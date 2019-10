A Makita-Hikari Dojo karatékái Salgótarjánban bizonyítottak

Szombaton Salgótarjánban rendezték meg az V. Palóc Kupa elnevezésű karateversenyt, amely egyben a Hinode SE mesterének, a nemrégiben betegségben elhunyt Hajnal Miklósnak az emlékversenye is volt.

A megmérettetésre 25 egyesület 170 versenyzővel 330 nevezést adott le, közte a Hikari sportoló is.

– Ez a nyári szünet után az első hazai versenyünk volt, és jó erőfelmérő lehetőségnek mutatkozott, ami be is igazolódott. A Makita-Hikari Dojo hét versenyzőt tudott nevezni az eseményre. Nem volt zavartalan az eddigi edzésmunka, aminek külső, tőlünk független okai voltak, ez lélektanilag okozott nehézséget. Ettől függetlenül próbáltunk összpontosítani a legfontosabb szempontokra. Úgy látszik, a karatékáink megértettek valamit, és hosszú idő után úgy alakult a verseny menete, hogy minden indulónk dobogós helyezéssel zárta a napot, ebből öt első helyezést is megcsíptünk. Ez talán lélektanilag némi kárpótlást nyújtott a klub számára, és a versenyzőink is tudtak mosolyogni az eredményhirdetéskor.

A szülők segítették a diákokat a helyszínre való eljutásban, amiért köszönet illeti őket. Így igazi csapatmunka volt és gratuláció jár versenyzőknek és szüleiknek egyaránt. Juhász János és jómagam versenybíróként voltunk foglalkoztatva. Dolgozunk tovább, hiszen három hét múlva magyar bajnokságon veszünk részt, és ezzel együtt folyik a napi edzésmunka és a kitűzött programok megvalósítása – ismertette Schneider László klubvezető.

A Hikari eredményei. I. kcs. utánpótlás fiú, kata: 2. Pats-Belső Dorián. Kihon ippon kumite: 1. Pats-Belső Dorián. III. kcs utánpótlás lány, kata: 2. Szalontai Petra. Kihon ippon kumite: 1. Szalontai Petra. III. kcs. haladó lány, ippon shobu kumite: 1. Fatalin Enikő. Ippon shobu kumite: 1. Fatalin Enikő. V. kcs. lány, kata: 1. Fatalin Viktória, 3. Szilaski Szonja. V. kcs. lány, ippon shobu kumite: 3. Fatalin Viktória. Junior férfi kata: 1. Szlávik Bence, 4. Kovács Máté. Junior férfi, ippon shobu kumite: 1. Kovács Máté.