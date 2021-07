A kezdő tizenegy már összeállt!

Ezen a hétvégén rajtol a 2021–2022. évi NB III.-as labdarúgó-bajnokság őszi szezonja. A Közép csoportban induló Dunaújváros PASE labdarúgócsapata hazai pályán kezdi meg a pontvadászatot. A vasárnap 17.30-kor kezdődő idénynyitón a Szekszárdi UFC lesz az újvárosiak ellenfele.

A DPASE kerete alaposan átalakult a nyári átigazolási időszakban. Távozott Vadász Viktor, Lakatos Gergő, Markovics Bence, Barta Barnabás és Kondor Kristóf. Érkezett Balogh Ádám, Villám Balázs, Hegedűs Edvin, Molnár Sándor, valamint az utánpótlásban is bevethető két fiatal, Tölgyesi Péter és Székely Benedek.

A felkészülést és a bajnoki célokat Varga Balázs vezetőedző így foglalta össze:

– A bajnoki rajtig hat hét állt rendelkezésünkre. Ez időszakban sikerült mindent megvalósítani, amit elterveztünk. Öt felkészülési mérkőzést játszottunk, tartalmasak voltak, elérték a céljukat. Az első időszakban mindenkinek próbáltunk játéklehetőséget biztosítani, így pályára léptek a fiataljaink, és a próbajátékon lévők is. Az utolsó két találkozón pedig már azt a kezdő tizenegyet játszattam, ami az alapcsapat lehet az őszi szezonban. Jónak ítélem a felkészülésünket. Az új játékosoknak nagyon örülök, hiszen sokat erősödtünk az érkezőkkel. Az alapcsapatunkat jobbnak is érzem, mint amikor májusban átvettem az együttest. Szeretnénk még minden csapatrészbe játékost igazolni. Ezen dolgozunk a klub vezetőivel. Ennek ellenére készek vagyunk a vasárnapi mérkőzésre. A most induló bajnokságban nem fordulhat elő, ami az előzőben, hogy a kiesés szélén billegjen a csapat. Szeretnénk minél feljebb végezni, ami az élmezőnyt jelenti. A hétvégén egy kiélezett mérkőzésre számítok. Az alapcsapatunk erősebb, és jobb játékerőt képvisel, mint a Szekszárd. Hazai pályán mindenképpen nyernünk kell. A kezdő tizenegy összeállt, csupán Hegedűs Edvin nem játszhat, aki két mérkőzésre szóló eltiltást hozott magával.

A jobb oldali védő, Villám Balázs többéves kitérőt követően tért vissza Újvárosba.

– Amikor Szolnokra távoztam, egy hullámvölgybe került a karrierem. Egy évig nem igazán találtam magamra. Ezt követően kerültem a Honvédhoz, ahol Marco Rossival sikeresen tudtunk együtt dolgozni. A több játéklehetőség reményében azonban Gyirmótra igazoltam, ami jó döntésnek bizonyult, hiszen szép éveket töltöttem ott. A sors azonban úgy akarta, hogy visszakerüljek Dunaújvárosba. Jó érzéssel tölt el, hogy újra itt lehetek.

Az első számú kapus, Pokorni Péter több mint három éve a dunaújvárosi együttes meghatározó tagja.

– Pozitív érzésekkel készülök a bajnoki rajtra. Komoly erősítések történtek a nyáron, ami nemcsak a játéktudásra vonatkozik, hanem a személyiségekre is. Pálinkás András kapusedzővel kemény munkát végeztünk, és mentálisan is rengeteg segítséget kaptunk. Szeretném átmenteni a tavalyi jó formámat a most induló szezonra is. Izgatottan várjuk a Szekszárd elleni idénynyitót.

Balogh Ádám Dunaújvárosban ismerkedett meg a labdarúgás alapjaival, egy idő után elköltöztek a városból, de most visszatért a DPASE gárdájához.

– Gárdonyban még ifjúsági korú voltam, de már folyamatosan építettek be a felnőttcsapatba. Öt és fél év után azonban váltottam, és a III. Kerülethez igazoltam. Szerettem volna szintet lépni, ami sikerült is hiszen NB III.-as bajnok lettem. Azonban nem kaptam annyi játéklehetőséget, ami fontos lenne egy fiatal játékos számára, így a váltás mellett döntöttem. Nagyon örülök neki, hogy ismét Dunaújvárosban lehetek, hiszen itt az első megbeszélésektől kezdve éreztem azt a bizalmat, ami a közös munkának alapja. Remélem, teljesítményemmel tudom segíteni a csapatot.

Az első forduló további párosítása a következő: Ferencvárosi TC II–Iváncsa KSE, Makó FC–Monor, Balassagyarmati VSE–Vác FC, Gerjeni SK–Paksi FC II, ESMTK–Dabas-Gyón FC, FC Dabas–Rákosmente FC, Ceglédi VSE–Hódmezővásárhelyi FC, B Build Mohács–HR-Rent Kozármisleny. A Budapest Honvéd-MFA II–MTK Budapest II találkozót egy későbbi időpontban rendezik. A DPASE kerete a 2021/2022-es bajnokságra: kapusok: Orczi Kristóf, Pokorni Péter, Gregus Gergő, védők: Tölgyesi Péter, Molnár Sándor, Hegedűs Edvin, Báló Tamás, Villám Balázs, Hompót Dániel, Benedeczki Máté, középpályások: Dorogi Rená­tó, Varga Zsombor, Ságodi Levente, Balogh Ádám, Tóth Ákos, Stampfel Kevin, Barna Zsolt, támadók: Székely Benedek, Szepessy Róbert, Novák Zsombor, Kesztyűs Máté, Kökény Dorián.