A maradék kvótákat is Szegeden osztják

Szeptemberre halasztotta az eredetileg júliusra kiírt, nem olimpiai számok szegedi gyorsasági kajak-kenu világbajnokságát a nemzetszövetség. Ezen kívül az összes idei nemzetközi gyorsasági viadalt törölték. Emellett az is eldőlt, jövőre a szintén szegedi világkupa lesz ez európai pótkvalifikációs verseny az olimpiára.

A magyar válogatott eddig hat női kajakos, öt férfi kajakos és két női kenus kvótát szerzett az ötkarikás játékokra, még öt indulási jog gyűjthető – férfi K-1 200, K-2 1000, C-1 1000 és C-2 1000, valamint női C-1 200 méteren – lesz lehetőség. A kenus helyek megszerzéséért a Dunaferr SE két sportolója, Hajdu Jonatán és Kiss Balázs is harcba szeretne szállni, hogy az országnak megszerzett jog révén aztán ők is vehessenek részt az ötkarikás játékokon.

A járvány miatt a kajak-kenu szezon is a feje tetejére állt, miután az olimpiát jövőre halasztották, később az összes nemzetközi versenyt törölték. Egyedül a szegedi viadal lehet idén, ahol nem olimpiai számokban rajthoz lehet állni szeptemberben. Schmidt Gábor MKKSZ elnök az M4 Sportnak arra még nem tudott válaszolni, hogy a játékok halasztásával az olimpiai számokat is szeretné-e megrendezni a nemzetközi szövetség, ugyanakkor jelezte, az olimpiai kvótával rendelkező versenyzők is rajthoz állhatnak Szegeden, holott ez az eredeti elképzelés szerint nem így lett volna.

A nemzetközi szövetség jelezte nekik továbbá, az a döntés született, hogy a jövő évi világkupák sorozatában a szegedi lesz az európai kontinentális olimpiai kvalifikációs verseny, mind a sprint, mind a para­szak­ágban. – Úgy gondolom, óriási dolog, hogy az olimpiát megelőzően a maradék kvótákat itt, Magyarországon lehet majd megszerezni – mondta.

Hozzátette: a vk-verseny feltehetően májusban lesz, reményei szerint két-három héten belül megszületik a végleges időpont. Azaz a dunaújvárosi fiúk számára a tavalyi vb után ismét arra nyílik esély, hogy a hazai pálya előnyét élvezve szerezzék meg a hiányzó kvótákat.