82.), Horváth (87.).

Az első játékrészben tizenegyesből és akcióból szereztek vezetést a hazaiak. Szünet után azonban fordult a játék képe. Az Előszállás elfáradt, a biztonsági futballra törekvő csapaton lassan felülkerekedett a másodosztály déli csoportjának bajnoka. Az utolsó 20 percben forrósodott igazán fel a talaj a hazai kapu előtt, mert időn túl is betaláltak egy parádés támadás révén.

A Vajtánál edzői szerepben Miskovicz Bálinttal találkozhattunk: – jó iramban, egy kiváló ellenféllel szemben sikerült győzni. Hozzátette, hat hete edzenek és nagyon készülnek a bajnokságra, ahol a cél nem is lehet más, mint az elsőség. Ehhez azonban az edzői gondolkodást is át kell állítani az első osztály után.

Előszállástól Masinka Csaba úgy fogalmazott, jobb kondiban volt az ellenfél. A keretből nem ment el senki. Mekota Bernát érkezett Mezőfalváról, és Farkas Péter tért vissza hozzájuk.

Rácalmás – Mezőfalva 2–4 (0–1)

Rácalmás: Tóth – Szántó, Horváth (Illés 81.), Bartók, Juhos, Balogh R., Kovács (Szabó Z. 81.), Gergelyfi (Szabó Zo. 86.), Suplicz (Hatvany 85.), Nagy B., Nyul (Czinkon 45.).

Mezőfalva: Kovács – Sági J., Balázs, Sümegi, Horváth, Török, Balogh D., Balogh I. (id. Sági J. 86.), Czári (Kálmán 87.), Bakos (Klár 84.), Lakatos (Tábi 45.).

Gólsz.: Balogh (53.), Czinkon (88.), ill. Balogh (15.), Sági (73.), Balázs (79.), Czári (82.).

A vendégek sok helyzetet dolgoztak ki, ezekből csak négyet sikerült érvényesíteni. Bár a találkozót a Mezőfalva nyerte, a hazai gárdának biztató lehet, hogy náluk három lehetőségből kettőt is góllal fejeztek be. Érdekesség, mindkét oldalon szinte új csapat állt a kezdővonalhoz. Mezőfalván és Rácalmáson is egyaránt nyolc fő ékezett.

A Duna menti együttestől Boncz Gábor adott információkat. – Az idei nagy feladat egy jó csapatot összeszedni. Hat fő távozott és nyolc igazolást sikerült Bács-Kiskun megyéből leszervezni. Bizakodva tekintünk a bajnokság elé.

A mezőfalviaktól távozott Ásványi Norbert és Patrik Baracsra, Németh László Tordasra, Tonka Norbert Sárosdra, Mekota Bernát Előszállásra, Somogyi Sándor Nagyvenyimre. Ketten abbahagyták és egy játékosról nincs információ. Helyettük Lakatos Renátó Abáról, Tábi Gergő Rácalmásról, Czári István, Horváth Krisztián, Kálmán Krisztián Előszállásról, Kovács Krisztián Nagyvenyimről, Takács Marcell Baracsról, Kovács Ádám Soltról jött.

Adony – Nagyvenyim 5–2 (1–1)

Adony: Sátor – Budai, Fábián (Virág 62.), Tamon, Szántó (Broschek 85.), Bagóczki, Kőkuti, Nebucz, Varga (Kovács 85.), Tatár, Balogh.

Nagyvenyim: Szikszai – Józsa, Török, Südi (Gaszler T. 85.), Fazekas (Csizmadia 85.), Kovács (Somogyi 58.), Bíró, Fekete (Fodor 80.), Kis, Kovács (Gaszler L. 80.), Fehér. G.: Szántó (20., 84.), Budai (64,), Tamon (76., 88.), ill. Kis (10., 79.).