A megtört rossz széria után jöhet a folytatás

Az NB III-as labdarúgó-bajnokság Közép csoportjának ötödik fordulójában vasárnap idegenben lép pályára a Dunaújváros PASE együttese. A Dunaharaszti MTK sporttelepén 17.30 órakor a Taksony SE lesz az újvárosiak ellenfele.

A klub a meccs előtt Vadász Viktor személyében rutinos védőt igazolt, a harmincnégy esztendős játékos a védelemben bármely poszton bevethető. Legutóbb a Mosonmagyaróvár csapatát erősítette, de megfordult a Fehérvár, a Diósgyőr, az Újpest, a Békéscsaba és a Győr együtteseiben is.

Visszatérve a bajnokságra: a DPASE az előző fordulóban megszerezte idei első győzelmét, ami sokat jelentett számára, hiszen megtörte a negatív sorozatát. Jelenleg három ponttal a csoport táblázatán a tizenhatodik pozíciót foglalják el. Jó hír, hogy a Taksony ellen már pályára léphet Báló Tamás, akinek lejárt az egy mérkőzésre szóló eltiltása. Arra is van esély, hogy a felkészülés során bokasérülést szenvedett Lakatos Gergő is a csapat tagja legyen. Egy hiányzó azonban biztos lesz, mivel a Körösladány ellen kiállított Barta Barnabás eltiltását tölti majd.

Báló biztosan játszhat, Lakatos pedig talán

A taksonyiak az eddigi négy fordulóban öt pontot gyűjtöttek, amivel a bajnoki tabella tizenegyedik helyén állnak. Az őszi nyitányon kikaptak az Újpest második számú együttesétől, majd a Majosi SE vendégeként nyertek 8–1-re. A legutóbbi két meccsükön pedig döntetlent játszottak a Monorral, illetve a Dabassal. A legeredményesebb támadójuk a több első osztályú klubot is megjárt rutinos Simon Attila, aki négy találattal holtversenyben vezeti a csoport góllövőlistáját.

A forduló további párosítása: Ferencvárosi TC II – Monor, Paksi FC II – Majosi SE, Kozármisleny – FC Dabas, Körösladány – Szegedi VSE, Dabas-Gyón – Rákosmente FC, ESMTK – Iváncsa, Szekszárd – Budapest Honvéd-MFA II, Hódmezővásárhelyi FC – Vác FC, Kecskemét – Újpest FC II.