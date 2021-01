A korosztályok legjobbjainak elismerése a DPASE klubjánál

A Dunaújváros PASE labdarúgóklubja nemcsak a felnőttcsapat, hanem minden korosztály legjobbját is megválasztotta, akik a 2020-as évben kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

Az egyesület által elismert férfi és női játékosoknak járó díjakat Vigh György DPASE-elnök, Sztanó Miklós elnökségi tag és Varga Balázs utánpótlás szakmai igazgató adta át nemrégiben. Az NB III-as felnőtt gárda legjobbja Szepessy Róbert lett, akivel már olvashattak egy interjút elismerése alkalmából.

Ami pedig a többieket illeti, most következzenek a győztesek, akiket edzőik méltatása jellemez, amiket a klub közösségi oldalán tettek közzé.

Az U19-es csapat legjobbja Varga Zsombor lett. Jakab Elek, a felnőttcsapat vezetőedzője ezt mondta róla: – Teljesítménye folyamatosan kiegyensúlyozott volt az évben. Több poszton is bizonyította, hogy megbízható teljesítményre képes, és ez a tulajdonsága a pályán kívül is jellemzi őt. Érettségének köszönhetően, miután felkerült az első csapatba, ott is helyt tudott állni, és több mérkőzésen is bizonyította rátermettségét.

Az U17-es csapat legjobbja Benedeczki Máté, róla Éliás Zsolt vezetőedző beszélt: – Kisebb bukkanók után úgy néz ki, Máté megtalálta az utat, hogy nagyon jó játékos váljon belőle. Játékintelligenciája, technikai képzettsége kiemeli a társai közül. Csapatában vezéregyéniségnek számít, az utóbbi időben nagyon sikerorientált is. Idén már belekóstolhatott a felnőtt fociba is, hiszen néhány edzés erejéig már az első csapat edzésein is részt vehetett.

Az U16 díjazottja Maronyai Zalán lett. Éliás Zsolt vezetőedző méltatása: – Korosztálya egyik kiemelkedő képességű játékosa. Mentalitása és akarata példaértékű. Zalánt a mindenkori győzni akarás jellemzi. Tehetségét igazolja, hogy az egy évvel idősebbek között is többször kapott már játéklehetőséget. Rendkívül gyors, jól cselez. Felfigyelt már rá több első osztályú klub is.

Az U15-ös legjobbjának Dianovszky Zalánt választották, edzője, Gyalus Zoltán az alábbiakat mondta róla: – Zalán lelkiismeretes ember: nap mint nap keményen dolgozik, ezért lehet nagyszerű játékos. Fontos láncszem az U15-ben, de az U16-nál is folyamatosan játéklehetőséghez jut. Az edzéseken felül rendszeresen képzi magát egyénileg is.

Az U14-es csapat legjobbja Perczel Ákos. Gyalus Zoltán véleménye: – Az U14 és az U15 meccsein is fontos láncszem. Lendületes, jól cselező focista, meghatározója mindkét korosztályos csapat játékának a bajnoki mérkőzéseken. Rendszeresen részt vesz az edzéseken, ahol jól dolgozik.

Az U13-as csapat legjobbja Mács­falvi Andor. Huszár Péter vezetőedző: – Nagyon igyekvő, lelkes, jó focista. Korosztályának méltán legjobbja ebben az évben. Igazi kis csibész, gyors, lendületes kis játékos. Jól cselez, ügyes a labdával, a mérkőzéseken jól teljesít.

U12-es együttes legjobbja Terebessy Viktor. Huszár Péter vezetőedző véleménye: – Korához képest meglehetősen céltudatos játékos. Edzésmunkája példaértékű, szinte nem is volt olyan edzés, amiről hiányzott volna. Rendkívül sokat fejlődött az elmúlt évben, ami annak is köszönhető, hogy pluszgyakorlásokon is részt vesz. Szép jövő áll előtte, korosztályának egyik kiemelkedő játékosa lehet.

U11-es gárdából Vajai Dávid kapta az elismerést. Andriska Gábor vezetőedző: – Évek óta nagy szorgalommal, fegyelmezetten és odafigyeléssel vesz részt a munkában. Szinte százszázalékos az edzéslátogatása! Az elmúlt időszakban egyre bátrabban futballozik, sokat fejlődött az egy az egy elleni játékban. Játékhelyzet-felismerésben és -megoldásban sokat fejlődött, igaz, még gyakran egyénieskedik. Igyekszik edzésidőn kívül, otthon is gyakorolni, ennek eredménye, hogy már ügyesen használja a jobb lábát is! Bízom benne, hogy a fejlődése töretlen lesz, és korosztálya meghatározó játékosává válik!

U10-es csapat legjobbja Ábrahám Márton lett. Andriska Gábor vezetőedző: – Korosztálya egyik legtehetségesebb játékosa. Évek óta nagy szorgalommal, fegyelmezetten és odafigyeléssel vesz részt a munkában. Szinte minden edzésen részt vesz. Kicsit visszahúzódó, de az eltelt egy évben egyre bátrabbá, vagányabbá vált. Játékhelyzet-felismerésben és -megoldásban hatalmasat fejlődött, igazi csapatjátékossá kezd érni, ezzel pedig vezéregyéniséggé válhat. Ezen az úton haladva kiemelkedő játékosává válhat a klubnak!

Az U9-esek legjobbja díjat Tóth Gábor vehette át. Vezetőedzője, Tóth Árpád értékelése: – Gábor klubunk egyik nagy reménysége. Rendkívül jól áll az edzésekhez, jó mentalitású, könnyen tanul. Több poszton is használható és egyre jobban bánik mindkét lábával. Edzéseken és a Bozsik Programban is kiemelkedően teljesített.

Az U8-as csapat legjobbja Erdődi Tamás, Tóth Árpád vezetőedző ezt mondta teljesítményéről: – Tomi rendkívül agilis, tehetséges játékos, aki minden idegszálával figyel az edzésen és megpróbálja kihozni magából a maximumot. Folyamatosan fejlődik, mindkét lábával jól bánik a labdával. Nagy tehetség.

Az U7 legjobbja 2020-ban Oros Márk. Tóth István: – Maximális edzéslátogatottság, tanulni vágyás jellemzi, igazi közösségi srác és focista szeretne lenni. Ne felejtsük el a szülőket! Rácalmásról hozzák-viszik: mindent megtesznek, hogy sportolóvá és közösségi emberré váljon. Ja és még tornára is jár.

A női felnőttegyüttes legjobbjának Gulyás Zsanettet választották. Vigh György vezetőedző: – Két évvel ezelőtt kényszerűségből került a kapuba, azóta is ezen a poszton szerepel. Nagyon sokat fejlődött, meghatározó játékosa lett a csapatnak. Több esetben is nagyszerű teljesítményének köszönhetően sikerült jó eredményt elérni. Nemcsak a felnőtt NB II-es nagypályás csapatnak meghatározó játékosa, hanem az NB II-es futsalcsapatnak is!

A női U19-es gárdából Bálint Kata vehette át a díjat. ­Vigh György vezetőedző: – A csapat meghatározó játékosa. Az utóbbi évben nagyon sokat fejlődött, nagy teherbírású, jó szellemű csapatjátékos. Fiatal kora ellenére a felnőtt NB II-es csapatban is több esetben szerepelt, valamint a felnőtt NB II-es futsalcsapatban is lehetőséget kapott!