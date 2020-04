A klubok óriási veszteségei

Horváth Gabriella, az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) végrehajtó bizottságának tagja a Sport Tv Mai helyzet című műsorának elmondta, hogy az európai szövetség igyekszik az egészségügyi helyzet figyelembevételével, de a lehető leghamarabb pályára küldeni a kézilabdázókat, hogy folytatódjanak a sorozatok.

Mint ismert, az EHF úgy döntött, júniusban folytatódnak a nemzetközi kupaküzdelmek, a négyes döntőket pedig augusztusban és szeptemberben rendezik meg. Emiatt furcsa helyzet állhat elő, hiszen több játékos klubot vált a nyáron, azaz előfordulhat, hogy nem ugyanazzal a kerettel vesz részt a final fouron egy csapat, mint amellyel kiharcolta azt.

„Az európai szövetségnek nemcsak a szakmai szempontokat kellett figyelembe vennie a döntés meghozatalakor – mondta Horváth Gabriella. – Olyan helyzetben vagyunk, mint még soha. A kluboknak elképesztő mennyiségű anyagi veszteségük származik abból, hogy nincsenek mérkőzések. Nem létezik ideális megoldás. Természetesen meg kell vizsgálni sok mindent, de ez egy rendkívüli állapot, amiben mindenki igyekszik a legjobb megoldást választani. Szerintem felelősségteljes döntés az EHF részéről, hogy próbálja a lehető legkorábban pályára küldeni a kézilabdázókat.”

„Nyilván az EHF-nek is vannak fontos szerződései, amelyekből jelentős bevétel származik. Ebben az összes partner, a média és a klubok is érdekeltek. Pillanatnyilag nehéz igazságos megoldásokról beszélni. A legjobb természetesen az lenne, ha ugyanazokkal a feltételekkel végig tudna menni egy bajnokság, ám ez most nem az az időszak. Össze kell szedni a legtöbb tudást, s ezek fényében kell meghozni a döntést. A jövő nagyon bizonytalan.”

„Bátor lenne a gazdasági hatások kapcsán jósolgatni. Sokkal mélyebb elemzések kellenének ehhez. Amit ki lehet jelenteni, hogy rendkívül jelentős következményei lehetnek ennek a helyzetnek gazdasági szempontból. Nem mindegy, hogy a kézilabda honnan folytatja majd a sportpiacon. Ezért fontos, hogy az EHF dolgozik a legjobb megoldáson. Szükség van tervekre, mi lesz a folytatásban.”

Horváth Gabriella hozzátette, az olimpiai selejtezőkre vásárolt jegyeket visszaválthatóvá kívánják tenni a szurkolók számára. A final four más helyzet, minden négyes döntőre érvényesek a megvásárolt belépők, ám ha valaki az új időpontban nem tud elmenni az eseményre, keresnek megoldást a kártérítésre.

„Minden sorozatot befejezünk – valahogyan, még ha júliusban is folytatnunk kell a meccseket” – jelentette ki Michael Wiederer, az európai szövetség elnöke a stregspiller.com-nak adott interjújában.

„Ha kiderül, hogy júniusban sem tudunk játszani, akkor megint átszabjuk a versenynaptárat, és ha bebizonyosodik, hogy nincs elég idő, hogy az összes fordulót lebonyolítsuk a nemzetközi kupákban, akkor a legutolsó lejátszott kör eredménye fog számítani.”

„Például, ha a Bajnokok Ligájában nem tudjuk megrendezni a nyolcaddöntőt, akkor visszanyúlunk a csoportkörhöz, és onnan vesszük ki a legjobb csapatokat. Például az első csoport első helyezettje játszana a másik negyedikjével, és így tovább. A formátum mindenképpen meghatároz számunkra egy eredményt.”

„Egyértelmű, hogy egyes játékosok szerződése le fog járni a jelenlegi klubjukkal a négyes döntő előtt, miközben új játékosok is csatlakoznak. Természetes, hogy ez nem a legoptimálisabb, de mi lenne az optimális a jelenlegi helyzetben?” – tette fel a költői kérdést Wiederer.

Az EHF május 15-ét jelölte meg végső határidőként, ameddig döntenie kell a most júniusra halasztott mérkőzések megrendezhetőségéről.

Michael Wiederer szerint az olimpia elhalasztása lehetőséget ad arra, hogy még a halasztott meccsek lejátszása esetén is elégséges nyári szünet álljon a játékosok rendelkezésére.

„Egy dolog biztos, semmit nem tudunk úgy megoldani, ha egymással hadakozunk” – jelentette ki a sportvezető, hozzátéve, az EHF-nek arra nincs módja, hogy extra anyagi támogatást nyújtson a járvány kapcsán nehéz helyzetbe kerülő kluboknak.