A korábbi újvárosi gólkirály egy éve Békéscsabán másodedző

Futballista-pályafutásának talán legsikeresebb időszaka Dunaújvároshoz kötődik, 2000-ben bajnok és gólkirály lett a piros-fehérekkel. Tököli Attila szeptember óta a Viharsarokban tevékenykedik.

Ezt ne hagyja ki! Alkotmányos válságot idézne elő a baloldali jogászok terve

Két korábbi gólkirály irányítja a Békéscsabai Előre FC futballistáit a második vonalban, a vezetőedző, a 47 éves Preisinger Sándor ötször szerepelt a nemzeti együttesben, a ZTE színeiben lett gólkirály, Tököli 25-ször öltötte magára a címeres mezt, a Dunaferr ezredfordulós győzelmében kulcsszerepe volt, az aranyat hozó szezonban gólkirály lett, a folytatásban is szépen termelte a gólokat. Fél évtizedes újvárosi szereplés után a klub anyagi gondjai miatt elhagyta azt, az FTC-hez igazolt. Később a Fradiban is szórta a gólokat, két együttesben játszott Cipruson, valamint Kölnben, a német Bundesligában. Pályafutását 2014-ben zárta le, edző lett, éveket töltött Pakson, Csertői Aurél mellett, lassan egy éve pedig Békéscsabán tevékenykedik. Az NB II.-es bajnokság első fordulójában a Szegedet fogadták és 1–0-s vereséget szenvedtek, majd a második körben Dorogon szerepeltek, és kikaptak 2–1-re, tehát mondhatni, nem kezdték jól az új szezont a magyar futball második vonalában.

Tökölinek a Dunaferr ezredfordulós bajnoki győzelmében kulcs­szerepe volt

– Lassan egy éve kerültem Csabára, a vezetőedző, Schindler Szabolcs a Vasashoz szerződött, Preisinger Sándorral érkeztünk, korábban nem dolgoztunk együtt, megtaláltuk egymást. Ellenfélként gyakran találkoztunk, ő két és fél évvel idősebb nálam. A tavalyi szezon nem sikerült, a 15. helyen zártunk a húszcsapatos mezőnyben, ennél csak jobb jöhet. A középmezőny elején szeretnénk végezni. A klub múltja, hagyományai alapján nyilván mindenki azt szeretné, ha fellépne a legmagasabb osztályba, azonban rendkívül erős a második vonal, az élmezőnyben végezni komoly játék­erőt feltételez. Nagy reménnyel vártuk az új idényt, de az első két meccs nem sikerült, itthon kaptunk ki a szegediektől, balszerencsés körülmények között, a helyzeteket kidolgoztuk, de nem lőttük be, ez okozta a vereséget. Múlt vasárnap Dorogon léptünk pályára, már a 4. percben emberhátrányba kerültünk, ami meg is határozta a játék képét. Helyzeteink tíz emberrel is adódtak, de mindössze egy gólt sikerült szereznünk, a hazaiak kétszer betaláltak, ezzel nyertek. A hétvégén a Tiszakécskét fogadjuk, talán mondanom sem kell, más célunk nem lehet, mint a győzelem. Remélem, gyorsan elindulunk felfelé.

Tököli Attila azt mondja, ahogy mindenki, aki edzősködni kezd, szeretne első számú dirigensként dolgozni az elitben, azonban ennek a jelenben nincs realitása. Remekül érzi magát Preisinger Sándor segítőjeként, valamint a stábhoz tartozó korábbi NB I.-es futballistával, a Fehérváron, Felcsúton és Dunaújvárosban is megforduló védővel, a pályafutását Gyirmóton befejező, mindössze 32 esztendős, Szekeres Adriánnal.

– Harmonikus a munkakapcsolatunk, nyilván Sanyié a döntés, övé a legnagyobb felelősség, megosztjuk a munkát, segítjük egymást. Örülök, hogy egy éve Békéscsabára szerződtem.

Az egy hónapja zárult Eb-t természetesen érdeklődéssel figyelte, úgy gondolja, a futballban ténykedőknek nagyszerű programot jelentettek a nívós összecsapások.

– Jól sikerült torna volt, sok meglepetéssel. A franciáktól és a belgáktól sokat vártam, előbbiek nyerték a vb-t három éve, a belgák vezetik a világranglistát. A mi csoportunkban mellettünk olyan gárdák szerepeltek, amelyek a győzelemre is esélyesek voltak. Az Eb előtt a németek nem kápráztattak el, de őket soha nem szabad leírni, a franciákról már ejtettem szót, a portugálok nyerték a 2016-os kontinensviadalt, erős kerettel érkeztek ezúttal is. Erre a három riválisunk egyike sem élte túl a következő kört, ami a meglepetés erejével hatott. A belgák és a portugálok remek meccset vívtak, a végén a portugálok szorongattak, de a rivális lépett a nyolc közé, aztán a következő körben ők is elbúcsúztak. Nekem a kontinensviadalon az tetszett a legjobban, hogy nem voltak előre lefutott meccsek, illetve alig. Az olaszok másfél évtizede megérdemelten lettek világbajnokok, úgy gondolom, akkoriban jobb futballistáik voltak, most viszont rendkívül szervezettek voltak, igazi csapatot alkottak, végig példamutatóan viselkedtek. Persze vezéregyéniségeik most is vannak, a két belső védő, Giorgio Chiellini és Leonardo Bonucci nagyszerű futballista, de a többi poszton is megbízható játékosokkal rendelkeznek. Van egy fiatal, 22 éves, mégis rutinos kapusuk, Gianluigi Donnarumma, ők voltak a siker kulcsfigurái. Mivel a 2018-as vb-re ki sem jutottak, arra aligha gondolt bárki, hogy ezúttal nyernek. Még akkor sem, ha előzőleg közel harminc mérkőzést számláló veretlenségi széria nyomán érkeztek a kontinensviadalra. Nyilván akadtak közöttük gyengébb ellenfelek, aki első akar lenni, annak mindenkit meg kell vernie.

A 2018-as vb-n remekelő, végül bronzig jutó horvátok játékát most sem ítélte rossznak, benne volt, hogy most is messzire jutnak, végül a nyolcaddöntőben remek, gólgazdag meccsen, 5–3-ra kikaptak a spanyoloktól. Az angoloknak komoly helyzeti előnyt jelentett, hogy mindössze egyszer, az ukránok ellen nem játszottak otthon, amúgy végig Londonban, a Wembleyben léptek pályára.

– A szigetországiak végig egységesek, megbízhatóak voltak, nem érdemtelenül jutottak a fináléba. Akadtak meccsek, amikor kimondottan meggyőzőek voltak, főleg támadójátékban. Stabilan védekeztek, alig kaptak gólt, ellenben sokat rúgtak, főként Sterling révén. Összességében jól futballoztak, a másik csatár, Harry Kane is megtette a magáét a kontinensviadalon.

Aztán a magyarországi történésekre terelődik a szó, Tököli szerint nagyszerű volt, hogy nálunk közel hatvanezer néző előtt rendezték a meccseket, elképesztő hangulat mellett, másutt jóval kevesebbel, ami természetesen más, szerényebb atmoszférát jelentett.

– De nem csak a mi meccseinken, a francia–portugál, később a cseh–holland találkozón is remek hangulat uralkodott. A válogatottunk teljesítménye kiváló volt, mindenki hozzátette a magáét, minden meccsen akadt játékos, aki extrát nyújtott, a társak pedig jó átlagot hoztak. Arra kevesen gondoltak, hogy a portugálok ellen a 84. percig döntetlenre állunk, a világbajnok franciák ellen 1–1-et érünk el, a 2014-es vb-győztes németek ellen pedig a 84. percig vezetünk, továbbjutásra állunk Münchenben. Érdekes volt látni, az akkor megérdemelten világelső házigazda őrzi a nehezen kicsikart döntetlent.

Csapatként annyira jól funkcionált Marco Rossi együttese, hogy a képességbeli különbséget remek taktikával, szervezettséggel, küzdőszellemmel minden meccsen kompenzálta.

A franciák ellen gólt szerző Fiola Attilával futballozott Pakson, sőt, a korábbi gólkirálynak komoly szerepe van abban, a több poszton is bevethető, univerzális játékos a jelenlegi szerepkörben lép pályára a nemzeti együttesben.

– Fiolával játszottam Tolnában, később pedig edző voltam Csertői Aurél mellett az atomvárosban. Az addig belső védőként szereplő Attilát szélső védőként, a jobb oldalon kezdtük játszatni. Mi irányítottuk oda, ugyanis ezen a poszton nem volt futballistánk, „Fityó” került középről a szélre, kényszerből. Remekül megoldotta a feladatot. Végig zakatol a meccseken, rendkívüli alázata van, amíg le nem fújják a meccset, harcol, küzd a legjobb tudása szerint. Most pedig már eljutottunk oda, hogy fontos gólokat is képes szerezni. Komoly értéke a magyar labdarúgásnak.