A Ködi Generálé lett az idei Dunaújváros Kupa

A múlt héten csütörtökön este a DLSZ Arénában befejeződtek a XIX. Dunaújváros Kupa küzdelmei. A bronz- és aranyérem sorsa is sima meccsen dőlt el. A két találkozón összesen huszonnyolc gól esett.

A népszerű, immáron XIX. alkalommal megrendezett Dunaújváros Kupára tizenhat csapat nevezett, az érmes helyekért végül négy együttes: a Multisteel Hungary, Ködi Generál Kft., a Bronz Kávézó – Dunabiztos és a Gyalog Galopp csatázhatott. Az elődöntőket követően kiderült, a bronzéremért a Bronz Kávézó – a Gyalog Galoppal, a kupagyőzelemért pedig a Multisteel a Ködi Generállal játszik majd.

A dlsz.hu beszámolója szerint a bronzmeccsen a Gyalog Galopp nem sok esélyt hagyott ellenfelének, már negyed óra elteltével 4–0-ra vezettek, majd az 5–1-es első fél­idő után a másodikban is ötször mattolták vetélytársukat, s végül sima, 10–4-es sikerrel szerezték meg a harmadik helyet.

Hasonló forgatókönyv szerint alakult az aranypárharc is. A nagy csata itt is elmaradt, mert a Ködi gárdája már az első huszonöt percben öt találatig jutva lépett nagyot a végső siker felé (1–5).

Varga Milánék a tetemes előny tudatában sem álltak le, a fordulás után megduplázták góljaik számát, s a bronzmeccshez hasonlóan 10–4-es győzelemmel nyerték meg az idei Dunaújváros Kupát.

A finálé legjobb játékosának Varga Milánt (Ködi Generál), amíg a Dunaújváros Megyei Jogú Város 70 Díjat a DLSZ 50 Díjat Szalai Norbert (Ködi Generál) vehette át.

Szalai Norbert így nyilatkozott a döntőt követően: – Örülök, hogy újra részt vehettem a Dunaújváros Kupa küzdelmeiben. Különösen úgy, hogy a mi győzelmünkkel ért véget a döntő, amelyet végig kézben tartva, időnként szép játékkal sikerült abszolválni. Anno még a Füredi Panzió csapatával már sikerült átélnem, milyen is megnyerni ezt a különleges sorozatot. Gratulálok a csapatnak és természetesen a döntőbeli ellenfelünknek is a szép menetelésért. Remélem, azok is élvezték, akik kilátogattak a mérkőzésre. A különdíjat köszönöm szépen, tényleg meglepetés volt számomra! Az ilyen pillanatok csak még különlegesebbé teszik ezt a játékot. Ezúton szeretném megköszönni Ködmön Zoltán csapatfőnökünk egész éves támogatását! Köszönjük a szövetségnek, hogy újra átélhettük a Dunaújváros Kupa varázsát!