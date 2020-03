A koronavírus a hokit sem kíméli

A koronavírus nem kíméli a jégkorongot sem. A múlt héten több bajnokságban betiltották a mérkőzések utáni szokásos kézfogásokat, most pedig napról napra jön a hír a különböző világbajnokságok elmaradásáról. Elsőként a nemzetközi szövetség hat utánpótlás, illetve női vb-t törölt a versenynaptárból. Majd René Fasel, a Nemzetközi Jégkorong Szövetség elnöke bejelentette, törlik az A-csoportos női világbajnokságot is. A világ tíz legjobb csapata közé került magyar válogatottat is érintő kanadai tornát nem rendezik meg, az eseményt 2021-ben bonyolítják le. Sipos Levente, a magyar szövetség főtitkára elmondta:

„Nagyon sajnáljuk. Jelenleg kérdéses még a magyar U18-as fiúk és a felnőtt férfiválogatott szereplése. Ugyanakkor fontosabb most a vírus megfékezése, az emberek egészsége.”

A legújabb hír pedig az, hogy a szlovén hatóságok rendelkezése értelmében nem rendezhetnek olyan eseményeket, amelyeken ötszáznál több néző lehetne jelen. A szlovén rendelkezés visszavonásig érvényes, és így nagyban befolyásolja az április végén, május elején megrendezendő divízió 1/A-csoportos világbajnokság sorsát, amelynek házigazdája a ljubljanai Tivoli jégcsarnok lenne.