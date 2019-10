A kupában az UTE örülhetett

Magabiztos, négygólos előnyt szerzett az Újpest gárdája a Magyar Kupa első fordulójának odavágóján a Dunaújvárosi Acélbikák ellen.

A Magyar Kupa első fordulójában korcsolyázott jégre hazai környezetben ma este hat órától a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorong csapata, mely az Újpest együttesét látta vendégül az oda-visszavágós párharc első felvonásán. – Tájékoztat az Acélbikák honlapja.

Melyet jobban kezdett ellenfelénél a DAB, ugyanis Hruby már az 5. percben felavatta Duscheket egy jól helyezett lövéssel (1-0), ám a remélt szép folytatás elmaradt a hazaiak részéről. Az újpestiek ugyanis fokozatosan átvették az irányítást veszélyesebben is játszottak a mieinknél, s ugyan kellett hozzá egy hajmeresztő védelmi hiba is, de a 12. percben ki is egyenlítettek Milushkin révén (1-1). A folytatásban is a lilák voltak a kezdeményezőbbek, s bár egy emberhátrányt még kivédekeztek a bikák, a 17. percben Sikorcin maradt üresen a hazai ketrec előtt, s nem is hibázta el ziccerét (1-2).

Erőteljesebb játékot vártunk a mieinktől a második felvonásra, ám még egy perc sem telt el a harmadból, mikor egy kontra után Sikorcint találata meg újra a korong, s ő újra mattolta Hughson kapust, megduplázva ezzel a fővárosiak vezetését (1-3). Mentek, próbálkoztak az Acélbikák, de a befejezésekbe rendre hiba csúszott, s mikor Di Diomete a 36. perc elején emberelőnyből talált be a hazai ketrecbe, már eldőlni látszott a mérkőzés (1-4).

A harmadik felvonásban az volt a legnagyobb kérdés, hogy sikerül-e valamelyest visszakapaszkodnia Miroslav Ihnacak tanítványainak. Továbbra is igyekeztek az Acélbikák, ám semmi sem jött össze számukra a vendégek ketrece előtt, ráadásul a harmad derekán Nemes fordult le eredményesen, s kialakította az 5-1-es újpesti sikert jelentő végeredményt, vagyis a jövő heti fővárosi visszavágót kényelmes, négygólos előnyből várja az UTE gárdája.

DAB – UTE 1-5 (1-2, 0-2, 0-1)

DAB: Hughson – Kovács, Vuorijärvi, Dansereau, Mazurek, Somogyi B., Baker, Lendák, Azari Silló, Turcotte, Dósa, Hruby 1, Németh (1), Subotic, Tamás, Ráduly, Wéninger, Gebei, Gulácsi, Somogyi N. Vezetőedző: Miroslav Ihnacak.

UTE: Duschek – Carlson, Varga (1), Benk (1), Odnoga (2), Sikorcin 2, Kovács A., Nagy, Brown, Csamangó, Di Diomete 1, Henderson, Kis-Rusk (1), Horváth, Milushkin 1, Nemes 1, Pokornyi (1), Daadou, Kovács S. Vezetőedző: Baróti Zsolt.

Főoldali kép forrása: UTE