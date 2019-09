A megújult otthonba visszatérve vágnak neki a nagy feladatoknak

Az előző évet, illetve szezont klubtörténelmi nemzetközi eredményekkel, erőn felül teljesítve zárta a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics női vízilabda-együttese.

Mihók Attila csapata a többi között öthetes balatoni edzőtáborral készült a szombaton kezdődő új évadra, amelyben még komolyabb kihívás lesz a lányok számára, hogy versenyben legyenek a játékos­állományban és anyagiakban tovább erősödő vetélytársakkal. A csapatsportágak tekintetében Dunaújváros legeredményesebbje volt a DUE-Maarsk együttese, hiszen miután története során először tavaly tavasszal nagy bravúrral megnyerte a második számú európai kupasorozatot, a LEN Kupát, ősszel az Európai Szuperkupát is elhódította az Euroliga-győztes, szintén erősebb orosz Kirishi ellen. Itthoni porondon pedig ezüstérmet szereztek a bajnokságban, harmadik helyet a Magyar Kupában. S, hogy Mihók Attila számára arany keretbe legyen foglalva a szezon, nyáron az Universaide-válogatott szakvezetőjeként első alkalommal szerzett aranyérmet csapatával az olimpia utáni második legnagyobb világjátékon.

– A szuperkupa megnyerésével bevonultunk a sportág történelmébe, amit nem kell magyarázni. Persze, azt már az óriási siker másnapján elmondtam mindenkinek mindenhol, ebből nem élünk meg a későbbiekben, már a következő bajnokin nem jelent semmi segítséget. Azért a csapat összetételét, az egyesület anyagi helyzetét tekintve, nekünk minden meccs egy újabb bizonyítási lehetőség, amikor igazolni lehet, hogy még mindig ott vagyunk a legjobbak között. Ennek tükrében a bajnoki ezüstöt is nagyon nagy sikernek gondolom, mert olyan mezőnyben lettünk másodikok, ahol a hatodik helyezett költségvetése is stabilabb a mienknél. A csapat részéről abszolút elégedett vagyok az eredményekkel, ha idevesszük a LEN Kupát is, a négy megszerezhető trófeából kettőt elhoztunk, kettőben pedig érmesek lettünk. Minden kollégának csak azt kívánhatom, hasonló sikereket átélve találjon motivációt a további munkához – vont rövid mérleget Mihók Attila, hangsúlyozva, ezek a dolgok már a múlt részei, most az új problémákkal, illetve kihívásokkal kell foglalkozni.

Egyik ilyen, hogy tovább gyengült a csapat, ugyanis újabb húzóember távozott Menczinger Kata személyében ahhoz az Egerhez, amely tavaly már elvitte Szilágyi Dorottyát és Mchunu Hlengiwét is Dunaújvárosból. Így szokás szerint megint a saját utánpótlásból kellett felhozni fiatalokat, akik meghatározó szerepet fognak kapni. Elvileg a szerb Lara Luka is távozik, azonban ő még a csapattal van. – Úgy volt, Hawaii-ra megy játszani, de jelenleg velünk készül, még tárgyalunk vele. Akkor tud itt maradni, ha felveszi a magyar állampolgárságot, ugyanis a hazai szövetség szigorított a külföldi játékosok számán, amit a későbbiekben tovább fog csökkenteni. Nem tudunk és nem is feltétlen akarunk ennyi légióst foglalkoztatni. Amikor idekerült, az volt az elképzelés, hogy állampolgárságért folyamodik. Az ügyében így nem tudok még biztosat mondani.

Az viszont örömteli, hogy két válogatottunk, a holland Laura Aarts és a francia Geraldine Mahieu a következő szezonban is minket erősít. Továbbá a szezon végén visszavonulását bejelentő Ziegler Dia is újra csatasorba állt. Ennek egyik oka, hogy olyan személyiség, akinek az arcképe akár a címerünkön is lehetne, ő ízig-vérig a Dunaújváros. Másrészt bekkekben nagyon „lefiatalodtunk”, egy 16-17 éves kislányra rábízni ezt a feladatot nagyon meredek. Dia nagyon kemény játékos, elő tudja készíteni a terepet az ifjaknak, hogy aztán bevethetők legyenek egy mérkőzésen – mondta a dunaújvárosi szakember, aki egy friss jó hírrel is szolgálni tudott lapunknak. Pont beszélgetésünk előtt kapta az értesítést arról, hogy jövő héten szerdától a felnőttcsapat már használhatja a gyönyörűen újjávarázsolt uszodát.

– Ezért köszönetet szeretnék mondani a kivitelezőnek és az önkormányzatnak is. Remélhetőleg ez óriási lendületet ad a társaságnak, és visszahozza azt a fantasztikus hangulatot és kedvet, ami jellemző volt a csapatra. Ezt azért a rengeteg összezártság és utazgatás kicsit megtörte – tette hozzá a szakvezető, aki a szezonban a legnagyobb fellendülést attól várja, hogy ismét van egy hely, ami az övék, ahova tartoznak és szerethetnek ott lenni.

Részben az uszodahiány miatt a nyáron öt hetet a Balatonnál készült a keret, amit első héten négy emberrel kezdtek, aztán a különböző válogatottakból és pihenőkről folyamatosan kapcsolódtak be a többiek is a közös munkába. – A Balatonnak az volt a legfontosabb előnye, hogy mindig kéznél volt, nem kellett egyezkedni edzésidőpontok miatt és utazgatni sem. A felkészülési időszaknak megfelelő munkát el tudtuk itt végezni, a lányok naponta úsztak Balatonaliga és Világos között két és fél kilométert a tóban, majd kajakoztak ugyanennyit. A szabadban pedig erősítő gyakorlatokat végezhettek, délutánonként pedig át tudtunk menni Sárbogárdra labdás gyakorlásokat tartani az uszodában. Nagyon jó felkészülésen vagyunk túl, nyilván, amikor esett az eső, akkor annyira nem esett jól az úszás, de utána ez pluszt adott a csapatnak. Az egyik hétvégén körbekerékpároztuk a tavat, aerob kapacitás javítás gyanánt, de ez is inkább egy turisztikai élmény volt mindenkinek. Szerintem jól jöttünk ki ebből az időszakból, jöhetnek a feladatok – fogalmazott.