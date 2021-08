A Lőrincz testvérek újabb érme

A tokiói olimpián tegnap befejezték szereplésüket a magyar kötöttfogású birkózók. Az utolsó napra is jutott egy érem: Lőrincz Tamás keddi aranyérme után tegnap öccse, Viktor ezüst­érmes lett.

A Budapesti Honvéd (BHSE) 31 éves versenyzőjének volt miért törlesztenie a kétszeres világ- és háromszoros Európa-bajnok ukrán Zsan Belenyuk ellen, mivel a legutóbbi, 2019-es világbajnokság fináléjában kikapott a súlycsoport ászától, aki Rióban ezüstérmes volt.

Az első három percben mindkét fél óvatosnak tűnt, de valamelyest a magyar birkózó volt aktívabb, ezért egy perc után a riválisát figyelmeztette a bíró. Mivel Belenyuk harcmodorában nem állt be változás, így megintették (1–0), azonban Lőrincz nem tudta kihasználni a parter helyzetet, ugyanis amikor fordított emeléssel próbálkozott, akkor ellenfele kibújt a fogásból. Az igazi küzdelem a szünet után kezdődött, akkor mindkét fél nagyobb sebességre kapcsolt, de egy perc után visszaintették Lőrinczet (1–1). Belenyuk viszont kihasználta előnyösebb helyzetét, és két pörgetéssel 5–1-es előnyre tett szert. A hátralévő másfél percben a híresen jó kondícióval rendelkező Lőrincz hiába hajtott, nem tudott akciót csinálni a megingathatatlannak tűnő Belenyukon, így továbbra is nyeretlen maradt ellene.

Lőrincz Viktor a magyar olimpiai csapat tizenkettedik érmét nyerte a japán fővárosban, négy arany és három bronz után ez volt az ötödik ezüst.

Kötöttfogású válogatottunk szereplésének értékelésére Mátyás Gábort kértük fel, aki a Dunaújvárosi KSE birkózóinak szakmai igazgatója:

– Négy komoly képességű birkózónk kvalifikálta magát az olimpiára. Három tapasztalt, Korpási Bálint, Lőrincz Tamás, Lőrincz Viktor és egy fiatal, Szőke Alex. Mindannyian éremre is esélyesek voltak. De az olimpia egy különleges esemény, ahol bárki bárkit megverhet, ugyanúgy bárki bárkitől kikaphat. Korpás Bálintban sokkal több volt, minthogy az első meccse után búcsúzzon a küzdelmektől. Szőke Alex fiatal, jó alkatú, sokra hivatott. Nem véletlen, hogy a világbajnok Kiss Balázst megverte a hazai válogatón. Ő kijelentette az olimpia előtt, hogy éremért megy Tokióba, a bronz­éremért birkózott is, de ott elkövetett egy olyan hibát, amit ezen a szinten nem szabad. Érthetetlen módon fogta be a karját az ellenfele, aminek technikai tus lett a következménye, végül ötödikként végzett.

A Lőrincz testvérek kapcsán Mátyás Gábor is szinte csodáról beszélt.

– Tamás már harmincnégy éves volt, amikor kiderült, hogy egy évet csúszik az olimpia, mégis végigcsinálta a felkészülést, aminek meg is lett az eredménye. Úgy kell birkózni, úgy kell hinni magunkban, ahogy ő tette. Viktornak nehéz volt a döntőt megvívnia, hiszen előző nap a bátyja első lett. Nagyon akarta az aranyat, de el kell ismerni, az ukrán riválisa jobb volt. Most fáj neki az elvesztett döntő, de majd megszépül minden, főleg azt tudva, hogy legutóbb Rióban elcsalták a bronzmeccsét, és csak ötödik lett.