A Magyar Kupában pénteken kezdi az új szezont a DUE-Maarsk

A pandémia után rendhagyó módon, július végén kezdődött az új vízilabdaszezon a Magyar Kupa csoportküzdelmeivel. A hölgyek a héten rajtoltak, a címvédő Dunaújvárosi Egyetem-Ma­arsk Graphics együttese pénteken a Honvéd otthonában játssza első tétmérkőzését.

Dunaújváros

A koronavírus-járvány miatt berekesztett előző szezon egyetlen trófeáját a dunaújvárosi csapat szerezte meg, miután a Magyar Kupa döntőjében büntetőkkel legyőzte az UVSE csapatát. Amennyiben minden a tervek és a papírforma alapján történik, akkor valószínűleg ismét e két gárda küzd majd meg az aranyéremért. Azonban addig még sok víz lefolyik a Dunán, különösen, hogy először túl kell lenni az oda- és visszavágós csoportmeccseken – ami szintén eltér a korábbiaktól –, itt az első helyért a BVSC-vel harcolhat Mihók Attila alakulata. Rajtuk kívül a Szeged, a III. Ker. TVE és a Honvéd lesz még az ellenfél, a nyitányon pénteken 19.30 órától utóbbiak otthonában kezdenek Gurisatti Grétáék.

A DUE-Maarsk keretében az alábbi változások történtek, távozott a válogatott Vályi Vanda (FTC) és a két kapus, Laura Aarts (hazatér Hollandiába) és Kiss Alexandra (Eger). Helyettük érkezett, azaz visszatért a válogatott alapembere, Szilágyi Dorottya (Eger), két kapus, Lekrinszki Gina (Szentes) és a válogatott Magyari Alda (Eger), illetve Mucsy Mandula (UVSE).

Mihók Attila vezetőedző a sorozatot felvezető sajtótájékoztatón azt mondta, nem is nagyon lehet tudni, hol kezdődik ez a szezon, és mikor lett vége az előzőnek.

– A karantén alatt nagyon nehéz helyzetbe kerültek a klubok, így mi is, azáltal, hogy nem lehetett tervezni a felkészülés jellegével és a következő mérkőzéssel sem. Ezért nagyon általános, szárazföldi erőnléti felkészülésbe váltottunk, ami hat hétig tartott, majd két hétben egy kisebb medencében már elkezdhettük az úszást. Azóta is folytatódott az alapozás, aztán kiderült, hogy rendhagyó módon július végén kezdődik a Magyar Kupa-sorozat. Holott ekkor vagy a pihenés, vagy válogatott események szoktak szerepelni korábban – mondta.

A mester szerint pont ez az, ami nehézség lehet, főleg hosszú távon, hogy ez a pihenés most elmaradt. Ugyan hat hétig nem voltak vízben a játékosok, de akkor is edzettek és fix programok voltak. Majd a teljesítmények adnak választ arra, hogy mennyire hiányzik a szokásos két-három hetes szünet, amikor a lányok fel szoktak töltődni mentálisan a következő időszak terhelésére. Számára ez a legnagyobb kérdés.

– Próbáltuk az új játékosokat beépíteni, és egy egységes szellemet kialakítani. A Dunaújváros olyan játékerőt képvisel és olyan tradíciókat tudhat maga mögött, ami feljogosítja arra, hogy mindig az aranyéremért szálljon harcba. Ez ugyan többször nem sikerül, mint igen, az előző szezonban a Magyar Kupában azonban így történt. Nemrég Egerben edzőtáboroztunk, amikor erősen rá kellett döbbenni arra, hogy most már mi vagyunk a célkeresztben. Az az extra motiváltság, ami minket jellemzett, most a riválisokra igaz, hiszen számukra ellenünk egy jó eredmény nagy sikernek számít. Ez nem szabad, hogy elaltassa a társaságot, meg kell találni azt a motivációs megoldást, amivel fenntartjuk az éhségünket arra, hogy most elsőként megőrizzük ezt a címünket a Magyar Kupában – tette hozzá.