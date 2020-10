A legjobbakat jutalmazták

A múlt pénteki futsalbajnoki mérkőzés szünetében pótolták a pandémia miatt a hatodik alkalommal kiírt Fe­jér megyei amatőr futsalbajnokság díjátadóját, amelyen részt vett Schneider Béla, a Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség igazgatója is.

Petrás Gábor, a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség főtitkára tájékoztatásában felidézte, hat éve indították útjára a bajnokságukat, hogy a téli szünetben is versenyre hívják a városi amatőr csapatokat, valamint népszerűsítsék a futsalt, mint a kispályás labdarúgás egyik formáját.

– Bajnokságunk nagyon népszerű volt, tizenkét csapat játszott, csaknem kétszáz játékos lépett pályára, 67 mérkőzést lejátszva. Igazán fordulatos, nem mindennapi összecsapásokkal teli bajnokságot tudunk magunk mögött. Csapataink nevében is köszönjük igazgató úrnak, hogy támogatásával ismét megrendezhettük a sorozatot – tette hozzá.

Zemankó Zoltán, a Dunaferr DUE Dutrade Futsal Klub operatív vezetője azt mondta, ez az esemény a játék és a mozgás öröme mellett egyúttal nagyszerű lehetőség a sportág népszerűsítésére. A többhetes sorozat színvonala mind szakmai szemmel nézve, mind a szervezettség tekintetében folyamatosan emelkedik. – Amikor csak tehetem, nézőként, szurkolóként részt veszek a mérkőzéseken. Remélem, a következő években is nagy sikerrel szerveződik ez az esemény, amihez ezután is örömmel csatlakozunk partnerként.

A torna aranyérmese a Dunabiztos lett, miután a döntőben a Falábúak csapatát győzte le, a bronzérem pedig a Hardferr Bau Kft. alakulatának jutott. A finálé legjobb játékosának Kiss Patrikot (Falábúak) választották, a fair play díjat a Kulcs SE érdemelte ki.

Schön Róbert, a bajnokcsapat vezetője mondta, nagyon boldogok, hogy ismét sikerült a címvédés, és egymás után a harmadik évben tudták megnyerni a sorozatot. – Mi kifejezetten szeretjük a futsalt, és szerencsére egyre több csapatot vonz, így évről évre egyre jobb játékosok vesznek részt a bajnokságban. Remek és küzdelmes, érzelmekkel teli mérkőzésen, parádés csapatmunkával, az alapszakaszhoz hasonlóan a döntőben is felül tudtunk kerekedni ellenfelünkön és 5–2-re diadalmaskodva megérdemelten hódítottuk el újra a bajnoki címet. Ezúton is köszönjük a szövetségnek és valamennyi közreműködőnek, csapatoknak, hogy ismét egy remek futsalbajnokságban vehettünk részt.

Tóth Norbert a bronzérmesek csapatvezetője elárulta, minden évben nagyon várják ezt a kupát, mert télen is fontos a mozgás és közel áll a szívükhöz a futsal is. Az előző két bajnokságban döntőig jutottak, idén sajnos ez elmaradt, talán a keretben történt sok változás miatt, de a dobogóra így is sikerült odaérni. – Most ezzel kellett beérnünk, de nem vagyunk csalódottak, a következőn azon leszünk, hogy ismét döntőbe vezessük a csapatot!

Ócsai Norbert, a Kulcs SE vezetőedzője: – Eddig szinte minden évben elindultunk, remek mérkőzések, jó szervezés jellemezte minden szezonban a tornát. A nagypályás holtszezonban tökéletes és változatos kiegészítés. Idén is várjuk a bajnokságot.