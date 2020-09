A kenus lányok nagyon örülnek a dobogónak

A fantasztikus magyar eredménnyel vasárnap zárult kajak-kenu Olimpiai Reménységek Versenyén a Dunaferr SE négy fiatalja indult Szegeden, akik összesen hét érmet szereztek a huszonöt országot felvonultató mezőnyben.

Fehér Anna C-2 200 méteren lett harmadik az U15-16 korosztályban. – Szerintem ez a verseny nagyon jól sikerült, társammal csak augusztus elejétől edzettünk egy hajóban, nagy elismerés Vajda Attila edzőnek, hogy ilyen rövid idő alatt ilyen sokat kihozott belőlünk. Az a pálya volt szerintem a legjobb, amin eveztünk Johannával, éreztem, hogy jól ment alattunk a hajó. Nagyon nagy csatát vívtunk a franciákkal, két századon múlt az ezüstérem, de a bronzzal is elégedett vagyok, szerintem az is nagyon nagy dolog, hogy idáig eljutottunk ilyen rövid idő alatt. Hatalmas élmény volt, hogy ott lehettem. Köszönet a felkészítésért Vajda Attilának és Méri Zoltánnak és a családomnak, akik támogattak és szurkoltak – idézte őt a klub közösségi oldala.

Kémenes Enikő C-1 200 m U16-ban lett második: – Úgy gondolom, nagyon jól sikerült az ORV. Nem vártam el igazából dobogós eredményt, mert már annak is örültem, hogy idáig eljutottam. Sokat fejlődtem két hét alatt, és örülök, hogy itt lehetettem Szegeden.

Vezető képünk illusztráció.