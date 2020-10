A meglepetések fordulója

A Fejér megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság déli csoportjának hétvégi fordulójában a Nagykarácsony az első félidőig vezetett az éllovas Vajta ellen, a másodikban viszont elillant az álomkép. A csoport nagy meglepetését az Előszállás hozta, amely az adonyi vendégségből nagyszerű játékkal jogosan vihette haza a három pontot a gólgazdag mérkőzés után.

Három fordulóval az őszi meccsek zárása előtt az élen továbbra is a Vajta, a most szabadnapos Baracs, a Káloz triumvirátusa vezeti a tabellát. Szépen, egyesével lépdel előre Előszállás és Mezőfalva is.

Nagykarácsony – Vajta 1–4 (1–0)

Nagykarácsony: Turi – Fülöp, Jeney (Felföldi (71.), Brogyányi, Rácz, Kovács (Wadolowski 81.), Boros, Szabó, Mohácsi (Tábi 77.), Horváth (Rabijász 65.).

Jó iramban kezdtek a hazaiak. A 10. percben Boros Benjamin kapott kitűnő labdát a tizenhatosnál, középen. Boros két védő között és a kitámadó kapus mellett küldte a pöttyöst a hálóba, 1–0.

A félidőben a Vajta többször is eljutott a nagykarácsonyi kapu elé, de helyzetet nem tudott kialakítani. A hazaiak a szélen vezetett kontrákkal igyekeztek helyzeteket kialakítani, azonban a szerencse ezúttal nem állt Mergl István csapata mellé.

A pihenő után a Vajta turbó fokozatba kapcsolt, Polyák Sándor becserélése üdítően hatott a morálra. Aztán a 48. percben egy szöglet után fejelt is egy gólt, amivel egyenlített az ellenfél. Az 51. percben Orsós készített elő remek helyzetet, és beadását a kapu előtti kavarodásban Fehér csíp­te meg és váltotta gólra, 1–2. A 80. percben újra Orsós keverte a lapokat a védelemben, bal összekötőben levitte a labdát az alapvonalig, majd visszaadta a tizenhatosra, és tálalt ezzel Tóth elé, aki 1–3-ra változtatta az eredményt. A végjátékban egy szögletrúgást követően felszabadítottak a vendéglátók, de végül Majláthoz került a labda, és becselezve magát a kapu elé beállította a végeredményt. A második félidei játék már a listavezetőhöz méltón folyt a részükről, a Vajta megérdemelten győzött.

A vendégek trénere, Horváth Zoltán így értékelt: – Hétről hétre egyre nehezebben motiválható az együttes, hiszen tíz meccsből most már tíz megvan. Az első fél­idő eredménye is ennek köszönhető.

Mergl István, a Nagykarácsony vezetőedzője: – Csalódott vagyok, mert elfáradt a csapat. Ráadásul hárman lesérültek a találkozó alatt. Sajnos a szünet után nem tudtunk hasonló ritmusban játszani.

Mezőfalva – Seregélyes 7–3 (5–1)

Mezőfalva: Antal – Balázs, Sümeg, Török, Balogh D., Balogh I. (Sági (85.), Bakos (Kiss 76.), Puskás (Somogyi 83.), Horváth P. (Kertész 71.), Mekota, Tonka (Horváth Zs. 60.).

Gólszerző: Bakos (10., 31., 59.), Puskás (15.), Balázs (17.), Török (23.), Horváth Zs. (92.), illetve Szurovcsják (39.), Kállai (62.), Deák (65.).

Az első félidőben gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés, hiszen a Mezőfalva olyan tetemes előnyre tett szert, amit a lista végén lévő Seregélyes aligha tudott ledolgozni. A második félidőben kissé kiengedett a hazai csapat, így Antal kapujába kétszer is betaláltak a vendégek, de a finisben azért újra a Mezőfalva játszotta főszerepet, megfejelve további gólokkal az eredményt.

Adony – Előszállás 4–5 (2–4)

Adony: Hamar (Szűcs 87.), Budai, Bagóczki, Tamon, Virág, Tóth, Varga, Kőkuti, Nebucz, Simon, Balogh.

Előszállás: Nagy – Németh, Ecsedi, Béres, Czifra, Bognár (Balogh N. 46.), Szalai, Horváth, Bozsoki (Kercza 81.), Reichardt, Romhányi.

Gólszerző: Balogh (2.), Tóth (38, 65., 84.), illetve Reichardt (4., 81.), Czifra (11., 32.), Szalai (15.).

Bravúros győzelemmel ünnepelhetett Masinka Csaba legénysége a Duna menti csapat otthonában. Bár az első találatot a hazaiak lőtték, a fél­időt mégis a vendégek nyerték meg. A pihenőt követően Adony igyekezett az eredményt megfordítani, de az előszállásiak a kemény küzdelemben felvették a kesztyűt, és végül remek játékkal megérdemelten győztek.

További eredmények: Szabadegyháza – Sárvíz 2–3, Káloz – Szabadbattyán 3–3, ­LMSK – Polgárdi 2–3.

A bajnokság állása

1. Vajta 10 10 0 0 47-7 30

2. Baracs 9 7 1 1 33-7 22

3. Káloz 9 6 1 2 25-12 19

4. Polgárdi 9 5 2 2 23-14 17

5. Adony 9 4 1 4 25-22 13

6. Mezőfalva 9 4 0 5 25-24 12

7. Előszállás 9 4 0 5 16-21 12

8. Nagykarácsony 9 3 2 4 26-27 11

9. Szabadbattyán 9 3 1 5 14-27 10

10. Sárvíz 10 3 1 6 16-33 10

11. LMSK Cobra S. 9 3 0 6 16-30 9

12. Szabadegyháza 10 1 2 7 14-34 4

13. Seregélyes 9 1 1 7 9-32 4

Bakos mesterhármassal járult hozzá a Mezőfalva gólzáporos sikeréhez