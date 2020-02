A második félidőben túl sok volt a hibánk

A hazai kézilabda-bajnokság Bajnokok Ligájában szereplő élcsapata, a Ferencváros volt a vendége a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia együttesének pénteken este Szekszárdon.

Két kemény mérkőzés után – a múlt héten huszonnégy óra alatt játszottak az Érddel és a Siófokkal, előbbi mérkőzést bravúrral megnyerték, utóbbit elveszítették – György László tanítványaira ismét nagyon kemény feladat várt a Ferencváros ellen.

– Tisztában vagyunk az erőviszonyokkal, de természetesen úgy megyünk fel a pályára sportemberekhez méltóan, hogy megszerezzük a győzelmet. Ám ha nem sikerül, akkor is mindent meg kell tenni, hogy pozitívan jöjjünk ki a találkozóból – mondta a DKKA mestere a bemelegítés közben. Az FTC helyzetét nehezítette, hogy a védelem két alapembere, Klivinyi és Hornyák betegség miatt nem tudott Elek Gábor rendelkezésére állni.

Kiváló hangulatban kezdődött a meccs, ami nem csak a lelátóra volt érvényes, hiszen a Kohász remekül kézilabdázott, hiába vezetett egy találattal a Fradi, a 7. percben már nálunk volt az előny (4–3), amit a félidő hajrájáig meg is tartottak a lányok. Grosch eredményesen kezdett, és fantasztikusan működött a Szekerczés–Sirián kapcsolat, ami sorra hozta a gólokat – Luca több óriási bombát küldött a hálóba –, és nemegyszer a kiállításokat is. Szekeres például gyorsan kettőt is összeszedett, így a védekezésben erre is figyelnie kellett a fővárosiaknak. 10–9-nél több lehetősége volt a Kohásznak ellépni két találattal, de a Bíró helyére beállt Szemerey egymás után védett két nagy ziccert, majd Szekerczés hétméteresét is. Ennek ellenére a DKKA tartotta a lépést, hosszú lefolyású támadásokat vezetett, és miután Szalai Babett keze kétszer elsült, 14–13 után megint a plusz kettőért támadhattunk, de a technikai hiba után Fradi-gól lett belőle. Sőt az utolsó másodpercekben Szucsán­szki újra az övéit juttatta vezetéshez a szünetre.

A második félidőre érkezett a Kohászba az addig pihenő Triscsuk, a remeklő Sirián pedig gyorsan egyenlített. Azonban ezt követően megakadt a Kohász támadójátéka, a Fradi ritmust váltott, az egyre több dunaújvárosi hibát kihasználva a 36. percben már néggyel mentek a fővárosiak (16–20). Szemerey továbbra is jól védett, a 40. percre már hatra nőtt a dunaújvárosiak hátránya, ami meg is maradt a lefújásig. Azaz az FTC érvényesítette a papírformát, a Kohász dicséretére válva, azért nem olyan könnyen.

A pénteki összecsapás jegyzőkönyve

DKKA – Ferencváros 24–30 (14–15)

DKKA: Csapó – Grosch 3, Szekerczés 8 (1), Sirián 4, Nick 2, Bouti 1, Kazai. Cs.: Stojak (k.), Jovovity, Triscsuk, Mihály 1, Szalai 4, Molnár, Braun 1, Cavlovic, Ferenczy. Vezetőedző: György László.

Ferencváros: Bíró – Márton, Háfra 1, Snelder 4 , Kovacsics 4, Klujber 5, Márton 2. Csere: Szemerey (kapus), Szekeres, Pásztor, Schatzl 6, Christiensen, Szucsánszki 4, Lukács 4, Bánfai. Vezetőedző: Elek Gábor.

Gól hétméteresből: 3/1, ill. 2/2.

Kiállítások: 12, illetve 14 perc.

További pénteki eredmények: Kisvárda – Siófok 20–32, Mosonmagyaróvár –Békéscsaba 29–28. A hétvége mérkőzései: DVSC – Vác, MTK Budapest – Érd, Győri Audi ETO KC – Alba Fehérvár KC, Szombathely – Szent István SE.