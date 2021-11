A kiváló védekezés volt a fontos bajnoki Kohász-siker alapja

A DKKA női kézilabdacsapata szombaton hazai pályán az MTK elleni bajnokival kezdte meg az év utolsó meccseinek hajráját. Nem is akárhogyan, mert nagy küzdelemben, kimagasló védekezéssel és kapusteljesítményekkel fontos győzelmet aratott. Így várhatják a keddi, hazai Magyar Kupa-mérkőzést (17 óra), amikor a Szombathely érkezik.

Másfél hét alatt három bajnoki és egy kupameccs – ez a DKKA idei hátralévő penzuma, ugyanis az Eb miatt utána csak jövőre folytatódnak a küzdelmek. A Kohász első riválisa a remek erőkből álló MTK volt, ellenük Vágó Attila nem számíthatott a beteg jobb­átlövőre, Mrmoljára.

DKKA–MTK 25–23 (11–13)

Dunaújváros, 400 néző. V: Horváth P., Marton B.

DKKA: BARTULOVIC – Kukucska 2, Borgyos, SZALAI B. 5, Weisheitel 4, BULATH 4 (2), Kazai 2. Csere: WÉNINGER, Hlo­gyik (kapusok), Polics, Matucza 2, SUSTKOVÁ 4, Farkas J. 2 (2), Kiss Cs. Vezetőedző: Vágó Attila.

MTK: GYŐRI B. – Juhász Eszter, Kekezovics 2, MARINCSÁK 8, SZABÓ 2 (1), Koronczai 2, Pelczéder. Csere: Mazák-Németh, Pál T. 1 (1), Sallai 2, Bánfai K. 3, Dakos 2, Bujdosó-Gerháth 1. Vezetőedző: Golovin Vlagyimir.

Kiállítások: 6, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 5/4, ill. 3/2.

Remekül kezdte a hazai csapat a meccset, de a vendégek 4–4-nél egyenlíteni tudtak. Ekkor a több védést bemutató Bartulovic helyére érkező Wéninger még kolléganője teljesítményére is rápakolt, bravúrok sorát hozta, ezeket kihasználva pedig ismét a Kohász lépett meg, 8–4. A védekezés acélos volt, a fiatal Matucza kiválóan szállt be, és Vágó Attila nagyszerű meglátása és ötlete alapján, a Mrmolja helyére kerülő Sustková szintén sokat tett hozzá a meccshez. Azonban hiába dolgozott jól hátul a csapat, ha az MTK is nagyon feszes, kemény védekezést mutatott be, az elhibázott támadások után pedig könnyű gólokat is tudott szerezni, így a félidő vége és ezzel az előny is az övék lett.

A második félidőre cipő nélkül érkezett ki a padra a bokasérülést szenvedett Borgyos, vasárnap megtudtuk, szerencsére nem súlyos az állapota. Az első gólt egy hiba után lerohanásból lőtte az MTK, amire egyébként kifejezetten készült a DKKA. Aztán a folytatásban éppen Bartulovic húzta le a rólót, támadásban ismét pontosabbak voltak a lányok, így a lelátót felrobbantva, három perc alatt eltüntette hátrányát a Kohász. Sőt, a B-közép által végig buzdított csapat lendületben maradt, fordított és nem egyszer már a négygólós előnyért támadhatott. Ekkor azonban mindig jött egy rossz passz, kihagyott ziccer, így az ellenfél látótávolságon belül tudott maradni. Sőt, az utolsó öt percre már csak egy találat maradt a hazaiak előnye (23–22), miután az MTK is minden erejét mozgósította. Szerencsére ekkor német beállósunk nagyon fontos gólt szerzett, Bartulovic ismét parádézott egyet, majd Bulath ragasztott óriási gólt. A hátralévő időben már csak egyszer tudott átjutni a Kohász védelmén az ellenfél, így jöhetett az örömtánc és a közös ünneplés a felállva tapsoló publikummal.

A 7. forduló további eredményei: Vác – Győr 31–37, DVSC – Érd 34–26, Alba Fehérvár – Szombathely 29–28, Siófok – Ferencváros 31–33, Vasas – Mosonmagyaróvár 35–41, Kisvárda – Budaörs 26–24.