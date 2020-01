A kitűnő tavalyi eredményeket ismételnék az idén a búvárok

Korán kezdődött az év a Búvársuli Egyesület számára, hiszen már január hatodikától tartanak az edzések. Az első csobbanások alkalmával kerestük fel a remek társaságot a dunaújvárosi Fabó Éva Sport­uszodában. A tavalyi év eredményeiről és az idei tervekről Gurisatti Róbert beszélt lapunknak.

Az elmúlt évet nevezhetjük vízválasztónak is, mert az uszodafelújítás miatt nem egészen úgy tudtunk edzeni, ahogy gondoltuk. Szerencsére sok segítséget kaptunk például az élményfürdőtől, így jó szervezéssel és a támogatásokkal megoldottuk a feladatot. A nehézségek ellenére szép eredményeket könyvelhetünk el. Voltak országos bajnokaink, és egy-két versenyzőnknél a korosztályos váltást követően is biztató eredmények születtek. Az év végére hét aranyjelvényes versenyzővel büszkélkedhettünk. A klubban a békáktól a szenior korosztályig folynak az edzések. Ez gyakorlatilag a 7 évesektől egészen a felnőttekig, idősebbekig tartanak kétéves lépésekben.

– Tavaly számtalan éremmel gazdagodott a klub a különböző versenyeken. Az idén mi a cél?

– 2019-ben a gyerekek közül a cápa korosztályban a fiúknál Aszlajov Alexander teljesített kiválóan. Országos bajnokaink voltak Csepecz Zsolt, aki korosztályos váltás miatt a hosszútávokon szerepelt remekül. A rövid pályás ob-n ifj. Gurisatti Róbert szerzett aranyérmeket. Tájékozódási versenyen Aszlajov Attila, Németh Nóra és még sokan hozták a tőlük elvárt eredményeket. Valamint a tavalyi események sorában rendeztük az uszodaavatót, a Búvársuli kupát, ami egyben szenior országos bajnokság is volt. Itt kétszáznyolcvanhat versenyző állt rajthoz. Utána a cápa, serdülő, junior korosztálynak tartottuk az országos bajnokságot. Ez olyan jól sikerült, hogy az idén is megrendezhetjük hazai vizeken.

– Az elmúlt évben több dologba is belefogtak. Miként alakultak a tervek?

– Próbáltuk a gyerekeket az öttusa felé vinni. A kisebbeknek még csak kéttusa van, a futás és az úszás. Az idősebb korosztálynál később a lövészet és a többi sport kapcsolódik majd a feladatokhoz. Mellette a víz alatti hoki is színesíti a tevékenységünket. Az idéntől már a gyerekeket is bevonhatjuk ez utóbbi sportba. 2019-ben belekóstoltunk a szenior világbajnokságba, ahol feleségem világbajnoki címet, magam ezüstérmet, a fiúkkal váltó ezüst- és bronzérmet szereztünk. Az idén is készülünk a világbajnokságra, amelyet Olaszországban rendeznek. Terveink között szerepel egy tájékozódási búvár­úszó verseny, továbbá minél több eseményt megszervezni.

– Milyen kedvcsináló, szórakoztató programokkal készülnek a fiatalok számára, és mi az idei programnaptár?

– A gyerekek már elértek abba a korba, hogy megcsinálhatják a búvárvizsgát, így tavakon, tengereken a nyíltvízi búvárkodásra is szeretnénk megtanítani őket. Májusban lesz a gyerek, ifjúsági és a felnőtt ob. A nyár közepén a tájékozódási verseny. Ősszel a cápa, serdülő, junior korosztály méri össze tudását. Legközelebb februárban a felnőttek ugranak vízbe egy világkupán. Gumiuszonyos gyorsúszásban az ismert sportolók, Takács Krisztián, Balogh Gábor és Gyárfás Bence nemrég igazoltak hozzánk. Márciusban Kecskeméten a Bács-Víz Kupán minden fiatalra számítok. Szóval, nem fogunk unatkozni.