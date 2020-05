A labdarúgó első osztály alatt minden bajnokságot lefújtak

A Magyar Labdarúgó Szövetség hétfőn este hivatalos honlapján számolt be arról, hogy az NB I-es labdarúgó-bajnokság és Magyar Kupa küzdelmei kivételével minden más sorozatot befejezettnek nyilvánítanak. Így az NB III-as DPASE, illetve a futsal élvonalban szereplő Dunaferr DUE Dutrade számára is vége az idénynek. A megyei bajnokságokat szintén lezárták, ami a környék településeit érinti. A dunaújvárosi kispályás meccsek talán folytatódhatnak.

Budapest/Dunaújváros

A tervek szerint szigorú egészségügyi előírások és zárt kapuk mellett május 23-án a Magyar Kupa elődöntőinek első mérkőzéseivel folytatódik a futballidény, május 30-án pedig a 26. fordulóval folytatódhat a férfi NB I-es bajnokság. Amíg a Magyar Kupában a csapatok az elődöntőben csatáznak, a Ferencváros lejátssza két, korábbról elhalasztott mérkőzését. A bajnokságot a tervek szerint június végéig befejezik, egy csapat két bajnoki meccse között legalább három napnak el kell telnie.

A női NB I-ben csak a BL-be indulás eldöntéséhez szükséges mérkőzéseket rendezik meg. A tömeges érintkezés továbbra is komoly veszély, ezért a futsal és a szabadtéri amatőr és utánpótlás-bajnokságok, minden megyei bajnokság, kupa és grassroots torna befejeződött.

Az NB II-ben és az NB III-ban sem folytatódnak a küzdelmek, utóbbiban, ahol a Dunaújváros PASE is érdekelt volt, a csoportoknak nincs hivatalos végeredménye, így nincsenek bajnokok és érmesek, ugyanakkor a záró tabella első helyén álló csapatok jogosultak a 2020/21-es idényben az NB II-es bajnokságba történő nevezésre. Lőrincz Emil csapata a közép csoportban az ötödik helyen fejezte be a csonka szezont 31 ponttal, az Iváncsa pedig a negyediken 35-tel. Az élen álló, 48 pontos Pécsi MFC juthat fel a másodosztályba, a csoport utolsó három helyezettje, a THSE-Szabadkikötő, a Dunaharaszti MTK és a Kelen SC pedig nem nevezhet az NB III-ba. Rajtuk kívül a másik két csoportból a Hatvan, a DVTK II, a Mol Fehérvár II, a Hévíz, a Balatonlelle, és a kizárt Ózdi Kohász SC, valamint a legrosszabb 13. helyen álló csapat (DVSC II) sem. A következő szezonban az NB II két kiesője mellett a megyei I. osztályú bajnokságok első helyén állók (összesen húsz) nevezhetnek még ebbe a sorozatba.

A 2020/21-es idényben a megyei I. osztályú bajnokságokra 2019/20-as szezonban részt vett csapatok (kivéve a fentiek alapján más osztályban indulók), valamint az NB III-ból kiesettek nevezhetnek. A megyei II. és III. osztályra az MLSZ tájékoztatója nem tér ki, de úgy tudjuk, ott is lehetőség nyílik az arra jogosultaknak a magasabb osztályba való nevezésre. A térségünk érintett csapatai közül a másodosztály déli csoportjában a lezáráskor: 2. Baracs, 5. Nagykarácsony, 6. DUFK, 7. Adony, 11. Előszállás. A harmadosztály déli csoportjában: 1. Mezőfalva, 4. Nagyvenyim, 7. Kisapostag Duna, 10. Rácalmás, 12. Kulcs.

A futsal NB I-ben érdekelt Dunaferr DUE Dutrade csapatát az alsóház első helyén érte a lezárás.

Felmerült a kérdés, a kispályás amatőr bajnokságokra is vonatkozik-e ez a határozat. Megkerestük Petrás Gábort, a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség főtitkárát, aki azzal kezdte, vizsgálják és egyeztetnek az MLSZ-szel az ügyben. – Egyelőre a DLSZ versenyeit nem zárjuk le, kivárunk pár napot. Több elképzelésünk is van, ezek között az is, hogy mi is berekesztjük a szezont. Azért vagyunk kicsit bizakodóbbak, mert esetünkben nem utaznak a csapatok egyik településről a másikra, egy sokkal szűkebb közösségről van szó, és Dunaújvároson belül zajlanak a mérkőzések. A DLSZ aréna esetében is megoldható lenne, hogy közönség nélkül játsszon mindenki. Természetesen a szabályok betartása elsődleges, és csak engedéllyel folytatnánk a bajnokságokat, továbbá kikérjük a Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség véleményét, és az érintett csapatokkal is egyeztetünk, ők vállalnák-e a szereplést – fogalmazott.

Petrás Gábor hozzátette, elvileg május közepén már pályára léphetnének a csapatok, s mivel az összes megyei bajnokságot berekesztették, így a hétközi mellett hét végén is rendezhetnének fordulókat, felgyorsítva ezzel a menetrendet. Az is egy elképzelés, hogy alsóház-felsőház rendszerben folytatnák, vagy kevesebb mérkőzéssel. Amennyiben a DLSZ is lezárja az évadot, az elnökség abban is gondolkodik, hogy a szerzett pontokat és eredményeket átviszik a következő szezonra.

– Fontos kiemelnem, a helyzet figyelembevételével nem az a legfontosabb, mindenáron legyen folytatás, hanem az, a közösség mit akar, mi a közös érdek akár egészségügyi, akár a versenyek szempontjából – tette hozzá.