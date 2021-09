A kínálkozó lehetőségeket jobban kihasználni

Az NB III. Középcsoportjának kilencedik fordulójában a Ferencvárosi TC második számú csapatának vendégeként lép pályára a Dunaújváros PASE labdarúgócsapata. A találkozó vasárnap 11 órakor kezdődik Soroksáron.

Az újvárosiak vezetőedzője, Varga Balázs hat pontot tervezett erre a hétre, de a szerdai, Honvéd elleni találkozót a kihagyott nagy helyzetek miatt nem sikerült megnyerni.

– Nagyon jó csapattal találkoztunk, jól tudott felállni a Honvéd, nem véletlen, hogy a dobogós helyekért harcolnak a bajnokságban. Tulajdonképpen nem rossz eredmény a döntetlen egy ilyen jó erőkből álló csapat ellen, de mivel több haloványabb teljesítmény is volt nálunk, ezért felmerül bennem a kérdés, hogy mi lett volna, ha jobban teljesítünk egyénileg is? A csapatjátékunk ezúttal is a helyén volt, ugyanakkor bosszantó, hogy pontrúgásból kaptunk gólt. Az ellenfél kapuja előtt viszont nem tudtunk veszélyt kialakítani a saját szögleteinkből, szabadrúgásainkból. A második félidő közepétől nagy fölényt alakítottunk ki, de több komoly lehetőségből sem tudtuk megszerezni a győztes találatot. Túlságosan, kissé fegyelmezetlenül ki is nyíltunk, így az utolsó percek történései alapján örülhetünk a döntetlennek. Nyolc mérkőzés ment el, és veretlenek vagyunk, ami nagyon jó dolog. Ugyanakkor minden mérkőzésben van hiba és negatívum, de ezekből tanulnunk kell. Ha előre tudunk lépni, akkor véleményem szerint decemberben is arról beszélünk majd, hogy veretlen a csapatunk, és a dobogó legfelső fokáért harcolunk.

A vasárnapi matinén sem lesz egyszerű megszerezni a győzelmet, hiszen a Fradi második csapata komoly játékerőt képvisel. Különösen úgy, hogy az elmúlt meccseken az első kerethez tartozó Boli várhatóan ezúttal is itt kap játéklehetőséget. Az újvárosiak kezdő tizenegyéből biztosan hiányzik majd Barna Zsolt, aki a szerdai bajnokin begyűjtötte ötödik sárga lapját.

A további párosítás: Budapest Honvéd-MFA II–FC Dabas, Paksi FC II–Rákosmente FC, Makó FC–Hódmezővásárhelyi FC, Balassagyarmati VSE–HR-Rent Kozármisleny, Gerjeni SK–B Build Mohács, ESMTK–Ceglédi VSE, Dabas-Gyón FC–MTK Budapest FC II, Vác FC–Szekszárdi UFC, Monor–Iváncsa KSE.