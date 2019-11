A Kohászhoz tartoznának

Hétfőn nem mérkőzésre gyűltek össze a lányok, láthatóan szüleikkel a sportcsarnokban várakoztak. Ők voltak azok a 2005-ben, 2006-ban, 2007-ben született ifjú kézilabdázók, akik megjelentek a Dunaújvárosi Kohász toborzóján annak a reményében, hogy egy sikeres bemutatkozást követően jövőre itt folytatják pályafutásukat, és természetesen iskolai tanulmányaikat.

A Rudas középiskola igazgatója, Szemenyei István feladata az volt, tájékoztassa a szülőket a sporttagozatban végzendő munkáról, az iskola oktató-nevelő tevékenységéről. Ami pedig a szakmai munkát, azaz a kézilabdázás készségeit, képességeit, azok megfigyeléseit illeti, a Kohász valamennyi edzője, szakembere végezte el.

A lényegre térve tehát: amolyan felvételi zajlott a leendő és remélhetően dunaújvárosi játékosok közreműködésével. Mátéfi Eszter szakmai igazgató nagyon fontos és eddig is sikeres eseménynek tartja a Kohász toborzóját: – Mi lehetőséget adunk ezen a délutánon arra, hogy a szülők is lássák: milyen munka folyik a sportcsarnokban, az edzéseken milyen feladatokat kell elsajátítani a leendő játékosainknak. A Kohász toborzóján mindig sokan vesznek részt, és ez azt igazolja, hogy az egyesületünknek van varázsa. Szívesen jönnek hozzánk a lányok kézilabdázni és tanulni. Ismerik a klubunk dicsőséges múltját, nagyszerű játékosainkat, és figyelemmel kísérik a csapat jelenét is.

Imre Vilmos, a Kohász sport­igazgatója köszöntötte a szülőket és adott tájékoztatót a toborzó műsoráról. Megtudtuk, valahol már kézilabdázó 33 lány jelent meg a „vizsgán”. Szegedtől Szentendrén át Kozármislenyig sok helyről érkeztek. Tudni való, hogy a hétfőn megfeleltek még decemberben újabb szűrőn vesznek részt, és csak annak az eredménye után döntenek a felvételről. A Kohász sport­igazgatója elmondta a tájékoztatójában, milyen feladatok várnak a jelentkezőkre. Pszichológiai teszteket töltenek ki, majd bemelegítés következik. És 6 állomáson figyelték a jelentkezők mozgását: kapura dobást, gyors indításokat, cselezést, labdavezetést…

Természetesen György László vezetőedző és a többi hazai szakember minősítette a látottakat, a teljesítményeket. Decemberben a második fordulóban már a Kohász serdülő játékosaival közös foglalkozáson vesznek részt a most jelentkezettek. Csak azután döntenek a felvételről. És persze akkor derül majd ki, a lányok hány csapat toborzóján vettek részt, és melyik felvételt választják. Természetesen lesznek olyanok is, akik már hétfőn láthatóan nem feleltek meg a követelményeknek, de minden bizonnyal ismét több tehetséget is igazolhat majd az egyesület.

Fotós kolléganőm és jómagam is „amatőr” szakemberként, vizsgáztatóként rangsoroltuk a labdás gyakorlatoknál ügyeskedőket. Mi Ihász Brigittát választottuk jelöltünknek: – Ajkáról jöttem. Ott a serdülőben és az ifiben átlövőként játszom. Hat éve kézilabdázom. Sok jót hallottam tavaly felvett csapattársaimtól a Dunaújvárosi Kohászról. Jó a közösség és az iskola is segíti a sportolást. Bízom benne, hogy most sikerülni fog a felvételim – mondta. Nos, Brigitta és a többiek számára még lesz egy megmérettetés decemberben. Döntés majd azután.