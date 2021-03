A megyei harmadosztályban is folytatódnak holnaptól a küzdelmek

Izgalmas lesz a tavaszi szezon a Fejér megyei labdarúgó-bajnokság harmadosztályának déli csoportjában. A Nagyvenyim ismételné az őszi elsőséget, a Rácalmásnál és a Kulcsnál is dobogóközeli helyezésben bíznak.

Ezt ne hagyja ki! Országos Mentőszolgálat: Hadházy Ákos fejezze be a rémhírkeltést!

Zárt kapus mérkőzésekkel folytatódnak szombaton a szezon tavaszi fordulói. A hosszúra nyúlt téli felkészülés alatt bőven történtek változások a csapatoknál. Egy dologban azonban minden klubnál hasonló terveket dédelgetnek, a legjobbat szeretnék kihozni magukból a bajnokság végére.

Az élmezőnyben három, Dunaújváros környéki együttest is találunk. Közülük kiemelkedik a Nagyvenyim csapata, ahol a felkészülési szakaszban a szokásos tréning mellett még az U19 csapatépítése is gőzerővel zajlik. A jó őszi szereplés után nem is lehet más a cél, mint végül bajnokként ünnepelni. A nagyvenyimi helyzetről és tervekről Gászler Ferenc, a klub elnöke nyilatkozott lapunknak.

– Hosszú téli pihenő után vágtunk bele a felkészülésbe, ami hét héten keresztül tartott. Sajnos a rengeteg sérülés miatt nem tudtunk megfelelő számú mérkőzést játszani, de ennek ellenére nem lehet más célunk, mint az első hely megtartása. Szombaton a Cece érkezik hozzánk, nagyon fontos lenne egy jó rajt, egy jó kezdés.

Kitűzött célunk a magasabb osztályba lépés. Ősszel alakult ificsapatunk viszont nagyon sok edzőmérkőzést tudott játszani. Szerettünk volna versenyen kívül becsatlakozni a bajnokságba, de ezen kérésünk nem teljesült. A srácok folyamatosan fejlődnek, heti két edzés mellett mozognak a nagy csapattal is, így próbálunk majd nekik lehetőséget adni a felnőttek bajnoki mérkőzésein is. Rengeteg pozitív visszajelzést kapunk a szurkolóinktól, amit ezúton is nagyon szépen köszönünk. Hosszú távú céljaink első lépése volt az U19 sikeres felépítése, viszont a többi korosztály indítását a Covid és a biztos anyagi háttér hiánya akadályozza. A közeljövőben sok helyi vállalkozást fogunk megkeresni, mert a folytatáshoz elengedhetetlen lesz további támogatók bevonása a nagyvenyimi labdarúgásba.

A csapat aktív játékosai 20 főt számlálnak. Varjas Csaba távozott a téli átigazolások során, az érkezők: Dorogi Viktor, Palóka Csaba, Szikszai Áron, Papp Attila. Ugyanakkor nagyon büszkék rá, hogy több játékosuk is komoly, pénzes ajánlatot utasított vissza és maradtak a klub kötelékében – hallhattuk a nagyvenyimi közeli és távoli terveket.

Nagy reményekkel, sikeres szezonzárással indulnak neki a bajnokságnak Kulcson is. A tabella hatodik helyén 16 ponttal álló együttes a dobogóközeli pozíciót célozta meg. Arról, hogy miként állnak a rajtvonalnál, erről Horváth László edző adott tájékoztatást lapunknak.

– A felkészülés alatt megfelelő létszámban zajlottak az edzések. Természetesen az egészségügyi szabályok ránk nézve is kötelezőek voltak, így ennek figyelembevételével szerveztük találkozóinkat. Játékoskeret tekintetében örvendetes, hogy történtek igazolások. Kapus poszton Kálmán József személyében erősödtünk. Régi, rutinos hálóőr, akit a Dunaferr szurkolói jól ismerhetnek. Mezőnyjátékosként pedig három új sportolót is köszönthetünk a csapatban. Pinczés Bende­gúz (jégkorongkapus), valamint Kapu Nándi és Széplaki Péter veszi fel majd a harcot újoncként a középpályán. Szerencsére senki nem távozott, így tizenkilenc fővel szövögethetjük álmainkat a legjobb szereplésért. Ráadásul az ifiből is felhozhatunk játékosokat. Ezzel válik teljessé a tavaszi keretünk.

Összességében akár dobogós helyet is megcélozhatunk, hiszen három ponttal vagyunk csak lemaradva a bronzot érő pozíciótól. Tehát elég szoros és izgalmas lehet számunkra a tavasz. Erőnlétileg, technikailag is rendben vagyunk. A 12. fordulóban vasárnap Dégről nagyon szeretnénk elhozni a három pontot – kaptuk a tájékoztatást a kulcsiak háza tájáról.

Szintén ebben a csoportban harcol a Rácalmás együttese is. A Duna menti gárda az ­előző két csapathoz hasonló szép reményekkel húz focicipőt a hétvégén. Garda István klub­elnököt kérdeztük bajnokság­indító körképünk befejezéséül.

– Sajnos két meghatározó játékosunk, Palotai Márk és Domak Renátó távozott. Különösen érzékenyen érint minket a távozásuk, mert most a dobogóért küzdünk. A bajban azért szerencse, hogy jöttek hozzánk is játékosok. Tábi Gergő Nagykarácsonyból, Farkas László Magyarkesziről érkezett. Utóbbi családjával költözött ide, és remélhetőleg jól érzi majd magát nálunk. Szabó István, aki megjárt már több környékbeli csapatot, most visszatért. Jó a pálya, a hangulat és a megfelelő körülményeket is meg tudjuk teremteni a gond nélküli sportoláshoz. A felkészülésnél külön megemlíthető, hogy teremben is kellő számú edzést rendezhettünk, köszönhetően a sportcsarnok nyújtotta lehetőségnek. A jobb idő beálltával a pályára helyeződött át a hangsúly, már két hete a szabadtéri edzéseken rúgjuk a labdát. Felkészülési mérkőzéseinket lejátszottuk. Magasabb osztálybeli – például a Mezőfalva együttese – is szerepelt a programban. A létszám nagyjából húsz fő, akik munka, család mellett próbálnak majd helytállni. A hangulatra nincs panasz, igazi baráti, amatőr labdarúgásra számíthatunk. Igazából ez tartja össze a csapatot, és bízunk benne, az edzéslátogatottság, az eredmények is igazolják a terveinket. Szeretnénk az élmezőnyben végezni, amihez Boncz Gábor edzőnk kitűnő munkájára is számítunk – mondta érdeklődésünkre a rácalmási klub elnöke. A csapat hétvégén a Lajoskomárom II kérésére nem játszik. Május 19-én 17.30-kor pótolják a találkozót. A 13. fordulóban Cecére utaznak majd.

A 12. forduló párosítása, szombat: Nagyvenyim – Cece. Vasárnap: Sárszentágota – Beloiannisz, Dég – Kulcs, Nagylók – Besnyő, Vajta II – Alap. A mérkőzések 15 órakor kezdődnek.

A bajnokság állása