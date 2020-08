A megyei kupaforduló után bajnoki meccsek következtek

A hétközi fordulóban a Fejér Megyei Kupában voltak érdekeltek térségünk még állva maradt együttesei, hogy aztán szombaton és vasárnap már bajnoki mérkőzések várjanak rájuk a saját osztályukban.

A kupasorozat harmadik fordulójában a városi és a városkörnyéki csapatok közül a Mezőfalvának ezúttal sem ment a gólszerzés, még szépítő találatra sem futotta a Sárosd ellen. A Nagyvenyim az első félidő végéig a négy kapott gól ellenére partnere volt az Enyingnek. A Baracs szép és pontokban eredményes meccset vívott az egy osztállyal feljebb játszó dunaújvárosi fiatalokkal, a DUFK csapatával.

Baracs – Dufk 4–2 (2–0)

Elég szerencsétlenül kezdődött a mérkőzés a vendégeknek, mert a 9. percben Bartha hazaadása a saját kapu felett ívelődött a DUFK hálójába. A 39. percben szintén egy hazaadás sült el balul a DUFK-nál, amit kézzel megfogott a tizenhatoson belül a kapus. A közvetett szabadrúgást Nagy Dániel elemi erővel vágta be a hálóba. A félidőt követően az 54. percben ismét Nagy előtt adódott lehetőség egy átadást követően, 3–0. A 60. percben a hazai kapus, Vaszócsik félpályás fel­ívelését Huber kapta el remek ütemben, és a negyedik baracsi találattal be is fejezte a hazai gólgyártást. Huber találata után alig három perccel kissé alábbhagyott a baracsi védelem. Egy szabadrúgást követően a leforduló újvárosi játékost elsodorták a tizenhatoson belül, így Bécs Krisztina játékvezető jogosan ítélt büntetőt. A lehetőséget Fekete Tamás használta ki, megszerezve a vendégek első szépítő gólját. A vége előtt pár perccel a hazai védelmi kavarodásban talált még egy gólt a DUFK.

Így értékeltek az edzők, Fehérvári József, Baracs: – A játékosaim betartották a taktikai utasításokat. Jó iramban, győzni akarással fociztak. Elégedett vagyok a teljesítménnyel.

Dobos László, DUFK: – Úgy is mondhatjuk, előre hoztuk Baracsnak a karácsonyt, mert egy félidővel megajándékoztuk. A szünet után rendeztük sorainkat, és igazi kupamérkőzést játszottunk. Sajnos az eredményen már nem változtathattunk. Mindenképpen gratulálunk a Baracs csapatának! Köszönjük a remek hozzáállást!

Mezőfalva – Sárosd 0–6 (0–3)

Már az első félidőben háromgólos vezetéshez jutott Sárosd. A második játékrészben tovább folytatódott a vendégek dominanciája, amelyben további három találat került a mezőfalvi hálóba. Végül a hatos számnál állt meg az eredménymutató.

– Az eredményben látszott az osztálykülönbség, így nem is várhattunk meglepetést a srácoktól. Amit lehetett, megtettek. Sajnos kapusfronton csak fél­időben érkezett Orosz, ami azért megnehezítette volna az ellenfél dolgát. Edzőmérkőzésként tekintünk erre a találkozóra – mondta a hazai edző, Bakos János.

Nagyvenyim – Enying 2–5 (0–4)

Gyakorlatilag már a szünet előtt eldőlt, hogy melyik csapat írhat majd három pontot. A pihenőt követően a nagyvenyimiek kétszer voltak eredményesek, azonban ezzel nem érhették utol az Enyinget.

A nagyvenyimi Gászler Ferenc így összegzett: – Sajnos a saját kapunkba is egyszer betaláltunk a második félidőben, így ezt a játékrészt viccesen fogalmazva 3–0-ra nyertük. Az első etapban már látszott az osztálykülönbség. Egy összeszedett enyingi csapat érkezett Nagyvenyimre. Kapusposzton sem az eredeti hálóőrünk állt, hanem Kiss Norbert csatárunk próbálta menteni a helyzeteket. Az eredmény ellenére nagyon szimpatikus csapat ellen játszottunk, ahol velük szemben egy vállalható eredmény született.

További eredmények: Kulcs – Adony 1–3, Herceghalom – Ercsi Kinizsi 1–4, Bakonycsernye – Mór 1–4, Pátka – Fehérvárcsurgó 1–5, Pázmánd – Mány 2–2, Dinnyés – Csór 1–0, Pákozd – Főnix 2–2.

A csapatok közül a Mezőfalva a hétvégi megyei II. osztályú bajnokiján sem tudott javítani, miután kikaptak Nagykarácsonyban. Ellenben a Baracs át tudta menteni formáját, hiszen itt a második fél­időben gólszüretet tartva, fölényes győzelmet aratott.

Nagykarácsony – Mezőfalva 5–2 (2–0)

Nagykarácsony: Turi – Fülöp, Kovács, Tábi, Simon, Boros, Szabó, Felföldi, Huszár, Mohácsi (Rabijász), Horváth.

Mezőfalva: Antal – Balázs, Tonka (Sági), Török, Balogh, Bakos, Balogh, Horváth (Kertész D.), Mekota, Márok (Sümegi), Somogyi (Kiss).

Gólszerző: Horváth (7., 76.), Boros B. (40., 47.), Simon (68.), illetve Balázs (71., 88.).

A harmadik forduló szombati mérkőzésén a Nagykarácsony inkább a védekezésre és a kontrákra koncentrált. Nem mellesleg ezt a feladatot, ahogy az eredményből is látszik, kitűnően oldották meg. A Mezőfalva a játék szempontjából az első és a második fél­időben is mezőnyfölényben volt, azonban nem jutott kellő figyelem és erő a vendéglátók támadásaira. A vendégeknek is voltak gólreményes helyzeteik, ekkor többször a kapufa mentett a hazai csapatnak, azonban hiába a mezőnyfölény, ha a helyzeteket nem sikerült a futballistáknak gólra váltaniuk.

Baracs – LMSK Cobra Sport 6–0 (1–0)

Baracs: Vaszócsik (Hruby T.) – Hepp, Rezes (Palkó), Prókai, Bartók S., Balogh D. (Sebestyén), Éliás, Mészáros, Deli (Nagy E.), Huber (Cséplő), Kőkuti.

Gólszerző: Balogh D. (8., 54., 68.), Rezes (51.), Prókai (77.), áliás (87.).

Vajta – Előszállás 5–0 (3–0)

Előszállás: Nagy – Németh, Ecsedi (Czári), Nyári, Béres, Czifra, Bognár (Balogh N.), Kercza, Szalai (Garbacz), Horváth G., Romhányi.

Gólszerző: Szabó (20., 33., 36.), Horváth (68., 76.).

Kálóz – Adony 5–2 (2–1)

Adony: Hamar – Budai, Kovács (Vászon), Bagóczki (Villás), Tamon, Balázs, Tóth N., Varga, Erdei (Vászon), Kőkuti Á., Nebucz, Balogh B.

Gólszerző: Magyar (40.), Hegedűs (43., 89.), Pál (57.), Simon (70.), illetve Tóth (15., 60.).