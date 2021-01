A legrangosabb díjak egyikét kaphatja meg holnap este Zsófia

A hétfőn este 19.45 órakor kezdődő M4 Sport – Az Év Sportolója 2020 Gálán derül ki, hogy a női kategória három jelöltje közül – közülük korábban egyikük sem nyerte meg a díjat –, a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület tornásza, Kovács Zsófia végez-e az első helyen.

A Nemzeti Sport felvezető írásából kiderül, ez a kategória természetesen az 1958-as kezdetektől jelen van az Év sportolója-gálán, tagadhatatlanul a legrangosabb díjak egyikét viszi el a győztes.

Van azonban úszó a jelöltek között, Kapás Boglárka. Ő sem tudott sok versenyen részt venni a múlt évben, ráadásul előbb elkapta a koronavírust, majd nyáron egy autoimmun pajzsmirigybetegséget is diagnosztizáltak nála. Az International Swimming League (ISL) budapesti sorozatában viszont a kevés magyar egyikeként villogott a Duna Aréna medencéjében: 200 pillangón és 400 gyorson is dobogós helyezéssel segítette középdöntőbe az NY Breakers együttesét.

– Ha őszinte akarok lenni, csodálkoztam azon, hogy bekerültem a legjobb három jelölt közé, hiszen az elmúlt esztendőben nemigen voltak versenyeink, kicsit úgy érzem, még a 2019-es világbajnoki címem utóhatása ez – mondta a lapnak a jelölésre reagálva Kapás Boglárka.

– A csodálkozás mellett persze megtiszteltetés is, hogy gondoltak rám a sportújságírók, de úgy vélem, a tornász Kovács Zsófia a két egyéni Európa-bajnoki aranyérmével az, aki nagyon megérdemelné a győzelmet – tette hozzá.

Ha már Kapás Boglárka Kovács Zsófiát említette: viszontagságos évek után tért vissza a csúcsra a Dunaferr SE húsz­éves tornásza. Már 2017-ben ezüstérmet szerzett egyéni összetettben a kolozsvári Eb-n, de azóta sérülésekkel bajlódott. Decemberben a mersini Eb-n végre semmi sem hátráltatta: a csapatban szerzett bronzéremből is oroszlánrészt vállalt, az egyéni döntők során meg sem ugrásban, sem felemás korláton nem tudták megszorítani. A versenynek még akkor is ő volt a hőse, ha néhány ország tornászai (például az oroszok) nem indultak.

– Nagyon jó érzés ott lenni a legjobbak között, és ugyanezt éreztem már akkor is, amikor a tízes listán megláttam a nevem – reagált a jelölésére Kovács Zsófia. – Az pedig, hogy a legjobb háromba is bekerültem, ráadásul kiváló sportolónők társaságában, még nagyobb öröm. Önmagában az is fantasztikus, hogy köztük lehetek, ha pedig még nyernék is…

A kategória harmadik jelöltje Karakas Hedvig. A Budapesti Honvéd dzsúdósa korábban állt már világ- és Európa-bajnokság, valamint Európai Játékok dobogóján, a tetején világversenyen legutóbb még 2009-ben juniorként. A novemberi prágai Eb-n végre minden sikerült neki, és nem csupán megnyerte az 57 kilogrammos súlycsoport küzdelmeit, a finálé ráadásában a portugálok klasszisát, Telma Monteirót gyűrte le intésekkel. A tokiói lehet a harmadik olimpiája, Londonban ötödik, Rio de Janeiróban hetedik lett – a japán fővárosban harminc felett összejöhet neki pályafutása legnagyobb, tényleg ippont érő dobása.

– Eddigi pályafutásom során még csak meg sem fordult a fejemben, hogy egyáltalán a jelöltek közé kerülhetek, most meg egyből a legjobb három sportoló közé jutottam az Európa-bajnoki győzelmemmel – fogadta a jelölése hírét Karakas Hedvig.

– Örülök, hogy ezt a sikert mások is értékelik, ugyanakkor tisztában vagyok azzal is, a jelölést nagyban elősegítette, hogy az idén kialakult járványhelyzet miatt kevés sport­eseményt rendeztek meg – mondta.