A keret nagy része már megvan, azonban főszponzor még nincs

DKKA, a jövő csapata címmel tartott sajtótájékoztatót Barta Endre humán ügyekért felelős alpolgármester és Gurics Attila, a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia menedzsere csütörtökön, a városháza házasságkötő termében.

Barta Endre elmondta, hogy a csapat építése az elmúlt időszakban a koronavírus-járvány okozta nehéz helyzetben is folytatódott. Ezt követően Gurics Attila menedzser számolt be a játékoskeret változásairól. Elmondta, hogy nyolc kézilabdázónak lejár a szerződése a szezon végén, eggyel pedig közös megegyezéssel bontották fel azt, így Bouti Fruzsina, Ćamila Mičijević, Csapó Kyra, Grosch Vivien, Itana Čavlović, Sirián Szederke, Szekerczés Luca, Triscsuk Krisztina és Zeljana Stojak távozik a klubtól.

Márciusban bejelentették, hogy négy, eddig is a csapatnál lévő játékossal már megegyeztek (Kazai Anita, Szalai Babett, Braun Csenge, Mihály Petra), de a tárgyalásoknak köszönhetően hozzájuk csatlakoznak még öten, akik szintén a DKKA csapatát erősítették eddig, és a következő szezonban is a klub színeiben lépnek pályára: Ferenczy Fruzsina, Molnár Beatrix, Nick Viktória, Jovovity Jovana és Szalma Zita.

Gurics Attila ezt követően beszámolt az új, érkező játékosokról is, közöttük vannak rutinos kézilabdázók és ifjabb tehetségek is. Ők: Anastasia Babovic montenegrói válogatott kapus (Podgorica), Barján Bianka (Békéscsaba), Debreczeni-Klivinyi Kinga (Ferencváros), Román Dorina (Orosháza), Schatzl Natalie (Érd), Sziráki Boglárka (Szent István SE) és Wéninger Alexa (Orosháza).

Bízzunk abban, hogy a csapat erős támogatót kap! Ahogy lapunk is megírta, mintegy öt hete jelentette be a DKKA ügyvezetője és városunk humán ügyekért felelős alpolgármestere, hogy egy szponzori keretmegállapodást kötött a DKKA egy eddig meg nem nevezett céggel. Ennek kilétéről hivatalos tájékoztatást ott nem kaptunk, kérdésünkre sem voltak hajlandóak elárulni, kivel. Most sem. Úgy tűnik hosszú az út. Ugyanakkor arra a felvetésünkre anno, hogy ebben milyen szerepe van, vagy lesz a sajtótájékoztatón jelen lévő Klivinyi Zoltán üzletembernek, Barta Endre akkor annyit válaszolt: „ha szerepe lenne, akkor közöttük ülne”. Hát nem ült közöttük és most sem állt ott a sajtótájékoztatón sem, de egy „koronavírusos kézfogást” azért most is megejtettünk vele a helyszínen. Talán, ha csak a tájékoztató témáját vesszük alapul, akkor mint büszke apaként mindenképpen ott volt a helye az egyébként kiválóan kézilabdázó – sérüléséből a közelmúltban felépült – lánya szerződtetése kapcsán.

Alakul a csapat, és bízzunk abban, hogy azért a korábban felépített és működtetett akadémiai modell és a sok-sok gyerek által megkedvelt kézilabda anyagi háttere biztosított lesz a jövőben is. Így, vagy úgy! – Várkonyi Zsolt

Mint a menedzser leszögezte, ezekkel a nevekkel a keret kilencven százaléka állt össze, a csapat még nem teljes. Az új vezetőedző, Vágó Attila július 1-től működő stábja sem ismert még, erről későbbre ígértek tájékoztatást. Az is elhangzott, az akadémiáról az utánpótlás-játékosokat mindenképpen be szeretnék építeni a jövőben is a felnőttkeretbe.

Vágó Attila videóüzenetében azt közölte, hogy komplex a játékoskeret, egyaránt szerepelnek benne rutinos és fiatal tehetségek. A csapat nevében Szalai Babett szólt szintén videóüzenetben, aki nem csökkenő lelkesedésről, egyénileg végzett komoly edzésmunkáról és reményteljes folytatásról beszélt.

A tájékoztató végén Barta Endre kiemelte, hogy tárgyalóasztalhoz ülnek a jövőbeli főszponzor-jelölttel is, hogy a DKKA ezt a szegmensét is rendbe tegyék, és a finanszírozás hosszú évekre biztosítva legyen. Sőt, tájékoztatást ígért későbbre a csarnok építésével kapcsolatban is. Kérdésünkre, miszerint úgy tudjuk, a koronavírus okozta helyzetben a játékosok és a szakmai stáb illetménye egységesen a felére csökkent, Medgyesi Miklós önkormányzati sajtószóvivő megerősítette, valóban ennyivel kapnak kevesebbet az érintettek. Arra a kérdésünkre, hogy mi a helyzet DKKA által is használt sportlétesítmények használatáért fizetett hátralékkal, már nem érkezett egyértelmű válasz, csak az, hogy tárgyalnak róla. Arra sem kaptunk megnyugtató választ, hogy „miként csináltak kocsmáros nélkül számadást”, azaz, hogy főszponzor nélkül hogy ígérhettek biztos jövőt a játékosoknak. Annyi hangzott el, hogy játékosok mentek és jöttek, csak a nevek cserélődtek, minden más maradt, így megoldott a finanszírozás, a játékosok eddig megkapták rendesen a havi fizetésüket. Barta Endre közölte, az önkormányzati támogatás biztosított, ennek egyik jele, hogy a felhalmozódott 335 millió forintos tagi kölcsönt nem azonnal követelték vissza az egyesülettől. Várjuk a folytatást!