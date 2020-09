A kapitányok kinevezve

Vas Márton bő fél éve lett a Magyar Jégkorong Szövetség általános igazgatója. Az egykori dunaújvárosi hokisnak van dolga bőven, és örömmel nyugtázhatjuk, az első céljait elérte.

A negyvenéves Vas Márton első és legfontosabb feladata volt, hogy kialakítsa az U20-as felnőtt női, illetve férfiválogatott szakmai stábját, leginkább a kapitányok kiválasztását kellett megoldania.

Először az U20-as nemzeti csapatunk élére nevezte ki egykori dunaújvárosi klubtársát, Horváth Andrást. Itt a dolog pikantériája az volt, addig Vas Márton volt az U20-as együttes irányítója.

A közelmúltban a világbajnokság legmagasabb osztályában szereplő női válogatottnál is megoldódott a kapitány kérdése, a kanadai olimpiai bajnok, Lisa Haley lett a szakmai munka irányítója, aki korábban dolgozott a kanadai felnőtt női válogatott mellett másodedzőként.

Hétfőn pedig bezárult a kör: a felnőtt férfiválogatott élére a kanadai Sean Simpsont (60 év) választották, aki évekig volt a svájci válogatott kapitánya, 2013-ban egészen a világbajnoki döntőig vezette őket.

Vas Márton elmondta lapunknak, hogy megtalálták az optimális embert a szövetségi kapitányi posztra: – A tárgyalás során mindenki nyitott volt. Nagyon fontos, hogy egy rutinos szakemberről beszélünk, aki korábban a svájci U20-as válogatott edzői posztját is betöltötte, szót ért a fiatalokkal. Az is lényeges, hogy egy, Magyarországhoz hasonlóan kis ország jégkorongjában dolgozott sokáig, emellett képben van a magyar hokiban is.

Az utóbbi években gondot okozott, hogy a szövetségi kapitányaink nyugati klubcsapatoknál is dolgoztak, ezért keveset voltak Magyarországon. Vas Mártontól megtudtuk, ezúttal ez nem így lesz.

– Kritérium volt, hogy nálunk éljen, figyelje a hazai jégkorongot. A tárgyalásainkkor ez sem okozott problémát, elfogadta az ajánlatainkat minden szempontból.

Mi lesz a következő nagy feladat? – tettük fel a kérdést az általános igazgatónak.

– Van egy kidolgozott programunk, amit szeretnénk véghez vinni, de a koronavírus miatt minden képlékeny, egyik napról a másikra sem lehet tervezni. Szeretnénk nemzetközi tornákat rendezni, de ahhoz ellenfél is kell, márpedig a vírus miatt nem tudni, kiket tudunk meghívni. Sajnos a hazai bajnokságunk is képlékeny. Erre a helyzetre, amiben manapság élünk, felkészülni nem lehet. Egyetlenegy dolgot tehetünk, megoldjuk a problémákat.

Nem egyszerű a helyzet, egyre több magyar csapatot érint a koronavírus, egymás után maradnak el az Erste Liga-mérkőzések, nemzetközi szinten a Kontinentális Kupát fújta le nemrégiben a nemzetközi szövetség. Abban bízhatunk, hogy jövőre már lesz vb.