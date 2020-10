A második félidőben szereztek négy gólt

Az NB III Közép csoportjának tizennegyedik fordulójában a Dunaújváros PASE labdarúgócsapata vasárnap a Mórahalom Sportcentrumban a Szegedi VSE vendégeként lépett pályára.

Jakab Elek együttese az első félidőben még nem tudta kihasználni fölényét, de a másodikban már ők domináltak, ami gólokban is megmutatkozott.

Szegedi VSE – DPASE 4–0 (0–0)

Szegedi VSE: Leindler – Kormányos, Pócs D. (Fülöp T. a 70. p.), Csamangó, Pócs T., Ondrejó (Csanádi a 70. p.), Busa, Dóra, Papp Á. (Kelemen a 70. p.), Zana (Bakó a 80. p.), Zsoldos. Vezetőedző: Kelemen Balázs.

DPASE: Pokorni – Barta B., Hompót D., Vadász V., Báló, Markovics, Barna Zs. (Héjjas a 77. p.), Kesztyűs (Áman a 70. p.), Dorogi R. (Halász P. a 77. p.), Novák Zs. (Novák L. a 88. p.), Szepessy R. Vezetőedző: Jakab Elek.

A mérkőzés esélyese egyértelműen a dunaújvárosi alakulat volt. Az első félidőben ennek megfelelően ők irányították a játékot, de ekkor még nem sikerült bevenni a hazaiak kapuját. Rendre hiba csúszott a döntő szituációkban az átadásokba, így volt idejük a védőknek a felszabadításra.

Sikerével a tizenharmadik helyre lépett előre a csapat

A szünetben azonban sikerült rendezni a sorokat, aminek eredménye már a negyvenkilencedik percben megmutatkozott. Báló Tamás beadását Dorogi Renátó fejelte a hálóba. Negyedórával később a gólszerző kiosztott egy gólpasszt is. Beívelését követően Markovics Bence küzdött meg a labdáért a védőkkel, és juttatta azt fejjel a kapuba (0–2). Nem sokkal később Dorogi talált ismét a kapuba (0–3). Ezzel tulajdonképpen el is dőlt a három bajnoki pont sorsa, de a dunaújvárosi játékosok nem álltak meg, aminek meg is lett az eredménye. A hetvennegyedik minutumban Hompót jó átadását követően Markovics került helyzetbe, de lövését bravúrral hárította a hazaiak hálóőre. Balszerencséjére azonban a jókor érkező Szepessy elé került a labda, aki már nem kegyelmezett, és a kapuba lőtte a játékszert. Ezt követően a házigazdák már csak azt várták, hogy a játékvezető lefújja a számukra kiütéses vereséget hozó összecsapást.

Az újvárosiak a szünet utáni jó helyzetkihasználásuknak köszönhetően teljesen megérdemelt győzelmet arattak a bajnoki tabella utolsó előtti helyén szerénykedő szegediek ellen. Vasárnap az ESMTK ellen hazai környezetben folytathatják a pontgyűjtést.

A forduló további eredményei: Budapest Honvéd-MFA II – Majosi SE 6–0, Körösladány – Kecskemét 0–3, Dabas-Gyón FC – Taksony 0–0, ESMTK – Kozármisleny 3–1, Szekszárd – Ferencváros II 1–4, Hódmezővásárhely – Paks II 0–1, Vác – Újpest II 2–2, Iváncsa – Monor 1–1, Rákosmente FC – FC Dabas 0–0.