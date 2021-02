A kupagyőzelem után jöhetnek a régen várt sikerek ismétlései

A város csapatai közül a szezonban eddig a legnagyobb sikereket a női vízilabdázók érték el, akik a folytatásban ezt még további, régen várt diadalokkal koronázhatják meg a hazai és az európai porondon. Mihók Attila vezetőedző tanítványai eddig megnyerték a Magyar Kupát, a legrangosabb európai sorozatban, az Euroligában vasárnap a legjobb nyolc közé jutottak, a szombaton Tatabányán folytatódó bajnokságot veretlenül az élről várják. S nem mellesleg a DUE-Maarsk négy játékosa tevékeny részese volt annak, hogy a válogatott kivívta az olimpiai szereplést.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– Mondhatom, hogy helyreállt a világ rendje Veronában, amikor kiváló játékkal legyőzték az utolsó csoportmeccsen a görög Vouliagmenit, amivel az Euroliga negyeddöntőjébe jutottak?

– Gondolom, a játékvezetésre céloz. Amikor megláttuk azt a horvát bírót, aki a Sabadell ellen elveszített meccsen is fújt, kicsit megijedtem, aztán ez alaptalannak bizonyult. Az első negyedben semmi olyan nyomást nem tapasztaltam, amit kifogásoltam az előző találkozón, amikor nyolc perc alatt kilenc kiállítást kaptunk. Ennek és a viszonylag offenzív taktikánk révén háromgólos előnyt szereztünk az elején, aztán ezt végig menedzselve tulajdonképpen stabil sikert arattunk. Amikor kicsit feljebb zárkóztak, mindig sikerült betalálni, elég stabil védekezés mellett gólerős támadójátékot tudtunk mutatni, amikor azt hitték, meccsbe kerülnek, egy-egy szép találatot szereztünk. Az első hat gólon megosztoztak a játékosok, azaz nem nagyon lehetett fogást találni rajtunk, mindenki kivette a maga részét a sikerből.

– Abban a tekintetben is helyreállt, hogy ismét ott vannak a kontinens legjobbjai között, az előző szezont a koronavírus állította meg, 2019-ben meg pont a görögök állították meg a csapatot, elképesztő unfair sorsolás után.

– Az elmúlt öt évben négyszer a nyolc közé jutottunk, amikor a görögök búcsúztattak minket három amerikai olimpiai bajnokkal többek voltak. Miután a félbeszakított tavalyi szezon miatt nem volt kiemelt, most csak úgy lehetett már a csoportkörből is továbbjutni, hogy egy top csapatot mindenképpen le kellett győzni azok közül, akik tavaly negyeddöntősök voltak. Így mindenképpen megkérdőjelezhetetlen, ott van a helyünk az elitben.

Szombaton Tatabányán játszanak az élen álló női vízilabdázók

– Eddig veretes a csapata teljesítménye, ennél többet nagyon nem lehetett kihozni a szezonból. Mi lehet a cél a folytatásban? Nyilván a bajnokságban is letaszítani a trónról a hosszú évek óta regnáló Újpestet, az Euroliga négyes döntő pedig szintén újabb mérföldkő lehet.

– A magyar bajnokságban a Fradi elleni döntetlent követően nem volt nagy öröm, de összességében ott tartunk, amit szerettünk volna. Egy sorozat zárult le, kettőben pedig még meccsben vagyunk, szeretnénk persze ezeket is megnyerni. Ám elsőként szombaton a Tatabánya elleni bajnokit, aztán az Egert legyőzni, majd az Euroliga negyeddöntőben a Rómát, és így szép sorban. Nagyon fontosnak tartom, hogy a feladatokat egyesével kell abszolválni, mindig arra kell tisztességesen felkészülni, ami ránk vár, nem a jövőbe tekinteni. Szerencsére ez nem is téma a csapaton belül, mindenki próbálja kipihenni a tegnapot, és készülni a holnapra. Ami a fejemben van konkrétan, hogy a kötelező bajnokikat be kell húzni, nehogy egy könnyebbnek tűnőn adjuk le az előnyt, amit megszereztünk. Illetve, hogy a Rómából fel tudjunk készülni, és az első találkozón, ami két hét múlva lesz idegenben, olyan eredményt érjünk el, hogy a visszavágón újra Európa négy legjobbja közé kerüljünk. Amire talán 2005-ben volt utoljára példa. A sorsolásra nem panaszkodhatunk, a Róma nem verhetetlen, tavaly pont velük voltunk egy csoportban, és döntetlent értünk el. Persze, nem olyan csapatról van szó, amelyiknek adunk két pofont és lehajtott fejjel arrébb állnak, különösen most, hogy a selejtezőben a görög sztárcsapatot, az Olympia­koszt legyőzve lettek elsők. Nagyon masszív és feltörekvő gárda, amit évek óta építenek, és nagyon komoly ambícióik vannak. Szépen haladnak, mert nem összevásárolnak gyorsan játékosokat, hanem először az olasz bajnokságban stabilizálták a helyüket. Óriási hiba lenne esélyesként emlegetni magunkat, két olyan társaságról beszélünk, ahol nem a klasszis teljesítmények dönthetnek, hanem inkább a csapategység.

– Azért egy olasz ellenfél esetében sajnos mindig tartani kell attól, nem csak velük kell megküzdeni. Azonban az előny lehet, nálunk rendezik a visszavágót.

– Ezt majd utólag tudjuk megmondani. Bízom abban, ez a sportág is eljutott arra a szintre, hogy ennél többről legyen szó. Rengeteg pénzt költenek a klubok, és nagy áldozatot hoznak azért, hogy ilyen versenysorozatban részt tudjanak venni. Azt gondolom, a LEN-nek tovább kell lépnie az elmúlt évek gyakorlatán, és valóban, egyértelműen a csapatokra kell bízni a versengést. Csak így van értelme az egésznek. Most Veronában azért mi is megkaptuk az esélyt, és tudtunk élni vele, de volt az a nagyon fura mérkőzés is a Sabadell ellen. Átnéztük az összes jegyzőkönyvet, sok meccset megnéztünk a kollégákkal Olaszországban is, és általános benyomás, a játékvezetés kezd felnőni a konkurens sportágakhoz. Ez a spanyolok elleni meccs a kivétel, az okát nem tudom megmondani.

– Neve egybeforrt a dunaújvárosi női vízilabdával, évtizedek óta dolgozik benne, érte. Amikor ilyen sikereket érnek el, gondolom, ez Mihók Attila számára is újabb töltetet ad a folytatásra.

– Az embernek, amikor sikerélménye van, legalábbis úgy tűnik az eredményekből, statisztikákból, hogy amit gondol, amint menedzseli a dolgokat, az működik és előreviszi, az persze újabb energiákat mozgósít benne. Amennyiben az elmúlt tíz évben mindig kikaptunk volna, akkor gondolom, már nem én csinálnám, hanem valaki más. Mint ahogyan az is benne van a pakliban, előbb vagy utóbb utánam is kell legyen élet. Ám most nem ez a feladat, én is rendkívül motiváltnak érzem magam. Egy olyan lehetőséget kaptunk, mint tavaly az Uralocska ellen a negyeddöntőben (az első meccsen döntetlen lett, utána a pandémia miatt lezárták a kupát, a szerk.), ami megoldható. Nem azt mondom, könnyű feladat, hanem nekünk megfelelő. Most oda érhetünk, ahová nagyon régen nem, mert az erőviszonyok miatt nem voltunk erre képesek. Nem tudok annál nagyobb eredményt elképzelni, hogy újabb és újabb generációkra építve a top liga final fourjába bejutunk. Aki oda eljut, vagy nagyon sok pénzt áldoz rá, vagy nagyon jól csinálja a munkáját. Mindenki tudja, mi melyikek lennénk.

– Bajnoki címet is elég régen ünnepeltek.

– Azt megnyerni ugyanolyan nehéz, mint az előbb említett feladat. Itt is mindig van legalább egy ellenfél, aki az európai élcsapatok közé tartozik és erősebb kerettel dolgozik. Most tartunk ott, hogy ebben a szezonban az UVSE-vel egy szintre jutottunk. Mondjuk ők megnyerték az Euroliga-selejtezőjüket, a tavalyi top nyolcas Cataniát is búcsúztatva.

– Egy kívülálló ezer fokon égő, de mindig kimért edzőként láthatja. Amikor ilyen diadalokat aratnak, az mennyire érinti meg? Nyilván nem arra gondolok, hogy sírva fakad.

– Nem vagyok pityergős típus, mindemellett nagyon puha és érzéki ember. Meg lehet kérdezni a játékosaimat. Bár ők nem így érzik, de ennek igazából csak az az oka, hogy puhábbak, mint kellene.

– A válogatottat se hagyjuk szó nélkül, hiszen a klubmunka nélkül, miután a nemzeti csapat egy évig nem tudott játszani, ez az olimpiai részvétel nem jöhetett volna létre. Azaz Mihók Attila munkája is benne van abban, hogy Tokióban ott lesz az együttes. Ezt miként értékeli?

– Akkora sikernek, hogy Magyarországon elég nagy a verseny a csapatsportágak között az érvényesülésre, és a női vízilabda ebben nem áll élen. Nekünk az az erényünk, hogy négyévente ott vagyunk az olimpián és képviseljük az országot. Amire a két pólócsapaton kívül már csak a női kéziseknek van lehetőségük, nagyon szurkolunk nekik. Azzal, hogy ott leszünk az olimpián, ilyenkor abban bízunk, egy picit még fontosabb lesz a sportág, és meglátják benne úgymond a hungarikumot. Ezek olyan reménykedések, hogy igazából megkapjuk, amire szükségünk van, nekünk kell élni ezzel a lehetőséggel. A saját bázisunkat, rendszerünket kell a szövetség égisze alatt országosan megteremteni és stabilizálni. Ehhez koncepciókra van szükség, de ez nem egyszerű, mert a szövetségen belül nincs külön szakmai stáb erre. Ha vannak olyanok, mint én megbízással, akkor ezt kell kitölteni tartalommal és lelkiismeretesen a sportágért dolgozni. S nem azért, hogy túl legyünk a feladaton. Egyébként pont láttam az interneten, hogy a Budapesti Honvéd, amelyik évek óta nulla pontot szerez a bajnokságban, arra büszke, hogy ebbe a válogatottba adtak négy olyan játékost, akik nálunk kezdtek. Ebben a sikerben mindenkinek a keze benne van, fontosnak kell legyen, és érezze is mindenki a saját eredményének.