A legerősebbek ellen lehet igazán fejlődni

A lassan lepergő, de mozgalmas év után beszélgettünk Turzó Józseffel a magyar futsalválogatott szövetségi kapitányával.

Ezt ne hagyja ki! Villámgyors partikaják, ha csak 30 perce van a készülődésre

Tartott téli szünetet, kérdeztük a válogatott első számú szakmai vezetőjétől.

– A karácsonyi időszak egy kis pihenést engedett a számunkra, de január 3-án már ismét komoly feladat vár ránk. Edzőtáborral kezdjük az újévet. Igazából az ünnepek is munkával telnek, de megpróbálok megállni, és értékelni az elmúlt időszakot. Mindenképen egy hosszú távú koncepcióban gondolkozom. Egy ilyen távlatban is fenntartható és stabil válogatott építésén. A szezon elején nem egy könnyű ellenféllel, a spanyolokkal kezdtünk. Nehezen állt össze a csapat, de az év végére sikerült azokat a karaktereket megtalálni, akik ki tudják tartalommal tölteni ezt a játékot. Természetesen a jövőben is keresem az ifjú tehetségeket – felelte Turzó József, akit a szakmai program felépítéséről is faggattunk.

– Fontos, hogy ne csapjuk be magunkat. A legerősebb ellenfelekkel találkozzunk, hogy tudjunk fejlődni, Lássuk azt, hogy hol állunk, és miben kell még fejlődnünk. Nem mindig a könnyű ellenfelekkel kell játszanunk, hiszen nekünk komoly céljaink vannak a jövőben. Szeretnénk az Európa-bajnokságra kijutni. Akárhogy is számolgattunk a tabella és a ranglista állása kapcsán, ehhez egyszer egy bravúrra is szükség lesz. A jövőt tekintve örömteli, hogy nemzetközi színtéren jól szerepel az U 17-es válogatott. Úgy gondolom, hogy ez minden utánpótlásedző és a velük dolgozók közös eredménye. Föltétlenül ki kell emelnem a válogatott vezetőinek nevét, Frank Tamásét és Balázs Zoliét, akik mindenkit megkerestek, akiket az edzők ajánlottak. Ez egy pillanatnyi siker. Megpróbáljuk továbbépíteni azt a csapatot, amely majd sikerrel vívja meg az U 19-es Európa-bajnokság selejtezőjét.

– Nem először találkozunk valamelyik bajnoki mérkőzésen. Itt van a kapitány bűvös kockás füzete, amibe a jelöltek neve belekerül?

– Nincs pihenés, nem unalomból követem a mérkőzéseket, és van még hely a noteszemben. Tudom, hogy kit szeretnék figyelni, de megpróbálom az egész szezont szemmel tartani. Igaz, hogy nem jutok el mindenhová, de hétről hétre egyre többet nézhetek meg az internet segítségével. Éhes vagyok a meccsekre és érdekel az, hogy a magyar bajnokságban milyen tendenciák és edzői húzások vannak. Úgy gondolom, hogy élőben lehet igazán mindezt megízlelni.