A legjobb képességük szerint egymásért harcoltak a tagok

Baján rendezték meg a napokban kilencedik alkalommal a hosszú távú sárkányhajó magyar bajnokságot. A fennálló pandémiás helyzet miatt idén a szokásosnál kevesebb, csak tizennyolc csapat nevezett a különböző kategóriákban.

A dunaújvárosi Dragon Steel SE is csupán egy kategóriában nevezett. A versenytáv hossza nyolc kilométer volt, amely 34-40 percnyi kitartó küzdelmet jelent. A szurkolók részére azonban izgalmas és látványos a futam, hiszen a legénységek üldözéses verseny formájában kerülték meg a bajai Petőfi-szigetet kétszer. Szerencsére az időjárás is kegyes volt a versenyzőkhöz, még a Nap is kibújt a felhők közül, és sem eső, sem szél nem nehezítette a lebonyolítást. Az újvárosiak premier vegyes hajója az U16-tól egészen a senior C korosztályig tevődött össze, ami 13 és 77 év közötti versenyzőket jelentett.

A Dragon Steel SE elnöke, Tóth Edit a következőképpen értékelt a viadalt követően: – Célunk ebben a versenyhelyzetben az volt, hogy a legjobb tudásunk szerint egymásért küzdjünk, az elsajátított legszebb stílusunkban, magunkhoz mérten a lehető leg­gyorsabbnak legyünk. A hajónk a hatalmas korkülönbségek ellenére nagyon szépen futott, és kiváló időeredményt ért el. Ugyan Eb-re és vb-re nem válogatott bennünket ez a verseny, de a tavalyi­nál jobb időt sikerült elérni, amivel a negyedik helyen végeztünk. Senior A (40 felettiek) open kategóriában négy versenyzőnk a Dunakeszi Sárkány légió tagjaival közösen ezüstérmes lett.

A dunaújvárosi klub sikert elért versenyzőinek névsora: Balla Gábor, Bárdos Helga, Bíró Andrea, Biró Vivien, Fischer Péter, Gál-Berey Tünde, Guld Lívia, Hallas János, Illés Zsolt, Kiss Erzsébet, Kótai Ferenc, Körmendi László, Lakatos Adél, Lakatos Enikő, Pipa Károly, dr. Rubics László, Sipos Árpád, Szabó Csilla, Szatmári Csaba, Szulik Ferenc, Tóth Edit, Tóth Gergely, Tóth Villő valamint Vajda József.